Fon tasfiyelerinde 130,2 milyar TL’lik ödeme ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün desteğiyle Borsa İstanbul’da bu hafta alımlar güçlendi. Endeks yüzde 6,72 yükselişle 7 haftalık düşüş serisini sonlandırdı. En çok artan hisselerdeki prim yüzde 33’ü aştı.

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Fon tasfiyelerine ilişkin atılan yeni adımlarla birlikte iç piyasalarda pozitif bir hafta geride kaldı. Tasfiye kapsamındaki fonlarda bulunan BİST 30 şirketlerine yönelik satışların tamamlanması, belirsizliğin azalmasına ve özellikle borsadaki alımların güçlenmesine katkı sağladı. Verilen bilgilere göre olağan tasfiye sürecinde 68 milyar TL, olağanüstü tasfiye kapsamında ise 62,2 milyar TL ödeme yapıldı. Böylece yatırımcılara yapılan toplam ödeme 130,2 milyar TL'ye ulaştı.

ENFLASYON VE FAİZ

Yurt içi piyasalardaki diğer önemli gündem maddesi ekim ayı enflasyonu oldu. TÜİK verilerine göre TÜFE aylık bazda yüzde 2,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,77 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan veri, piyasanın yaklaşık yüzde 2,20 seviyesindeki tahmininin üzerinde kaldı.

Enflasyon verisinin ardından birçok kurum tarafından yapılan değerlendirmede; 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 35'e çekilebileceği yönünde tahminler paylaşıldı.

Borsada 7 haftalık hasret bitti! Hisselerde haftalık prim %33’ü aştı

YABANCI İŞLEMLERİ

Makroekonomik göstergeler tarafında ise İSO İmalat PMI, ekim ayında 47,90'dan 47,30'a geriledi. Reel Efektif Döviz Kuru aynı dönemde yüzde 2,66 artışla 107,76 seviyesine yükseldi.

TCMB verilerine göre, 30 Ekim haftasında yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 66,3 milyon dolar, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasında 750,4 milyon dolar net satış gerçekleştirdi. Aynı dönemde TCMB rezervlerinde de haftalık bazda gerileme eğilimi devam etti.

Borsada 7 haftalık hasret bitti! Hisselerde haftalık prim %33’ü aştı

ABD SEÇİMLERİ VE PETROL

Küresel tarafta ise ABD ara seçimlerinin ardından Demokratların Kongre'de çoğunluğu elde etmesi, ABD-İran savaşının sona erebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Bu gelişme, enerji arzına ilişkin endişeleri azaltırken, Brent petrol haftayı yüzde 15’in üzerinde kayıpla 97,50 dolara yakın seviyelerden tamamladı. Ancak ABD-İran hattında henüz kalıcı bir anlaşmaya varılamaması, petrol fiyatları üzerindeki belirsizliği de canlı tutuyor.

TÜRKİYE’YE YANSIMASI

Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji ithalatçısı Türkiye açısından olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. Petrolün düşük seviyelerde kalıcı olması halinde enerji ithalat faturasının ve cari açık üzerindeki baskının hafiflemesi, üretim ve ulaştırma maliyetlerinin azalması ve enflasyonla mücadele sürecinin desteklenmesi mümkün olabilir. Analistlere göre bu tablo; TCMB'nin faiz indirim süreci ve Borsa İstanbul'daki risk iştahı açısından destekleyici unsur oluşturabilir.

Borsada 7 haftalık hasret bitti! Hisselerde haftalık prim %33’ü aştı

BORSADA GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta yüzde 6,72 yükseldi ve 11.482,60 puandan kapanış yaptı. BİST 100, hafta içinde en düşük 10.626 seviyesini test etse de gelen tepki alımları ile güçlü kapanış yaptı. Bu arada endeks, 7 haftalık düşüş serisini de sonlandırmış oldu.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamında en çok yükselen hisseler şöyle sıralandı:

Hisse Kodu Fiyat Yükseliş CWENE 18,18 TL %33,28 CVKMD 14,54 TL %30,40 BTCIM 1,88 TL %27,89 THYAO 299,25 TL %23,55 KARSN 7,90 TL %23,24

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

BİST 100 kapsamında en çok düşen hisseler ise şunlar oldu:

Hisse Kodu Fiyat Düşüş DOAS 134,80 TL %-9,65 AKFYE 2,99 TL %-8,56 SOKM 48,44 TL %-6,58 ASELS 331,75 TL %-4,39 TUPRS 337,50 TL %-1,75

GÖZLER TCMB’DE…

Yurt içi piyasalarda önümüzdeki hafta dikkatler, yılın dördüncü ve son Enflasyon Raporunda olacak. Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu’nu 12 Kasım Perşembe günü saat 10:30’da sunacak. Bir önceki raporda 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28 olarak açıklanmıştı.

Makroekonomik veri takviminde gelecek hafta salı günü sanayi üretimi, cuma günü ise Ödemeler Dengesi ve Piyasa Katılımcıları Anketi takip edilecek.

Ağustos ayında 4,05 milyar dolar fazla veren cari işlemler hesabında, kasım ayına ilişkin piyasa beklentisi 2,3 milyar dolar fazla yönünde bulunuyor.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Borsada üçüncü çeyrek bilanço döneminin sonuna yaklaşılırken, şirket finansallarına bağlı ayrışmaların da devam etmesi bekleniyor.

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; alımların devam etmesi durumunda 11.500 ve 11.600 puan seviyelerinin direnç olarak öne çıkabileceği, muhtemel satış baskısında ise 11.150 ve 11.000 puan seviyelerinin destek konumunda olabileceği ifade ediliyor.