İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada müşterisiyle alay eden fenomen kebapçı Bedri Usta hakkında soruşturma başlattı. Tepkilerin büyümesinin ardından Bedri Usta özür diledi, son paylaşımı ise hastane odasından geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Bedri Usta” adı ile tanınan Bedrettin Aydoğdu hakkında tepki çeken sosyal medya paylaşımı sebebiyle soruşturma başlattı. Aydoğdu, sosyal medya üzerinden restoranındaki yemek fiyatlarına tepki gösteren bir kullanıcıya cevabında “Senin takipçin az, paylaşayım da adam gör” ifadelerini kullanmış, gönderisinde yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içerikleri yeniden yayımlamıştı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada büyük tepki gören bu paylaşımın ardından harekete geçen savcılık, Aydoğdu hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Bedri Usta Kebap adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

Ticaret Bakanlığı da söz konusu işletmeye yönelik 'haksız fiyat artışı' nedeniyle işlem başlattı.

Bedri Usta önce özür diledi, sonra hastanelik oldu! Sosyal medyada tepkiler büyüyor

ÖNCE ÖZÜR DİLEDİ, SONRA HASTANELİK OLDU

Tepkiler çığ gibi büyürken, Bedri usta özür diledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beni eleştiren kişiyi sayfamda paylaşmamın sebebi, şeffaf olduğumu göstermekti. Ancak orada yazdığım metin, anlatmak istediğim anlamın dışına çekildi." dedi.

Bir sonraki paylaşımı ise hastane odasından geldi. Fotoğrafta Aydoğdu'nun serum takılı bir halde yattığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Bir müşteri, Bedri Usta'nın şubelerinden birinde yediği yemek sonrası fişi paylaşarak tepki göstermişti. Paylaşımda, "Sadece yemek ve kuver 3.600 TL… Kapıda ödediğimiz 400 TL vale ücretini de ekleyince 2 saatlik yemeğin maliyeti 4.000 TL. Bir lahmacun 290 TL, bir çorba 380 TL… Esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı" ifadeleri yer almıştı.

Sonrasında Bedri Usta'dan karşı hamle gelmişti. Müşterisinin paylaşımını alıntılayan Bedri Usta "Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör" diye cevap vermişti.

