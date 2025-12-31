Sosyal medyada fiyatlarını eleştiren bir müşterisine verdiği cevapla tepki çeken fenomen kebapçı Bedri Usta, Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi. Şikayetlerin ardından harekete geçen bakanlık, işletmeyi 5 ayrı ürün hakkında 'haksız fiyat artışı' nedeniyle incelemeye aldı. İşte detaylar...

Fenomen kebapçı olarak bilinen Bedri Usta ile ilgili yapılan bir paylaşım Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı.

Bir müşteri, Bedri Usta'nın şubelerinden birinde yediği yemek sonrası fişi paylaşarak tepki gösterdi. Paylaşımda, "Sadece yemek ve kuver 3.600 TL… Kapıda ödediğimiz 400 TL vale ücretini de ekleyince 2 saatlik yemeğin maliyeti 4.000 TL. Bir lahmacun 290 TL, bir çorba 380 TL… Esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı" ifadeleri yer aldı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Ankara kulislerinde emekli zammı! Masada yepyeni bir rakam var

BEDRİ USTA'DAN TEPKİ ÇEKEN CEVAP

Kısa sürede viral olan paylaşım sonrası Bedri Usta'dan karşı hamle geldi. Müşterinin paylaşımını alıntılayan Bedri Usta'nın resmi hesabı, "Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör" diye cevap verdi. Birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanan bu paylaşım sonrası, Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Fiyatları eleştiren müşteriyle alay etmişti! Bakanlık, fenomen kebapçı Bedri Usta için harekete geçti

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN DENETİM

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince restoranda denetim yapıldığını duyurdu. Kaplan paylaşımında şunları aktardı:

Ağırlıklı olarak İstanbul Anadolu Yakası’nda birden fazla şubesi bulunan bir kebapçı zincirinin Kadıköy-Fenerbahçe’de bulunan şubesine yönelik olarak, 30.12.2025 tarihinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimizce denetim gerçekleştirilmiştir.

Denetimler sonucunda;

İşletmede 5 ayrı ürün, Haksız Fiyat Artışı yönünden incelenmek üzere değerlendirmeye tabi tutulmuş; bu doğrultuda son 3 aya ait alış–satış faturaları, maliyet belgeleri ve savunmalar alınmıştır.

Ayrıca, Fiyat Etiket Yönetmeliği’nin 'etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği' hükmüne aykırılık tespit edilmesi üzerine idari işlem uygulanmıştır.

Fiyatları eleştiren müşteriyle alay etmişti! Bakanlık, fenomen kebapçı Bedri Usta için harekete geçti

HAKSIZ FİYAT KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Tespit edilen uygunsuzluklar Haksız Fiyat Artışı Kurulu’na sevk edilmiştir.

Fırsatçılığa, mevzuata aykırılığa, tüketiciyi mağdur eden ve ticari etiğe uygun olmayan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmemektedir, gösterilmeyecektir.

Denetimlerimiz kararlılıkla sürmektedir."

Haberle İlgili Daha Fazlası