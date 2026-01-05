Balıkesir’de 8 gündür kayıp olarak aranan Elif Kumal’ın dün cansız bedeni Yukarıyapıcı Göletinde aracı ile birlikte bulunmuştu. Kumal’ın göle saplanan aracı bugün gölden çıkarılarak inceleme altına alındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunduğu kamp alanından arabası ile ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal’ın cansız bedeni 8 gün sonra, dün akşam bulunmuştu.

CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Akşam saatlerinde Yukarıyapıcı Göleti'ne dalış yapan ekipler, Kumal'ın kullandığı otomobili suyun altında tespit etmiş, araçtan çıkarılan Kumal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Elif Kumal'ın kullandığı ve gölete giren 16 ATB 289 plakalı araba balon yöntemi ile şişirilerek önce su yüzeyine ardından kıyıya alındı. Aracın kıyıya alınması sonrasında üzerinde inceleme ve araştırmalar başlatıldı.

NELER OLMUŞTU?

Elif Kumal’ın kaldığı kamp alanını, sevgilisi Enis G. ile yaşadığı tartışma sonrasında terk ettiği iddia edilmiş, genç kadından bir daha haber alınamamıştı. Kamp çevresindeki orman ve göleti tarayan ekipler, Kumal'ın aracına ait olduğu değerlendirilen bir karter koruma parçası bulmuştu.

Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. gözaltına alınmıştı. Enis G.’nin yüzünde tespit edilen tırnak izleri, kayıp ihbarını saatler sonra yapması, ifadesini değiştirmesi şüphe oklarını üzerine çevirmişti.

CİNAYET İDDİASI

Elif Kumal’ın ağabeyi İbrahim Kumal ise kardeşini sevgilisinin öldürdüğünü iddia etti. Kumal “Enis G., jandarma veya polise hiçbir devlet kurumuna haber vermemiş. Elif kaybolduktan sonra 8 saatlik kayıp bir zaman var. Bu şahıs bölgedeki alternatif bütün yolları bilen biri. Sosyal medyada o gece paylaştığı videolarda yanında tüfek görünüyor. Eksik fişekler var. Kamera kayıtlarında Enis G.'nin aracı görünüyor, Elif bölgeden ayrılmış olsa arabasının hiçbir kameraya takılmaması imkansız. Bu olayın bir kayıp vakası değil, organize cinayet olduğundan şüpheleniyoruz” demişti.

