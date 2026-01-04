Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan, 8 gündür aranan, 33 yaşındaki Elif Kumal'ın gölde cansız bedeni bulundu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir kamp alanında kalan 33 yaşındaki Elif Kumal, sevgilisi ile yaşadığı tartışma sonrasında kendi aracıyla kamp alanından ayrılmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ormanlık alan ve gölet çevresini tarayan ekipler, Kumal'ın aracına ait olduğu değerlendirilen bir karter koruma parçası bulmuştu. Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G. ise gözaltına alınmıştı. E.G.’nin yüzünde tespit edilen tırnak izleri şüphe oklarını kayıp Elif’in erkek arkadaşına çevirmişti.

Elif Kumal’ı arama çalışmaları 8. günde de devam ederken ağabeyi İbrahim Kumal, dikkat çeken iddialarda bulunmuş kardeşinin sevgilisinin öldürdüğünü öne sürmüştü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Genç kadından akşam saatlerinde acı haber geldi. Kumal'ın cansız bedeni aracıyla düştüğü gölette bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası