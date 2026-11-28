2,2 milyar TL'lik geri alım! 12 şirket kendi hissesini topladı
BİST 100 şirketleri, 23-27 Kasım haftasında kendi hisselerine alımlarını sürdürdü. Söz konusu dönemde 12 şirketin gerçekleştirdiği geri alımların toplam tutarı 2 milyar 242,3 milyon TL'ye ulaştı. Garanti Bankası 1,58 milyar TL'lik alımla ilk sırada yer alırken, Türkiye Sigorta ve Gübre Fabrikaları da öne çıkan şirketler oldu.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul'da şirketlerin hisse geri alım işlemleri bu hafta da devam etti. BİST 100 endeksinde yer alan şirketlerin 23-27 Kasım döneminde gerçekleştirdiği geri alımların toplam büyüklüğü 2 milyar 242 milyon 299 bin TL olarak gerçekleşti.
Söz konusu dönemde 12 şirket kendi hisselerine yönelik geri alım işlemi gerçekleştirdi. Alımlarda bankacılık sektöründen Garanti Bankası öne çıktı. Banka, toplam 1 milyar 583,84 milyon TL'lik geri alımla haftanın en yüksek tutarına ulaştı.
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İLK 3 ŞİRKETTEN 2 MİLYAR TL
Garanti Bankası'nı 278,41 milyon TL'lik geri alımla Türkiye Sigorta takip etti. Gübre Fabrikaları ise 156,93 milyon TL'lik alımla üçüncü sırada yer aldı.
İlk üç şirketin toplam geri alım tutarı yaklaşık 2 milyar 19 milyon TL'ye ulaşırken, bu rakam haftalık toplam işlemlerin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturdu.
BU HAFTA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
|Şirket
|Tutar
|Garanti Bankası
|1 milyar 583,84 milyon TL
|Türkiye Sigorta
|278,41 milyon TL
|Gübre Fabrikaları
|156,93 milyon TL
|Ahlatcı Doğalgaz
|62,15 milyon TL
|Pegasus Hava Yolları
|48,66 milyon TL
|Mavi Giyim
|35,57 milyon TL
|Enerya Enerji
|24,68 milyon TL
|TAB Gıda
|18,62 milyon TL
|Global Yatırım Holding
|18,12 milyon TL
|Europen Endüstri
|8,68 milyon TL
|Kıraç Galvaniz
|5,24 milyon TL
|Limak Doğu Anadolu Çimento
|991,66 bin TL
(Not: 23-27 Kasım tarihlerinde KAP bildirimleri dikkate alınmış olup, rakamlarda yuvarlama yapılmıştır. Listede sadece BİST 100 kapsamındaki şirketlere yer verilmiştir.)
GERİ ALIMLAR NE ANLAMA GELİYOR?
Şirketlerin kendi hisselerini geri alması, piyasada oluşan satış baskısını karşılamaya ve hisse fiyatındaki dalgalanmaları sınırlamaya yönelik adımlar arasında yer alıyor. Geri alım programları aynı zamanda şirket yönetimlerinin, kendi hisselerinin mevcut piyasa değerine ilişkin değerlendirmeleri açısından da yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Bununla birlikte geri alım işlemlerinin tek başına hisse fiyatı üzerinde belirleyici olmadığı da vurgulanıyor.
Önemli Uyarı: Bu içerik KAP bildirimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği kesinlikle taşımamaktadır.