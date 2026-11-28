Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan sert düşüşün ardından bu hafta tepki alımları öne çıksa da kayıplar dikkat çekici boyutlara ulaştı. Eylül ve ekim aylarının ardından kasımda da gerileyen ons altın, yıl başında gördüğü 5.600 dolarlık zirveden yüzde 35 değer kaybetti. Son kapanış 3.653 dolardan gerçekleşirken, 2026 yılındaki kayıpların aralıkta da korunması halinde, altında 13 yılın en kötü yıllık performansı yaşanacak.

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Küresel piyasalarda altın fiyatlarında hızlı hareketlerin gerçekleştiği bir hafta daha geride kaldı. Ons fiyatı bu hafta 3.426 dolara kadar geriledi ve son 14 ayın en düşük seviyelerini test etti. Ardından gelen tepki alımlarıyla yukarı yönelen ons, cuma gününü 3.653 dolardan tamamladı. Böylece altın, haftayı yüzde 1,28 primle kapattı ve önceki iki haftada gerçekleşen düşüş serisini de sonlandırdı.

FED BEKLENTİLERİ

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, ABD'den gelen güçlü büyüme ve enflasyon verileri, FED'in daha uzun süre sıkı para politikası uygulayabileceğine yönelik beklentileri artırdı.

ABD Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği çekirdek PCE enflasyonu ekimde, yıllık bazda yüzde 3,3'e yükseldi ve Kasım 2023'ten bu yana en zirve noktaya ulaştı. ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 4,3 büyümesi de faiz artışı ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Piyasalarda aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi güçlenirken, Eylül 2027'ye kadar olan dönemde de toplam 70 baz puanlık artış fiyatlaması öne çıktı.

Yüksek faiz beklentileri, getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturabilecek unsurlar arasında bulunuyor.

Altında 3 aylık seri düşüş! 2013 sonrası en sert kayıp

PETROL 85 DOLARDAN DÖNDÜ

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu kaynaklı riskler devam ediyor. Husilerin, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırması, enerji arzına ilişkin endişeleri yeniden artırdı. Brent petrol bu hafta 85,60 seviyesine kadar geriledi ancak risk algısının artması sebebiyle cuma kapanışı 90,75 dolardan gerçekleşti.

Petrol fiyatlarındaki katı duruş; enerji maliyetleri üzerinden enflasyonist baskıların artabileceği ve FED'in sıkı para politikasını daha uzun süre koruyabileceği beklentisini öne çıkardı.

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YENİDEN TİCARET SAVAŞLARI

ABD'nin Çin, Avrupa Birliği ve bazı Asya ülkelerine yönelik yeni tarife hazırlıkları da küresel piyasalarda belirsizliği artıran başlıklardan biri oldu. Tarife oranlarına ilişkin haber akışı hafta ortasında hisse piyasalarında satışları hızlandırırken, sonrasında oranların endişe edilenden düşük kalmasıyla birlikte tepki alımları görüldü.

Ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelmesi ise küresel büyüme ve enflasyon görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırarak, altının güvenli liman özelliğini öne çıkardı ve tepki alımlarını destekledi.

Altında 3 aylık seri düşüş! 2013 sonrası en sert kayıp

YAPAY ZEKÂ ETKİSİ

Yapay zekâ yatırımlarına ilişkin gelişmeler de dolaylı olarak altın fiyatlarını etkileyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Bir tarafta Nvidia yönetiminin Jensen Huang'ı yeniden CEO olarak görevlendirmesi teknoloji sektörüne yönelik güveni desteklerken, diğer tarafta yüksek yatırım harcamalarının sürdürülebilirliği ve çip şirketlerinin kârlılık marjlarına ilişkin endişeler risk iştahında dalgalanmalara yol açıyor.

Analistler "Teknoloji hisselerinde yaşanabilecek satışların güvenli liman talebini artırması mümkün olabilir. Ancak diğer taraftan likidite ihtiyacı, altında zorunlu satışları tetikliyor. Bu sebeple iki yönlü denklem ortaya çıkıyor" görüşünü aktarıyor.

13 YILIN EN KÖTÜSÜ!

Piyasalarda yılın son ayı, bu tablo ile başlıyor. Eylülde yüzde 6,54 ve ekimde yüzde 6,87 gerileyen ons altın, kasımın son işlem günü öncesinde bu ay da yüzde 5,72 değer kaybetti. Böylece ons, 3 aylık düşüş serisine doğu ilerliyor.

Ons fiyatında 2026’da ise yüzde 15,40 gerileme dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda altın fiyatında son olarak 2013 yılında yüzde 28,05 oranında düşüş yaşanmıştı. 2026 yılındaki kayıpların aralık ayında da korunması halinde, ons altın fiyatında son 13 yılın en kötü performansı kayıtlara geçmiş olacak.

Ons, bu yılın başında 5.600 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Son durumda fiyatlar, zirve seviyeden yüzde 35 gibi yüksek bir değer kaybına işaret ediyor.