İçişleri Bakanlığı'nda Sınır Güvenliği Toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık ettiği toplantıda, düzensiz göç hareketliliğine karşı alınacak ilave tedbirler konuşuldu.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı’na, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık etti. Toplantıda, bölgede yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda hudut güvenliğinin en üst seviyede muhafazası, düzensiz göç hareketliliğine karşı alınacak ilave tedbirler, kriz durumlarında uygulanacak senaryolar ile acil eylem planları detaylı biçimde değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılması da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Bakan Çiftçi, Türkiye’nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konularında tavizsiz bir duruş sergilediğini vurgulayarak, gelişmelerin anbean takip edildiğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde görevlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası