Motorine büyük indirim! Akaryakıt fiyatları değişti: Litre fiyatı 100 TL'nin altına geriledi

Küresel petrol piyasalarında yaşanan düşüşün ardından motorin fiyatlarına büyük indirim geldi. 7 Kasım 2026 Cumartesi günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 5,47 TL'ye varan indirim yapıldı. Yeni fiyatlar pompaya yansırken motorinin litre fiyatı Türkiye genelinde 100 TL seviyesinin altına geriledi.

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Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorin fiyatlarında indirime gidildi.

7 Kasım Cumartesi günü saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe giren indirimle motorinin litre satış fiyatı önemli ölçüde düştü. Dağıtım şirketlerine göre değişen indirim tutarı, bazı firmalarda 5 lira 47 kuruşa ulaştı.

Motorine büyük indirim! Akaryakıt fiyatları değişti: Litre fiyatı 100 TLnin altına geriledi

MOTORİNE 5,47 TL'YE VARAN İNDİRİM YAPILDI

Küresel petrol piyasalarında yaşanan düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

Motorinin litre fiyatında yapılan indirim gece yarısından itibaren istasyonların tabelalarına yansıtıldı.

Son düzenlemeyle birlikte daha önce bazı illerde 100 liranın üzerine çıkan motorin fiyatları yeniden çift haneli seviyelere geriledi.

7 KASIM 2026 GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

İndirim sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 95 TL, Ankara'da 96 TL ve İzmir'de 96,5 TL seviyelerine geriledi.

7 Kasım itibarıyla bazı şehirlerdeki yaklaşık motorin fiyatları şöyle:

İstanbul: 95,00 – 95,20 TL

Ankara: 96,20 – 96,30 TL

İzmir: 96,50 – 96,60 TL

Akaryakıt fiyatları dağıtım şirketine, istasyona ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor.

Motorine büyük indirim! Akaryakıt fiyatları değişti: Litre fiyatı 100 TLnin altına geriledi

BENZİNDEN SONRA MOTORİNE DE İNDİRİM GELDİ

Motorin fiyatlarındaki düşüşten önce benzin grubunda da indirim uygulanmıştı.

6 Kasım'dan itibaren benzinin litre fiyatında 6,08 TL'ye varan düşüş yaşanırken, bir gün sonra motorin fiyatlarında da yeni düzenlemeye gidildi.

Böylece iki önemli akaryakıt grubunda peş peşe indirim gerçekleşti.

50 LİTRELİK DEPO NE KADAR UCUZA DOLACAK?

Motorinde litre başına 5,47 TL indirim uygulanan bir istasyonda 50 litrelik depo için ödenen tutar, önceki fiyatlara göre 273,50 TL azalacak.

Aynı indirim tutarı üzerinden hesaplandığında 40 litrelik yakıt alımında 218,80 TL, 60 litrelik yakıt alımında ise 328,20 TL tasarruf sağlanabilecek.

Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerdeki seyri, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlere bağlı olarak şekillenecek.