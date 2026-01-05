Balıkesir’in Erdek ilçesinde kaybolduktan sonra günlerdir aranan Elif Kumal ile ilgili yürütülen çalışmalar kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Arama sürecinde ortaya çıkan bulgular ve soruşturma kapsamında yaşanan gelişmeler, olayın seyrine ilişkin yeni detayları beraberinde getirdi. Elif Kumal'ın cansız bedenin bulunmasıyla olayda yaşanan gelişmeler ve kaybolduğu yer merak edildi.

Türkiye’nin gündemine oturan kayıp vakalarından biri olan Elif Kumal olayı, sekiz gün boyunca süren yoğun arama çalışmalarının ardından dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Kamuoyu, genç kadının akıbetine ve olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin resmi açıklamalara odaklanırken Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

ELİF KUMAL BULUNDU MU?

Elif Kumal için yürütülen arama çalışmalarında acı haber geldi. Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Yukarıyapıcı Göleti’nde yapılan dalışlar sırasında, Kumal’ın kullandığı otomobil su altında tespit edildi. Araçtan çıkarılan Kumal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobilin göletten çıkarılması için ise ayrı bir çalışma yapılacağı bildirildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

ELİF KUMAL NEREDE KAYBOLMUŞTU?

33 yaşındaki Elif Kumal, Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan bir kamp alanında kalıyordu. Edinilen bilgilere göre Kumal, kamp alanında sevgilisi Enis G. ile yaşadığı tartışmanın ardından kendi aracıyla bölgeden ayrıldı. Olaydan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

İhbarın ardından kamp alanı çevresi, ormanlık bölgeler ve göletler arama altına alındı. Çalışmalar sırasında Kumal’ın aracına ait olduğu değerlendirilen bir karter koruma parçası bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise Kumal’ın evinden ayrılarak Kapıdağ yönüne gittiği tespit edildi.

ELİF KUMAL KAÇ YAŞINDAYDI, NEDEN ÖLDÜ?

Elif Kumal, 33 yaşındaydı. Ölüm nedenine ilişkin kesin bulguların, yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi. Şu aşamada resmi kaynaklar tarafından kamuoyuna açıklanmış kesin bir ölüm nedeni bulunmuyor.

Edinilen bilgilere göre, Elif Kumal ile birlikte kamp yaptığı belirtilen erkek arkadaşı Enis G. ile kampta bulunduğu iddia edilen Yavuz isimli kişi, işlemlerinin ardından sevk edildikleri Erdek Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın cumhuriyet savcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

