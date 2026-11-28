Fon olayında 200 milyar liraya yaklaşan ödeme yapılırken yatırımcıların yüzde 98'ine ulaşıldı. 1 milyon liranın üzerindeki alacaklar için gözler nihai tasfiye sürecine çevrildi.

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Fon krizinde ara ödeme süreci dün itibarıyla bitti. İşte son veriler:

Olağan tasfiye kapsamında 64 bin 506 yatırımcıya toplam 78,4 milyar TL iade edildi. Böylelikle 97 fonda yatırımcılara alacaklarının tamamı ödendi.

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki 34 fonda parası bulunan 415 bin 955 kişiye de toplam 121,15 milyar TL geri verildi. Bu kategorideki fonlardan 25'ine yatırım yapan 369 bin 837 kişi parasının tamamını aldı.

Sonuç olarak 131 fonun 122'sinde, 455 bin 758 yatırımcıya toplam 199,55 milyar TL ödeme yapıldı. Hazine'den bir kuruş dahi çıkmadı, el konulan şirketlerin kaynakları ile gönüllü iade hesabına aktarılan 47,3 milyar TL üzerindeki varlık kullanıldı. Yurt dışına çıkarılan 12 milyar TL'nin iadesi için de çalışmalar sürüyor.

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10 BİNDEN FAZLA KİŞİYE PARA YOK

Şu an itibarıyla ödemelerin tamamlanmadığı sadece 9 fon kaldı. Bunlarda da iadeler peyderpey devam ederken, 1 milyon liranın üzerindeki tutarlar için geri kazanım sağlandıkça ödeme yapılacak. Fondan net çıkışı girişinden fazla olan yani kâr eden 10 bin 680 kişiye ise para verilmeyecek.

16 Eylül'den bu yana 56 hisse incelendi. 21'inin, fonlarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Ardından 551 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 591 yatırımcıya da Borsa'da işlem yasağı getirildi.

KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK YOLDA

Sermaye Piyasası Kanunu'nda (SPK) kapsamlı değişiklikler yapılacak. Piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin cezalar önemli ölçüde arttırılacak. Yapay zekâ destekli manipülasyon erken uyarı sistemi kurulacak, yatırımcı zararlarının karşılanmasına yönelik kalıcı geri kazanım mekanizması oluşturulacak. Bununla ilgili hazırlanan taslak, AK Parti TBMM Grubu'na iletildi. Yakın bir zamanda da Meclis'e sunulacak.

Aynı zamanda Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında çalışmalarına devam edecek.

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