8 gün sonra ilk iz! Kayıp Elif Kumal’ın son görüntüsü ortaya çıktı
Balıkesir’de 8 gündür aranan 33 yaşındaki Elif Kumal’ın son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kamp alanında kaybolan Kumal’ın evinden çıkıp, Kapıdağ'a gitmek üzere olduğu anlar yer aldı. Kumal’ı arama çalışmaları devam ediyor.
- 33 yaşındaki Elif Kumal, Balıkesir'deki kamp alanından erkek arkadaşı Enis G. ile tartıştıktan sonra kayboldu.
- Son görüntüsünde evden çıkıp Kapıdağ yönüne gittiği görüldü ve aracına ait olduğu düşünülen bir karter koruma parçası bulundu.
- Erkek arkadaşı Enis G., yüzündeki tırnak izleri, kayıp ihbarını geciktirmesi ve çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı.
- Kamp yakınlarında silah sesleri duyulduğu bildirilirken, Elif'in ağabeyi Enis G.'yi kardeşini öldürmekle suçladı.
33 yaşındaki Elif Kumal’ın Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaldığı kamp alanını, sevgilisi Enis G. ile yaşadığı tartışma sonrasında terk ettiği iddia edilmiş, genç kadından bir daha haber alınamamıştı.
SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Arabası ile çıktığı öne sürülen Elif Kumal’ı arama çalışmaları 8.günde de devam ederken, genç kadının son görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, Elif Kumal’ın evde çıktığı, Kapıdağ’a doğru hareket ettiği görüldü.
ŞU ANA KADAR NELER OLDU?
Kamp çevresindeki orman ve göleti tarayan ekipler, Kumal'ın aracına ait olduğu değerlendirilen bir karter koruma parçası buldu.
ŞÜPHELER SEVGİLİSİ ÜZERİNDE
Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. gözaltına alındı. Enis G.’nin yüzünde tespit edilen tırnak izleri, kayıp ihbarını saatler sonra yapması, ifadesini değiştirmesi şüphe oklarını üzerine çevirdi.
KAMP ALANINDA SİLAH SESLERİ
Elif Kumal'ın kamp yaptığı alana yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafede kamp yapan gençler, silah sesi duyduklarını söyledi. Gençlerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
5 arkadaş kamp yapıyorduk. Saat 21.30 suları bayağı bir silah sesi duyduk; yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Silah seslerinden sonra müzik sesleri geldi. Bunun ardından saat 23.30-00.00 civarında buradan koşturarak bir abi geldi. Üzerinde gri sweat ve gri eşofman vardı. Bize bir aracın kaybolduğunu söyledi ve aracı tarif etti. Bir aracın geçip geçmediğini sordu. Biz de geçmediğini söyledik. Bunun üzerine ‘Of aga ya, of' diyerek geri döndü ve uzaklaştı.
AĞABEYİNDEN CİNAYET İDDİASI
Elif Kumal’ın ağabeyi İbrahim Kumal ise kardeşini sevgilisinin öldürdüğünü iddia etti. Kumal “Enis G., jandarma veya polise hiçbir devlet kurumuna haber vermemiş. Elif kaybolduktan sonra 8 saatlik kayıp bir zaman var. Bu şahıs bölgedeki alternatif bütün yolları bilen biri. Sosyal medyada o gece paylaştığı videolarda yanında tüfek görünüyor. Eksik fişekler var. Kamera kayıtlarında Enis G.'nin aracı görünüyor, Elif bölgeden ayrılmış olsa arabasının hiçbir kameraya takılmaması imkansız. Bu olayın bir kayıp vakası değil, organize cinayet olduğundan şüpheleniyoruz” dedi.