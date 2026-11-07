ASELSAN, üçüncü çeyrekte net kârını yüzde 82 artırarak 11,2 milyar TL’ye yükseltti ve piyasa beklentilerini aştı. Rekor sipariş portföyüyle dikkat çeken şirketin bilançosunun ardından, 17 aracı kurumdan ASELS hissesi için hedef fiyat tahmini geldi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ASELSAN, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarıyla güçlü performansını sürdürdü. Şirketin yılın ilk 9 ayında elde ettiği hasılat, geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 28 artarak 151,5 milyar TL'ye ulaştı. Üçüncü çeyrekte ise gelirler yıllık yüzde 35 artışla 58,1 milyar TL oldu.

Şirketin net kârı da üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 82 artışla 11,2 milyar TL'ye yükseldi. Böylece 8,9 milyar TL düzeyindeki piyasa beklentisi de belirgin şekilde aşıldı. İlk 9 aylık net kâr ise yüzde 75 artışla 26,5 milyar TL'ye çıktı. Operasyonel performanstaki iyileşmenin yanı sıra parasal pozisyon kayıplarındaki azalma da kâr artışını destekledi.

SİPARİŞLERDE TARİHİ REKOR

ASELSAN'ın bilançosunda öne çıkan başlıklardan biri, sipariş portföyündeki büyüme oldu. Şirket, yılın ilk 9 ayında 14 milyar dolarlık yeni iş sözleşmesi imzaladı. Yeni ihracat sözleşmeleri de yüzde 34 artışla 1,9 milyar dolara ulaştı. Böylece toplam bakiye siparişler ilk defa 30 milyar dolar eşiğini aşarak 30,7 milyar dolara yükseldi. Alınan işlerin satışlara oranının 4,4 seviyesine çıkması, önümüzdeki dönemlere ilişkin güçlü iş hacmine işaret etti. Bu görünüm, şirketin büyüme potansiyelini destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

ASELSAN için 17 hedef fiyat! Beklentiyi aşan bilançonun ardından tek tek açıkladılar

KÂRLILIK VE VERİMLİLİK ARTIYOR

ASELSAN, büyümesini operasyonel kârlılığa da yansıttı. Üçüncü çeyrekte FAVÖK yıllık yüzde 51 artışla 16 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı yüzde 26,8 seviyesine çıktı. İlk 9 aylık dönemde FAVÖK ise yüzde 38 artışla 40,6 milyar TL oldu.

Şirketin üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımları da hız kazandı. İlk 9 ayda yatırım harcamaları yüzde 228 artışla 684 milyon dolara ulaşırken, AR-GE harcamaları yüzde 36 yükselişle 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Oğulbey Teknoloji Üssü'nün ilk fazının faaliyete başlaması ve yeni üretim tesislerinin devreye alınması, artan siparişlerin karşılanması açısından önem taşıyor.

50 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

ASELSAN'ın finansal sonuçlarını değerlendiren Garanti BBVA Yatırım; beklentilerin üzerinde gerçekleşen kârlılık, iyileşen operasyonel marjlar ve rekor sipariş portföyünün, ASELS’te olumlu görünümü desteklediğini değerlendirdi.

ASELSAN yönetimi ise 2026 yılının tamamında yüzde 10'un üzerinde satış büyümesi ve yüzde 24'ün üzerinde FAVÖK marjı hedefliyor. Şirketin yatırım harcamalarının 50 milyar TL'yi aşması bekleniyor.

17 KURUMDAN HEDEF FİYAT

ASELS hissesi için bilanço sonrası 17 kurumdan hedef fiyat öngörüsü geldi. Bunlar şöyle sıralandı:

Kurum Hedef Fiyat Deniz Yatırım 341,00 TL Yapı Kredi Yatırım 400,00 TL Oyak Yatırım 430,00 TL Ahlatçı Yatırım 446,00 TL Tacirler Yatırım 480,00 TL Ziraat Yatırım 495,00 TL Şeker Yatırım 495,00 TL İnfo Yatırım 510,00 TL İş Yatırım 535,00 TL Global Yatırım 536,70 TL Kuveyt Türk Yatırım 540,00 TL Ak Yatırım 542,00 TL Halk Yatırım 551,80 TL Garanti BBVA Yatırım 560,00 TL Phillip Capital 565,00 TL Vakıf Yatırım 580,00 TL Gedik Yatırım 594,00 TL

ASELS hissesi 6 Kasım işlemlerini 331,75 TL seviyesinden tamamladı.

Önemli uyarı: Bu içerik KAP bildirimleri, borsada gerçekleşen işlemler ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye kapsamında değildir.