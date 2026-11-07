ASELSAN için 17 hedef fiyat! Beklentiyi aşan bilançonun ardından tek tek açıkladılar
ASELSAN, üçüncü çeyrekte net kârını yüzde 82 artırarak 11,2 milyar TL’ye yükseltti ve piyasa beklentilerini aştı. Rekor sipariş portföyüyle dikkat çeken şirketin bilançosunun ardından, 17 aracı kurumdan ASELS hissesi için hedef fiyat tahmini geldi.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ASELSAN, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarıyla güçlü performansını sürdürdü. Şirketin yılın ilk 9 ayında elde ettiği hasılat, geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 28 artarak 151,5 milyar TL'ye ulaştı. Üçüncü çeyrekte ise gelirler yıllık yüzde 35 artışla 58,1 milyar TL oldu.
Şirketin net kârı da üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 82 artışla 11,2 milyar TL'ye yükseldi. Böylece 8,9 milyar TL düzeyindeki piyasa beklentisi de belirgin şekilde aşıldı. İlk 9 aylık net kâr ise yüzde 75 artışla 26,5 milyar TL'ye çıktı. Operasyonel performanstaki iyileşmenin yanı sıra parasal pozisyon kayıplarındaki azalma da kâr artışını destekledi.
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SİPARİŞLERDE TARİHİ REKOR
ASELSAN'ın bilançosunda öne çıkan başlıklardan biri, sipariş portföyündeki büyüme oldu. Şirket, yılın ilk 9 ayında 14 milyar dolarlık yeni iş sözleşmesi imzaladı. Yeni ihracat sözleşmeleri de yüzde 34 artışla 1,9 milyar dolara ulaştı. Böylece toplam bakiye siparişler ilk defa 30 milyar dolar eşiğini aşarak 30,7 milyar dolara yükseldi. Alınan işlerin satışlara oranının 4,4 seviyesine çıkması, önümüzdeki dönemlere ilişkin güçlü iş hacmine işaret etti. Bu görünüm, şirketin büyüme potansiyelini destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı.
KÂRLILIK VE VERİMLİLİK ARTIYOR
ASELSAN, büyümesini operasyonel kârlılığa da yansıttı. Üçüncü çeyrekte FAVÖK yıllık yüzde 51 artışla 16 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı yüzde 26,8 seviyesine çıktı. İlk 9 aylık dönemde FAVÖK ise yüzde 38 artışla 40,6 milyar TL oldu.
Şirketin üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımları da hız kazandı. İlk 9 ayda yatırım harcamaları yüzde 228 artışla 684 milyon dolara ulaşırken, AR-GE harcamaları yüzde 36 yükselişle 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Oğulbey Teknoloji Üssü'nün ilk fazının faaliyete başlaması ve yeni üretim tesislerinin devreye alınması, artan siparişlerin karşılanması açısından önem taşıyor.
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50 MİLYAR TL’LİK YATIRIM
ASELSAN'ın finansal sonuçlarını değerlendiren Garanti BBVA Yatırım; beklentilerin üzerinde gerçekleşen kârlılık, iyileşen operasyonel marjlar ve rekor sipariş portföyünün, ASELS’te olumlu görünümü desteklediğini değerlendirdi.
ASELSAN yönetimi ise 2026 yılının tamamında yüzde 10'un üzerinde satış büyümesi ve yüzde 24'ün üzerinde FAVÖK marjı hedefliyor. Şirketin yatırım harcamalarının 50 milyar TL'yi aşması bekleniyor.
17 KURUMDAN HEDEF FİYAT
ASELS hissesi için bilanço sonrası 17 kurumdan hedef fiyat öngörüsü geldi. Bunlar şöyle sıralandı:
|Kurum
|Hedef Fiyat
|Deniz Yatırım
|341,00 TL
|Yapı Kredi Yatırım
|400,00 TL
|Oyak Yatırım
|430,00 TL
|Ahlatçı Yatırım
|446,00 TL
|Tacirler Yatırım
|480,00 TL
|Ziraat Yatırım
|495,00 TL
|Şeker Yatırım
|495,00 TL
|İnfo Yatırım
|510,00 TL
|İş Yatırım
|535,00 TL
|Global Yatırım
|536,70 TL
|Kuveyt Türk Yatırım
|540,00 TL
|Ak Yatırım
|542,00 TL
|Halk Yatırım
|551,80 TL
|Garanti BBVA Yatırım
|560,00 TL
|Phillip Capital
|565,00 TL
|Vakıf Yatırım
|580,00 TL
|Gedik Yatırım
|594,00 TL
ASELS hissesi 6 Kasım işlemlerini 331,75 TL seviyesinden tamamladı.
Önemli uyarı: Bu içerik KAP bildirimleri, borsada gerçekleşen işlemler ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye kapsamında değildir.