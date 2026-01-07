Güllü’nün kızı Tuğyan’ın korkunç sırrı! Önce ‘Annem’ yaptı demiş, sonra itiraf etmiş
Şarkıcı Güllü’yü öldürme suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in yeni mesajları ortaya çıktı. Sevgilisi Kervan’a ‘Annem beni darp etti’ diyerek video gönderen Tuğyan’ın kendi kendini darp ettiği ortaya çıktı. Tuğyan’ın ailesi için kullandığı ‘Gebersinler’ ifadesi de dosyaya eklendi. İşte yeni detaylar…
- Güllü'nün cinayetle suçlanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, annesi tarafından darp edildiğini öne sürüp sonra yalanladığı yeni mesajları dosyaya girdi.
- Tuğyan'ın ailesi hakkında "Gebersinler" ifadesini kullandığı da ortaya çıktı.
- Güllü'nün ölümü cinayet soruşturması olarak devam ederken, kızı Tuğyan "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklu bulunuyor.
- Güllü'nün mal varlığının, önceki iddiaların aksine sınırlı olduğu tespit edildi.
Güllü ismi ile tanınan şarkıcı Gül Tut’un ölümüne ilişkin sır perdesi tam olarak aralanamamışken, Güllü’yü öldürme suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in yeni mesajları ortaya çıktı.
'ANNEM' DARP ETTİ DEYİP KENDİNİ DARP ETMİŞ
Sabah’ta yer alan habere göre, dava dosyasına giren yeni mesajlara göre Tuğyan sevgilisi Kervan’a bir video gönderdi. Darp edildiği görülen Tuğyan, sevgilisinin "Kim yaptı?" sorusuna “Annem” cevabını verdi.
"SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM"
Mesajların devamında ortaya çıkan diyaloglar ise kafa karıştırdı. İddiaya göre Kervan, Tuğyan’a “Ablan, Melek'e 'kendi kendine yapmış' demiş” mesajın attı. Kendisini Güllü’nün darp ettiğini öne süren Tuğyan daha sonra “Doğru söylüyor, sinir krizi geçirdim” diyerek iddiasını yalanladı.
"GEBERSİNLER" SÖZÜ DE DOSYADA
Dosyaya giren yeni bir detay ise Tuğyan'ın ailesi hakkındaki nefret dolu söylemi "Gebersinler" ifadesini oldu.
NELER OLMUŞTU?
Güllü ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut’un Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma, ‘cinayet’ soruşturma olarak devam etmişti. Güllü’nün ölümü sonrasında çarpıcı mesajları ortaya çıkan ve şüpheleri üzerine çeken kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılan incelemede Güllü’nün ölümüyle ilgili herhangi bir sigorta ödemesinin olmadığı, Güllü’nün Çınarcık’ta annesinden kalma 2 dairesinin olduğu, banka hesaplarında ise 250 ile 850 lira arasında değişen miktarlarda küçük bir meblağ dışında paranın bulunmadığı, tespit edilmişti.
Güllü'nün sahne aldığı mekânlardan ortalama günde 400 bin lira aldığı ve aylık yaklaşık 4 milyonluk bir gelire ulaştığı iddia edilmişti.
Müzik yapımcısı Şahin Özer ise Güllü’nün mal varlığına ilişkin “Benimle çalıştığı dönemde 4 milyon dolarlık mal mülk sahibi olmuştu. Mülk satıldıktan sonra bana geldi. 'Bu kadar mal mülk vardı ne oldu?' dedim. 'Hepsi bitti' dedi” açıklamasını yapmıştı.