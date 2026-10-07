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ODINE incelemesi tamamlandı! SPK’dan 21 kişi hakkında suç duyurusu

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ODINE incelemesi tamamlandı! SPK’dan 21 kişi hakkında suç duyurusu
Başlık ResmiODINE incelemesi tamamlandı! SPK’dan 21 kişi hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) pay piyasasındaki işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. Kurul, inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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|
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. Kurul, inceleme sonucunda ODINE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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