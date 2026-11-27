Altında önceki iki haftada yaşanan satış baskısının ardından bu hafta yön yukarı dönüyor. TSİ 06:30 itibarıyla ons altın 3.625 dolardan fiyatlandı. 27 Kasım 2026 gram altın fiyatı da 5.915 TL’den güne başladı. Ons fiyatında haftalık prim yüzde 2,5’e yaklaştı. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen; 3.590 dolar üzerindeki kapanışın önemli olacağını aktararak, ardından ilk etapta 3.702 dolar seviyesinin gündeme gelebileceği görüşünü paylaştı.

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Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, iki haftalık düşüş serisinin ardından bu haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Dünkü işlemlerde yüzde 0,76 primle 3.583 dolardan kapanan ons altın, bugün de ilk işlemlerde yükseliş eğilimini sürdürüyor. TSİ 06.30 itibarıyla ons, 3.630 dolardan fiyatlandı. Böylece haftalık prim de yüzde 2,5’e yaklaştı.

Küresel piyasalarda ons altın, 13 Kasım haftasında yüzde 4,56, 20 Kasım haftasında yüzde 8,91 değer kaybetmişti. Peş peşe yaşanan sert düşüşlerin ardından geçen cuma 3.538 dolardan kapanış yapan ons fiyatında, bu haftada 3.427 dolara kadar gerileme yaşanmıştı. Haftanın ikinci yarısında ise tepki alımları öne çıktı.

27 KASIM 2026 GRAM ALTIN

Onstaki dalgalanma gram altına da yansıdı. Spot piyasada gram fiyatı hafta içinde 5.582 TL’ye kadar geriledi. Ardından gelen tepki alımlarıyla fiyatlar yeniden 6.000 TL’ye doğru hareketlendi.

27 Kasım 2026 gram altın fiyatı da 5.915 TL’den güne başladı. Gram fiyatında da haftalık prim yüzde 3’e dayandı.

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TOPARLANMA SİNYALİ

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşte doların güçlenmesi, enerji kaynaklı enflasyon şoku ve Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerin etkili olduğunu belirtti. Yapay zekâ hisselerinde yaşanan çalkantı ve piyasalarda artan nakit ihtiyacı da yatırımcıların risk azaltma eğilimini güçlendirerek satış baskısını artırdı. Ocak ayındaki zirvesinden itibaren yüzde 37 gerileyen altın, 200 günlük hareketli ortalamasının da yüzde 18 altına indi.

UZUN VADELİ DESTEK SÜRÜYOR

Hansen, kısa vadeli olumsuz tabloya rağmen altını destekleyen temel dinamiklerin değişmediğine dikkat çekti. Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesi, artan kamu borçları, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve karşı taraf riski taşımayan varlıklara yönelik talep, fiziki altının uzun vadeli görünümünü desteklemeyi sürdürüyor.

Altın ETF varlıklarının fiyat düşüşüne rağmen görece dirençli kalması ve spekülatif pozisyonların önemli ölçüde azalması da muhtemel bir toparlanma açısından dikkat çekiyor.

“KARŞI TREND YÜKSELİŞİ!”

Piyasanın aşırı satılmış olmasının tek başına bir alım sinyali olmadığını vurgulayan Hansen “Piyasalar yatırımcıların tahmin ettiğinden çok daha uzun süre ‘aşırı satılmış’ durumda kalabilir. Bununla birlikte, bu büyüklükte bir düzeltmenin ardından özellikle spekülatif pozisyonun önemli ölçüde azalması göz önüne alındığında, bir karşı trend yükselişi potansiyeli artmaktadır” dedi.

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3.590 DOLAR KRİTİK SEVİYE

Altın piyasasında çarşamba günü 3.427 dolar seviyesinin güçlü bir şekilde reddedilmesinin ardından oluşan çekiç formasyonuna da dikkat çeken Hansen “3.590 doların üzerinde günlük kapanış, yükseliş yönlü dönüş sinyalini teyit etmeye yardımcı olabilir ve kasım ayındaki satış dalgasının %38,2 Fibonacci geri alım seviyesi olan 3.702 dolara doğru bir toparlanmanın yolunu açabilir” görüşünü paylaştı.

Hansen, önceki dip seviyelerin yeniden kırılmasının ise olumlu teknik görünümü geçersiz kılacağı uyarısında da bulundu.