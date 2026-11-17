Dün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında Türkiye ve dünya gündemine dair önemli konular ele alındı. Fon vurgununa dair de net bir talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına yılbaşına kadar bu sürecin tamamlanması gerektiğini söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Dün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda iç ve dış gelişmeler başta olmak üzere birçok konu başlığı ele alındı. Ancak toplantının en önemli gündemini ise fon soruşturmaları oluşturdu.

"FON SORUŞTURMASINI YILBAŞINA KADAR TAMAMLAYIN"

TGRT Haber muhabiri Merve Şahin Poyraz, toplantının detaylarını anlattı. Poyraz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına fon soruşturmasına ilişkin net bir talimat verdi. Yılbaşına kadar bu süreci tamamlayalım ve önümüze bakalım ifadelerini kullandı. Hem tasfiye süreçleri hem de fon soruşturmasındaki son durum masaya yatırılmış oldu. Toplantı kapsamında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı belirttiğim gibi oldukça netti ve bu yıl sonunu işaret etti. Yılbaşına kadar bu işin çözülmesi için gerekli hazırlıkların yapılması da gündeme geldi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan kurmaylarına net talimat: Yılbaşına kadar tamamlayın!

EMEKLİ MAAŞLARINA İLİŞKİ ÇALIŞMALAR NE DURUMDA?

Poyraz açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ayrıca emekli zamların ilişkin toplantıda bir gündem olmadı ancak tabii ki AK Partili kurmaylar buna ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle emekli maaşlarında yapılacak düzenlemenin yılbaşı öncesinde meclisten geçirilmesi de planlanıyor. Böylece Ocak ayı itibariyle emekli maaşlarında normal zam dışında bir iyileştirilmenin olması da yine planlanan gündemler içerisinde. Ve tabii ki SPK kanunu bu da oldukça önemli bir gündem. Meclis çalışmaları kapsamında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler buna ilişkin bir sunum yaptı. Özellikle yıl sonuna kadar bu kanun teklifinin de yetiştirilmesi, meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Bu kanun teklifinde kulislerde konuşulan bazı başlıklar var. Teklifin 25 maddeden oluşması bekleniyor. Ayrıca piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara yönelik uygulanan hapis ve idari para cezalarının da ağırlaştırılması beklentiler içerisinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan kurmaylarına net talimat: Yılbaşına kadar tamamlayın!

Öte yandan uygulamada yaşanan problemlerin öne geçmek için de yine denetim zafiyetini ortadan kaldırmak ve yeni önlemler de alınacak başlıklar arasında. Teklifin ana hedefi ise şeffaflık ve denetlenebilirlik olacak SPK kanunu kapsamında.

TÜRK DÜNYASINA ORTAK BANKA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve yine Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu'nun bazı sunumları olmuştu. Türk Devletleri Teşkilatı'na ilişkindi bu sunum. Türk devletleri arasında kurulması için hazırlanan banka projesini anlattı. Söz konusu banka mevcut yatırım fonlarından farklı olacak ve Türk devletleri arasında ortak kalkınma bankası projesinin ve Türkiye'nin dönem başkanlığında da planlamaya uygulamaya geçilmesi konusunda da beklentiler ve hedefler anlatılmış oldu. Söz konusu bankanın kurulması halinde dünyada kredibilite çok daha yüksek bir kapsama ulaşması öngörülüyor. Böylece özellikle orta koridor ve kalkınma yolu başta olmak üzere birçok alanda iş adamlarına yeni bir takım krediler ve desteklere de olanak sağlanmış olacak."

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala