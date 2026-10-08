Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 17 fonun tasfiyesi yapıldı.43 bin fon katılımcısının bugün itibarıyla paraları ilgili bankalara transfer edildi" açıklamasını yaptı.

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Sermaye piyasalarına ilişkin yürütülen fon soruşturması tüm hızıyla sürerken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün yaptığı açıklamada tasfiye sürecindeki fonlar için Hazine kaynağı kullanılmayacağını belirtmiş, ödemelerin öncelikle fonların kendi kaynaklarından karşılanacağını açıklamıştı.

CEVDET YILMAZ, ‘YARIN’ DEMİŞTİ

Yılmaz, tasfiye sürecindeki yatırımcıların pay senetleri, nakitleri, borç ve alacakları ile fon mal varlıklarının tespit edildiğini belirterek, A1 Kapital, Bulls ve Pardus'un olağan tasfiye sürecine alınacağını, bugün itibarıyla bu sürecin başlayacağını ve 17 fondaki yatırımcılara ödeme yapılacağını söylemişti.

Bakan Şimşek: 43 bin yatırımcının paraları için bankalara transfer yapıldı

BAKAN ŞİMŞEK: 17 FONUN TASFİYESİ YAPILDI

Söz konusu süreçte flaş gelişmeyi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu. Şimşek "17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısının bugün itibarıyla paraları ilgili bankalara transfer edildi" dedi.

Bakan Şimşek: 43 bin yatırımcının paraları için bankalara transfer yapıldı

“TMSF TARAFINDAN TAKİP EDİLECEK”

İstanbul’da Finansta Milli Vizyon Zirvesi’nde konuşan Bakan Şimşek’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Hukuk önünde piyasa bozucu faaliyetler içerisinde girenler geçmişte tespit edilen, tamamı hesap verecek. Mal varlıklarıyla içeride dışarıda sorumlu olacaklar. Ve bu TMSF tarafından bankalarda olduğu gibi çok katı kurallarla takip edilecek. Buna ilişkin de bir yasa tasarısı inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakın zamanda sunulmuş olacak.

Bakan Şimşek: 43 bin yatırımcının paraları için bankalara transfer yapıldı

“PARALARI TRANSFER EDİLDİ”

Dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. 7 şirketin 3 tanesi, 3 portföy yönetim şirketi olağan tasfiye kapsamında. Bugün itibariyle 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle para ilgili bankalara transfer edildi.

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“3 FONDA SORUN GİDERİLDİ”

3 önemli portföy yönetim şirketinde bunlar normal tasfiyeye tabi, gördüğünüz gibi önemli ölçüde sorun giderildi. Bir de kapalı fonlar var. Kapalı fonlar zaten tanım gereği birkaç kişiden oluşuyor. Ve o fonlar ayrı bir alan. Terzi usulüyle onlar çözülecek. Orada da çok büyük bir sorun görülmüyor.

Şimdi bir tane daha portföy yönetim şirketi var. Sahipleri bırakın biz kendimiz tasfiyede yardımcı olalım, teminat getireceğiz dediler. Bir ihtimal belki o da bu hafta o çerçevede çözülür. Diğer üç sorunluysa, Portföy Yönetim Şirketi ise ona ilişkin süreç biraz daha zaman alabilir. Bunun altını çizmek istiyorum. Önceliği biz para piyasası fonlarına ve tabii ki küçük yatırımcılara verdik. Bunun yasal altyapısı da hazırlanıyor.

Bakan Şimşek: 43 bin yatırımcının paraları için bankalara transfer yapıldı

ODİNE’DE 21 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU

Öte yandan SPK, Odine hisselerindeki inceleme sonucunda, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişiler arasında, tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da bulunuyor.

Tasfiyesi öngörülen 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Ziraat Bankasının tasfiyesinden sorumlu olduğu 125 fonda 151 bin 247, İş Bankasının sorumlu olduğu 6 fonda ise 388 bin 718 tekil yatırımcı yer alıyor.