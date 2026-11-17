MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Son dönemde bazı okullarda yaşanan elim olaylara değinen Bahçeli, "Gerek dünyada, gerek ülkemizde yaşadığımız elim olaylara benzer vakalarda oyunların, dizilerin olumsuz etkileri kolaylıkla tespit edilmiştir. Bunun için etkin tedbirlerin alınması zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

"12 Kasım'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan 4 Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz şehit olmuştur. Yine 13 Kasım'da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli bir Mehmetçiğimiz, görevi başındayken rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş ve orada şehadete ermiştir. Aziz ruhları şad olsun, şehadet şerbetini içen şehitlerimize, Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve mensup olmaktan onur duyduğumuz asil milletimize tekrar başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

"TÜRKİYE BİR KEZ DAHA KÜRESEL DİPLOMASİNİN MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Geçen hafta 9 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmaya başladık. 95 ülkeden 102 devlet başkanı ve liderinin katıldığı, çok sayıda temsilcinin yer aldığı zirvede Türkiye bir kez daha küresel diplomasinin merkezi haline gelmiş, uluslararası diplomasi açısından gücünü pekiştirmiştir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı buradaki konuşmasında dikkat çektiği hususlar ve Türkiye'nin dönem başkanlığındaki sürecindeki ortaya koyduğu hedefler için tebrik ediyorum. Dönem başkanlığını devralan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a özverili çalışmalarından ötürü başarılar diliyorum.

"BU VAHŞET BÜTÜN DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE İŞLENMİŞTİR"

İsrail'in, 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıları devam etmektedir. Üstelik bu vahşet bütün dünyanın gözü önünde işlenmiştir. Doğrudan tanık olduğumuz ama anlamakta zorlandığımız mücessem kötülük bugün bölgemize bir hayalet gibi musallat olmuştur, adeta sistematik bir şiddet sarmalına dönüşmüştür.

"TARİF EDİLEMEZ BİR CİNNET HALİ"

Bölgemizde vuku bulan kötülük bizatihi bilinçli bir tercihin, bir iradenin ve bir amaca yönelmiş sistematik stratejinin ürünüdür. Bu kötülük sadece aşırılığın bir örneği değil, şeytansı bir duanın da temsilidir. Yaşanan bunca hadise insan onur ve haysiyetini hedef alıp yok sayması bakımından tanım ve tarif edilemez bir cinnet halidir. Daha doğrusu bu kötülük insanlığa açılmış bir savaştır. Hedefi açık ve ortadadır. Müslüman kardeşlerimizin, soydaşlarımızın, anılarımızın, mabetlerimizin yani tarihsel hafızamızın olduğu bu bölge huzura kavuşmadıkça, bizim huzurlu ve mutlu olmamız imkansızdır.

"BARIŞIN OLMADIĞI BİR COĞRAFYADA İSTİKRAR OLMAZ"

Dünyanın başka bölgelerinde de birçok çatışma vardır. Bunların hepsi toplumlar ve milletler adına can kayıpları, kitlesel zorunlu göçler, ağır ekonomik maliyetler ve kalıcı ekolojik tahribatlar meydana çıkarır. Bahsedilen hususlar küresel ticaret ve tedarik zincirlerinin bozulmasına, gıda ve enerji krizlerinin çoğalmasına, uluslararası hukuk sisteminin dejenere olmasına ve güvensizlik ortamının da büyümesine de yol açmaktadır. Bütün bunlarda mütevellit barışın olmadığı bir coğrafyada istikrar olmaz, istikrarın bulunmadığı bir dünyada ise yarınlar değil ancak ve ancak yıkımlar büyür. Ne adalet filizlenir ne de gelecek inşa edilir.

"DENGELİ BİR DIŞ POLİTİKA YÜRÜTMEK DURUMUNDAYIZ"

Biz Türkiye olarak Orta Doğu, Kafkasya ve Doğu Avrupa eksenindeki konumumuzla, dünyadaki jeopolitiğimizle küresel krizlerin merkezinde dengeli bir dış politika yürütmek durumundayız. Bu kaçınılmaz bir zorunluluktur. Eğer güçlü bir devlet ve millet yapısı meydana getirir, devlet ve milleti birbiriyle daha fazla kaynaştırırsak üstesinden gelemeyeceğimiz güçlük yoktur. Ancak kenetlenerek bölgesel krizleri aşmak, küresel emperyalizme karşı koymak mümkündür. Tam olarak tarihin bu şekilde tebarüz ettiği sancılı geçiş dönemlerinde devletin anlam sütunları ve dayanakları, milletimizin güvenliği ve refahı, iç cephenin önemi ve değeri tanımlara sığmayacak kadar çok boyutludur.

Her devletin içeriye ve dışarıya karşı çeşitli sorumlulukları bulunur. Bir ülkenin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, egemenliğini, ulusal çıkarlarını savunmak ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak dışarıya karşı sorumluluğudur.

İçinde bulunduğumuz dijital çağda belli merkezlerin bilinçli faaliyetleri sonucunda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazlasıyla bir değerler erozyonu yaşandığı aşikardır.

Tarih, kimlik, kültür, din gibi milletimizin anlam dünyasını oluşturan değerleri yük olarak gösteren, bunlara karşı yabancı ve mesafeli duran düşünme biçimlerinin bize vereceği bir şey yoktur. Kendi tecrübe dünyamıza referansla eğitim vermeyip kendi değerler sistemimize uygun davranış beklemek yanlış öncülden doğru sonuç çıkarma gayretidir ve bu bir gaflettir. Zikretmiş olduğumuz bu sağlam çerçevesinde bağlam çerçevesinde eğitim sistemimizin sadece kariyer üretme aracı olarak görülmemesi sorumluluk sahibi, kendinin ve mensup olduğu milletin değerlerine bağlı hem talim noktasında yetişmiş hem de terbiye noktasında eksiği olmayan şahsiyetler vücuda getirecek şekilde tekrar ele alınması şarttır. Bu bağlamda atılan adınlar takdire şayandır. Ancak daha da ileriye taşınmalıdır. Belirtilen hususta sorumluluk elbette ki konuyla ilgili yetkiye sahip kurumlardadır. Nitekim Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in yönetiminde bu noktada önemli çalışmalar yapıldığı açıktır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim sistemini geleneğin ruhu ve günün gerçeğiyle ahenkli bir yaklaşım içinde çözünürler aradığı aşikardır. Şahsına yönelik ortaya konulan bazı sözler sadece bir ezber, hava bir propaganda ve hamasettir. Eğitime hepimiz çok boyutlu olarak kafa yormak durumundayız. Hem bizlerin hem de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının konuyu çok boyutlu olarak her zaman düşünmesi de tarihsel sorumluluktur. Göz ardı edilemeyecek bir sıklıkla eğitim kurumlarımızda yaşadığımız elim olayların ortaya çıkmış olması doğal olarak odamızı eğitim sistemine ve kurumlarına çevirmiştir. Bu çok normal ve doğal bir durumdur. Ancak eğitim sadece okullara ve bu okullarda göre yapan aziz öğretmenlerimize havale edilecek bir süreç de değildir.

Okul, eğitim sürecindeki sadece bir aşamayı ifade eder. Halbuki eğitim, beşikten mezara kadar devam eden ailenin, çevrenin ve okulun birlikteliğine dayanan bir süreçtir. Suç, ceza, ödül, kısacası adalet duygusu ailede gelişir. Çocuk hata yaptığında ebeveyni tarafından sorumluluğu olacağını, iyi davranışlar sergilediğinde ödüllendirileceğini bilerek yetiştirildiği takdirde toplumsal hayata katıldığı zaman fiillerinin karşılığını göreceğini öğrenmiş olur. Bu da adalet duygusunu geliştirir.

Yine bugün eğitim süreçlerini doğrudan etkileyen harici faktörler vardır. Görsel ve dijital medyanın neden olduğu sanal dünyada şahit oldukları gerçek üstü yaşamlar, şiddete meyil ettiren oyunlar, şiddeti ve ahlaksızlığı normalleştiren dizilerle gerçekleştirilen kopan çocuklar ve gençler, gerçekte sanal arasındaki ince çizgiyi kaybettiklerinde hem kendilerine hem de topluma zarar verme potansiyeline sahip kişilere dönüşebiliyorlar. Bu şekilde insanın değerli, önemli ve kutsal olanla bağlarının kopması, normal ile anormalin, gerçek ile sanal olanın sınırlarının muğlaklaşması, bütün insanlık adına düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. Gerek dünyada gerek ülkemizde yaşadığımız elim olaylara benzer vakalarda bu oyunların, dizilerin olumsuz etkileri kolaylıkla tespit edilmiştir. Bunun için etkin tedbirlerin alınması zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bugün dünyada birçok ülkede dijital içerikler, sosyal medya ve oyunlara erişim çeşitli şekillerde kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada da bizim de gerekli adımlar atmamızın zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir. Cumhuriyet tarihimizin değerli siyasetçi ve kalem erbabı Merhum Ali Fuat Başgil'in 'Gençlerle Baş Başa' adlı eserindeki ifadeleriyle 'Ahlak, irade ve disiplin hayat başarısı için elzemdir'. Bu zorunluluk doğası gereği beraberinde zeka, irade, sabır ve düzenli çalışma ister. Bunun için dürüstlük, edep, saygı ve sorumluluk değerlerimizdir. Çalışkanlık karakterimiz, millete faydalı olmak gayemizdir.

Bireysel hayatların kısalığı devlet organizasyonunun görece uzunluğu dikkat alındığında bazen onlarca yıl süren karar alma süreçleri an gelir on günlere ve hatta günlere sığar veya sığdırılmak zarureti ortaya çıkar. Bu endişe içinde olmak, heyecanlı davranmak değil. Aksine tarih, söylem ve eylemin denk düşmesi, birbiri içinde anlamlı bir bütün oluşturması, bunu öğrenebilecek tecrübeyi, feraseti ve basireti gerektirir. Böylesi süreçlerde cesaretin gerektirdiği adımlar tarihsel kazanımlara dönüşür. Bunlar erken olma veya geç kalma denklemine değil, anın şimdi iyi tüketmesine fırsat vermeden karar alınması gereken zaman dilimleridir.

İşte 2024 yılının son çeyreğinde ortaya koyduğumuz 'terörsüz Türkiye' politikası bu duruma özel ve tarihsel örnek teşkil eder. Bu konuda atılan adım zamanın ruhu ve tarihsel aklıyla doğru bağlantılıdır. Dünyadaki değişim ve gelişmeleri doğru okumak suretiyle Türk milletinin beklentilerini en üst derecede karşılamak maksadıyla atılan bu adımda karar alma süreçlerinin işler istediği her bakımdan çok değerlidir. Çok geniş bir toplumsal kabul görerek güçlü bir siyasi destek bulan bu düşünce ve yüzyılın inşası fikri bazı kısıtlı çevrelerde toplumsal karşılığı olmayan sığ içerikli değerlendirmelere de neden olmuştur. Mikrofonu eline alma imkanını bulan, dogma ihtimali üzerine serap görenler için ise tam olarak bir hayal kırıklığıdır. Siyaset yapmayı kürsülerde nara atmak olarak değerlendirenlerin bu durumda hayal kırıklığına uğramaları kaçınılmazdır. Türk devleti ve Türk milleti için bütün dünya dinamiklerinin yerinden oynadığı, jeopolitik kırılmaların birbirine ardına yaşandığı bu dönemlerde bizim açımızdan gelecek yüzyılın ruhu uygun konum almak bir zorunluluktur."

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