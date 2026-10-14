Küresel piyasalarda altının ons fiyatı TSİ 06:20 itibarıyla 4.169 dolardan fiyatlandı ve güne yatay başlangıç yaptı. Dikkatler bugün ABD TÜFE verisine çevrilirken; analistler “TÜFE’nin beklenti altında kalması dolar ve tahvil faizlerinin gerilemesini ve altında yükselişi destekleyebilir. Enflasyonun tahminleri aşması ise FED'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisini güçlendirerek, altın üzerinde baskı oluşturabilir” uyarısında bulunuyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD'den gelecek kritik enflasyon verileri öncesinde temkinli seyir izliyor. Altının ons fiyatı dünkü işlemlerde yüzde 0,26 değer kaybederek 4.160 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde ise TSİ 06.20 itibarıyla 4.169 dolardan fiyatlanan sarı metal, yön tayini için ABD ekonomisine ve FED politikalarına ilişkin sinyalleri bekliyor.

Spot piyasada işlem gören 14 Ekim 2026 gram altın fiyatı da 6.618 TL seviyesinden güne başladı.

Altın yükselecek mi, düşecek mi? Piyasada ABD TÜFE öncesi 2 senaryo

JEOPOLİTİK RİSKLER

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelerin başında Orta Doğu'da tırmanan gerilim geliyor. Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Brent petrolün 106,50 doların üzerine çıkması, küresel piyasalarda risk algısını artırıyor.

Yükselen petrol fiyatları altın açısından çift yönlü etki oluşturuyor. Jeopolitik riskler sarı metale talebi artırırken; enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi, ABD tahvil faizlerini ve doları yüksek seviyelerde tutabiliyor. Faiz getirisi olmayan altın, tahvil getirilerinin yükseldiği ve doların güçlendiği dönemlerde alternatif yatırım araçları karşısında baskı görebiliyor.

Altın yükselecek mi, düşecek mi? Piyasada ABD TÜFE öncesi 2 senaryo

DİKKATLER ABD VERİLERİNDE

Piyasaların kısa vadeli yönü açısından bugün açıklanacak ABD eylül ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) ve yarın gelecek üretici fiyatları (ÜFE) verileri önem taşıyor. Piyasa beklentileri, enerji maliyetlerindeki yükselişin manşet enflasyonu yukarı çekebileceğine işaret ediyor. ABD'de eylül ayında manşet TÜFE'nin aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,6 artması bekleniyor. ÜFE tarafında ise yıllık artışın yüzde 5,3 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

PİYASADA İKİ SENARYO

Beklentilerin altında kalacak enflasyon verilerinin pozitif yansıyabileceğine değinen analistler “Böyle bir tablo dolar ve tahvil faizlerinin gerilemesini, altının yeniden yükseliş arayışına girmesini destekleyebilir. Buna karşılık enflasyonun tahminleri aşması, FED'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı veya yeni bir faiz artışına gidebileceği beklentisini güçlendirerek, altın üzerinde baskı oluşturabilir” uyarısında bulunuyor.

FED FAİZ BEKLENTİLERİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası da altın yatırımcılarının odağında bulunuyor. Piyasa fiyatlamaları, ekim ayındaki toplantıda faizin sabit tutulması ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret ederken, aralık ayında yeni bir artış beklentisi öne çıkıyor.

CME FEDWatch verilerine göre 14 Ekim itibarıyla ekim toplantısında faizin yüzde 3,75-4,00 aralığında korunmasına yüzde 77 ihtimal veriliyor. Aralık toplantısında 25 baz puanlık artış ihtimali yaklaşık yüzde 68 seviyesinde bulunuyor.