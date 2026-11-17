Fon soruşturmasında Altınbaş Holding, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Altınbaş Kuyumculuk, Altınhas Holding ve Altınhas Yatırım Holding'e TMSF kayyım olarak atandı. Daha önce açıklanan dört şirketle birlikte kayyım atanan toplam şirket sayısı 9 oldu.

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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Altınbaş Kuyumculuk, Altınhas Holding ve Altınhas Yatırım Holding'e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verildi.

KAYYIM ATANAN ŞİRKET SAYISI 9 OLDU

Daha önce aynı soruşturma kapsamında Adil Katılım Bankası A.Ş., Adil Varlık Yönetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş. hakkında da TMSF'nin yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmişti.

Son gelişmeyle birlikte soruşturma kapsamında TMSF'nin kayyım olarak atandığı toplam şirket sayısı 9'a yükseldi.

Fon soruşturmasında 9 şirkete daha TMSF kayyım olarak atandı

MASAK RAPORLARI VE BANKACILIK KAYITLARI İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MASAK Başkanlığından alınan raporlar, bankacılık ve sermaye piyasası kayıtları, yapılan analizler ve alınan beyanlar doğrultusunda, hayatını kaybeden şüpheli Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerce kontrol edilen şirketler hakkında inceleme yapıldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, gerçek bir ticari faaliyete dayanmayan kredi kullanımları ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraçları yoluyla elde edilen kaynakların Adil Katılım Bankası'nın kuruluş sermayesine aktarıldığı tespit edildi.

SERMAYENİN FON MANİPÜLASYONUNDA KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, söz konusu sermayenin daha sonra Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kontrolündeki fonlara yatırılarak “fon manipülasyonuna” konu edildiği ve yüksek kâr elde edildiği belirtildi.

Banka kaynaklarının grup şirketlerine kredi olarak kullandırılarak tüketildiği, suçtan elde edilen değerlerin ise şirketler arası transferler ile fon ve borçlanma aracı işlemlerine tabi tutularak aklandığının tespit edildiği bildirildi.

YÖNETİM YETKİLERİ TMSF'YE VERİLDİ

Başsavcılık, açıklanan gerekçelerle CMK'nin 133/1. maddesi uyarınca, suça özgülenmeleri hususunda kuvvetli şüphe bulunan Adil Katılım Bankası A.Ş., Adil Varlık Yönetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş. hakkında kayyım kararı verildiğini açıkladı.

Bu dört şirketin yönetim organlarının yetkileriyle birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetlerini idare yetkilerinin tümüyle TMSF'ye verilmesi suretiyle, TMSF'nin 17 Kasım 2026 tarihinde yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verildiği belirtildi.