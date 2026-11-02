Altında tepki alımları: 4.000 dolar uyarısı geldi!

Ekimde %6,78 değer kaybederek son bir yılın dibine gerileyen ve 3.870 dolardan kapanış yapan altın, kasıma tepki alımlarıyla başlandı. Petrol fiyatlarında hafta başında yaşanan gerileme, altında tepki alımlarını destekledi. TSİ 06:15 itibarıyla ons 3.905 dolar ve gram altın 6.272 TL’den fiyatlandı. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen ise “Altın fiyatlarında nötr bir görünüm için öncelikle 4.000 dolar aşılmalı” görüşünü aktardı.

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Küresel piyasalarda altın fiyatları geçen hafta yaşanan yüzde 3’lük düşüşün ardından 3.870 dolardan kapanış yapmış ve son 1 yılın dibine demir atmıştı. Böylece ekim ayındaki değer kaybı da yüzde 6,78 olarak gerçekleşmiş ve altında iki aylık düşüş serisi yaşanmıştı.

Onsta kasım ayının ilk işlemlerine ise tepki alımları öne çıkıyor. TSİ 06:15 itibarıyla ons 3.905 dolardan fiyatlanırken, 2 Kasım 2026 gram altın fiyatı 6.272 TL’den güne başlıyor.

Petrol fiyatlarında hafta başında yaşanan gerileme ve altında teknik göstergelerin aşırı satım bölgelerine yaklaşması, tepki alımlarını destekledi.

ALTIN FİYATI NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatları üzerinde son dönemde birden fazla küresel gelişme baskı oluşturuyor. Küresel hisse senetlerinde özellikle teknoloji ve yapay zekâ şirketleri öncülüğünde yaşanan satışlar, risk iştahını zayıflatırken değerli metallerde de pozisyon azaltılmasını beraberinde getiriyor.

Bunun yanında ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek ara seçimlerin ardından Orta Doğu'da yeni bir çatışma ihtimalinin gündeme gelmesi ve yüksek seyreden enerji fiyatları, enflasyon endişelerini canlı tutuyor.

Enerji kaynaklı fiyat baskılarının ABD Merkez Bankasının (FED) para politikasında daha temkinli davranmasına, hatta aralık ayında yeni bir faiz artırımının gündeme gelmesine yol açabileceği beklentisi de altının cazibesini sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor.

SAXO BANK'TAN 4.000 DOLAR UYARISI

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altında yaşanan son gerilemenin kısa vadeli teknik görünümü zayıflattığını belirterek, 4.000 dolar seviyesinin yeniden kazanılmasının önemine dikkat çekti. Hansen’in değerlendirmesine göre altın, cuma günü küresel teknoloji ve yapay zekâ hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 3.970 dolardaki kritik desteğin altına geriledi. Yükselen enerji fiyatları ve ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar yaşanabileceğine ilişkin endişeler de enflasyon kaygılarını artırırken risk iştahını baskıladı.

BİR HAFTADA 6 TONLUK ÇIKIŞ

Teknik göstergelerdeki zayıflamaya dikkat çeken Hansen “Altın destekli borsa yatırım fonlarından (ETF) geçen hafta yaklaşık 6 tonluk çıkış yaşandı. Bu miktar, temmuz ayından itibaren biriken yaklaşık 150 tonluk girişin yanında sınırlı kalsa da, son alımların zarar yazmaya başlaması yatırımcıların pozisyonlarını koruma isteğini sınayabilir. Yeni tasfiyeler, altında düzeltme hareketinin uzun süreli olmasına yol açabilir. Hedge fonların da altın vadeli işlemlerindeki net uzun pozisyonları, son satış dalgası öncesinde 107 bin kontrata kadar geriledi. Böylece söz konusu pozisyonlar yılın en düşük seviyesinin yalnızca 15 bin kontrat üzerinde kaldı.” uyarısında bulundu.

UZUN VADELİ BEKLENTİLER…

Bununla birlikte altının uzun vadeli yatırım gerekçelerinin geçerliliğini koruduğunu da vurgulayan Hansen “Artan kamu borçları, mali sürdürülebilirliğe ilişkin endişeler, jeopolitik parçalanma ve doların küresel sistemdeki ağırlığının azalması, altının portföy çeşitlendirme aracı olma özelliğini desteklemeye devam ediyor.” dedi.

Mevcut aşamada bu yapısal unsurların teknik satışları ve zayıflayan risk iştahını dengelemekte yeterli olamadığını da aktaran Hansen “Altın fiyatlarında daha nötr bir görünümün oluşabilmesi için öncelikle 4.000 dolar seviyesinin yeniden aşılması gerekiyor. Bu süreçte küresel hisse senedi piyasalarının seyri, Orta Doğu'daki gelişmeler, enerji fiyatları ve ABD'nin faiz politikası beklentileri belirleyici olacak.” görüşünü paylaştı.