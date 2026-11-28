BİST 100 şirketleri, 23-27 Kasım haftasında kendi hisselerine alımlarını sürdürdü. Söz konusu dönemde 12 şirketin gerçekleştirdiği geri alımların toplam tutarı 2 milyar 242,3 milyon TL'ye ulaştı. Garanti Bankası 1,58 milyar TL'lik alımla ilk sırada yer alırken, Türkiye Sigorta ve Gübre Fabrikaları da öne çıkan şirketler oldu.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul'da şirketlerin hisse geri alım işlemleri bu hafta da devam etti. BİST 100 endeksinde yer alan şirketlerin 23-27 Kasım döneminde gerçekleştirdiği geri alımların toplam büyüklüğü 2 milyar 242 milyon 299 bin TL olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde 12 şirket kendi hisselerine yönelik geri alım işlemi gerçekleştirdi. Alımlarda bankacılık sektöründen Garanti Bankası öne çıktı. Banka, toplam 1 milyar 583,84 milyon TL'lik geri alımla haftanın en yüksek tutarına ulaştı.

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İLK 3 ŞİRKETTEN 2 MİLYAR TL

Garanti Bankası'nı 278,41 milyon TL'lik geri alımla Türkiye Sigorta takip etti. Gübre Fabrikaları ise 156,93 milyon TL'lik alımla üçüncü sırada yer aldı.

İlk üç şirketin toplam geri alım tutarı yaklaşık 2 milyar 19 milyon TL'ye ulaşırken, bu rakam haftalık toplam işlemlerin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturdu.

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BU HAFTA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Şirket Tutar Garanti Bankası 1 milyar 583,84 milyon TL Türkiye Sigorta 278,41 milyon TL Gübre Fabrikaları 156,93 milyon TL Ahlatcı Doğalgaz 62,15 milyon TL Pegasus Hava Yolları 48,66 milyon TL Mavi Giyim 35,57 milyon TL Enerya Enerji 24,68 milyon TL TAB Gıda 18,62 milyon TL Global Yatırım Holding 18,12 milyon TL Europen Endüstri 8,68 milyon TL Kıraç Galvaniz 5,24 milyon TL Limak Doğu Anadolu Çimento 991,66 bin TL

(Not: 23-27 Kasım tarihlerinde KAP bildirimleri dikkate alınmış olup, rakamlarda yuvarlama yapılmıştır. Listede sadece BİST 100 kapsamındaki şirketlere yer verilmiştir.)

GERİ ALIMLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Şirketlerin kendi hisselerini geri alması, piyasada oluşan satış baskısını karşılamaya ve hisse fiyatındaki dalgalanmaları sınırlamaya yönelik adımlar arasında yer alıyor. Geri alım programları aynı zamanda şirket yönetimlerinin, kendi hisselerinin mevcut piyasa değerine ilişkin değerlendirmeleri açısından da yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Bununla birlikte geri alım işlemlerinin tek başına hisse fiyatı üzerinde belirleyici olmadığı da vurgulanıyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP bildirimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği kesinlikle taşımamaktadır.