Fon krizine ilişkin tasfiye sürecindeki son durumu açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Küçük yatırımcıları ve PPF’leri önceliklendireceğiz. 1.000.000 TL’ye kadar olan ödemeler hızlı şekilde yapılacak. Toplam 7 portföy yönetim şirketi bünyesindeki 131 fon tasfiyeye alındı. 131 fonun 66'sı tamamen tasfiye edildi. Bir ara ödeme olacak. 45 bin 747 hesaba 40.8 milyar lira ödendi” dedi.

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Sermaye piyasalarına ilişkin yürütülen fon soruşturması tüm hızıyla sürerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasfiye sürecindeki son durumu açıkladı.

Bloomberg HT’de canlı yayında açıklamalar yapan Bakan Şimşek, 131 fonun 66'sı tamamen tasfiye edildiğini ve normal tasfiyeye tabi tutulduğunu açıkladı. Bakan Şimşek “Bu 7 portföy yönetim şirketinin 3'ünün tam tasfiyesi tamamlandı. Burada 45 bin 747 hesaba 40.8 milyar lira ödendi. Normal tasfiye başarılı bir şekilde gerçekleşti” dedi.

Bakan Şimşek, fon krizinde son tabloyu anlattı: 40,8 milyar ödendi, 66 fon tasfiye edildi

“NİHAİ TASFİYE ZAMAN ALACAK”

Tasfiye ile ilgili bir takım temel ilkeler belirlendiğini belirten Bakan Şimşek, şunları söyledi:

belirlemiştik. Bunu kamuoyuyla paylaştık. Bu temel ilkelerin başında şeffaflık var, etkinlik var, tabii ki adalet var. Burada kamu kaynaklarının kullanılmayacağı hususu çok net bir şekilde ifade edildi ve bu şekilde devam edecek. Diğer bir husus tabii bu tasfiye de süreci hızlandırmak için bir ara ödeme formülü tabii ki geliştirildi. Bu ara ödemeden kasıt şu, yani nihai tasfiye zaman alacak. Burada küçükleri ve para piyasası fonlarını önceliklendireceğimizi söyledik. Bu da temel ilkelerden bir tanesi. Nihai ödemeler tabii ki yatırımcıların fonlardaki pay oranları çerçevesinde ki hukuk da onu öngörüyor. Dolayısıyla orada bir tereddüt yok.

Bakan Şimşek, fon krizinde son tabloyu anlattı: 40,8 milyar ödendi, 66 fon tasfiye edildi

KANUN MECLİS'TE GÖRÜŞÜLDÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tasfiye kanununun görüşüldüğünü ifade eden Bakan Şimşek şöyle devam etti: Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Bu tabii ki kanun geçtikten sonra hızlı bir şekilde 1 milyon TL'ye kadar fonlardaki kaynaklar, yani kaynakların durumuna göre 1 milyon TL'ye kadar ödemeler hızlı bir şekilde yapılacak. Sermaye Piyasası Kurulu, merkezi kayıt yani MKK, diğer bütün ilgili kurumlar hazırlıklarını tamamladılar. Ama en önemli konu tabii ki tasfiyeyi biliyorsunuz Ziraat Bankası ve İş Bankası yapıyor.

“45 BİN 747 HESABA 40.8 MİLYAR LİRA ÖDENDİ”

Tasfiyeyi ikiye ayırdıklarını belirten Bakan Şimşek “Bunlar olağan tasfiyeye tabi tutacak şirketler, bir de olağanüstü tasfiye. Şimdi olağan tasfiye, mali yapıları nispeten yönetilebilir olan, portföy yönetim şirketleri için uygulamaya konuldu. Biliyorsunuz toplamda 131 fon, 7 portföy yönetim şirketinin bünyesindeki 131 fon tasfiye alındı. Bunun tasfiye alınan 131 fonun 66'sı tamamen tasfiye edildi ve normal tasfiye tabi tutuldu. Dolayısıyla geçen hafta itibariyle A1 Kapital dediğimiz Pardus ve Bulls. Bunlar 3 tane yani toplamda 7 portföy yönetim şirketi var. Bu 7 portföy yönetim şirketinin 3'ünün tam tasfiyesi tamamlandı. Rakamları hani vermem gerekirse yanlış rakam vermeyeyim diye. Burada 45 bin 747 hesaba 40.8 milyar lira ödendi. Normal tasfiye başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Bakan Şimşek, fon krizinde son tabloyu anlattı: 40,8 milyar ödendi, 66 fon tasfiye edildi

Bakan Şimşek'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle;

“17 EYLÜL'E GÖRE %1.43 İLAVE GETİRİ ALDILAR”

Bu 3 portföy yönetim şirketi normal tasfiyeye tabi, tasfiyesi tamamlanan 3 portföy yönetim şirketinde para piyasası fonu yatırımcıları bırakın zarara uğramayı 17 Eylül'e göre %1.43 ilave getiri aldılar. Hisse senedinin değerleri şişirilmiş olduğu için hisse senedi yoğun fonlarda yatırımcılar yaklaşık %58'ini alabildiler. Neye göre? 17 Eylül'deki değere göre. Yani %42 daha düşük bir ödeme aldılar. Ama bu tamamen hisse senetlerinin değerlerinin düşüşünden kaynaklanıyor. Dolayısıyla tasfiye edilen normal tasfiyeye tabi tutulan 3 portföy yönetim şirketinin 66 fonunda, para piyasası fonundakiler 17 Eylül'deki değeri neyse aldılar, üzerine bir de %1.43 getiriyor aldılar.

Bakan Şimşek, fon krizinde son tabloyu anlattı: 40,8 milyar ödendi, 66 fon tasfiye edildi

"390.000 HESAP TEMİZLENMİŞ OLACAK"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kanun eğer kabul edilirse, kabul edildikten hemen sonra bu olağanüstü tasfiyeye tabi şirketlerde siz de takdir edersiniz ki 1 milyon TL'ye kadar küçük yatırımcıları ve parçaları piyasası fonu yatırımcılarını önceliklendirecek şekilde bir süreç izlenecek. Şimdi burada da yaklaşık 390 bin hesap, 1 milyon TL'ye kadar ödeme kabiliyeti olursa, 390.000 hesap temizlenmiş olacak. Bu normal tasfiye tabi olan hesaplardan bahsetmiyoruz. Olağanüstü tasfiye. Dolayısıyla büyük oranda aslında kanun geçtikten sonra bu tasfiye süreci önemli ölçüde sayı olarak tamamlanmış olacak.

Bakan Şimşek, fon krizinde son tabloyu anlattı: 40,8 milyar ödendi, 66 fon tasfiye edildi

"GÖNÜLLÜ İADE SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

131 fon için 131 hesap açıldı. Artı bir tane de genel iade hesabı açtık. Şimdi 132 tane hesap açıldı. Bu 132 hesaba iki kanaldan kaynak gelecek. Birinci kaynak gönüllü iadeler. Burada bir süreç işliyor. Dolayısıyla bu fonlardan veya manipülasyona uğramış hisselerden aşırı kazanç elde edenlerin gönüllü iadesi süreci devam ediyor. Bu fonların doğumundan ölümüne kadar, ki süreçte tasfiyesine kadar geçen süreçte, enflasyonun üstünde ve belli bir meblağın üzerinde eşik değerlerin hepsini belirledik. Yani verilerin hepsi duruyor ama önce 10 milyon TL ve üzeri real buradan kazanım elde edenlere başvurulacak.

Bakan Şimşek, fon krizinde son tabloyu anlattı: 40,8 milyar ödendi, 66 fon tasfiye edildi

HEDEF PORTFÖY DE OLAĞAN TASFİYEYE ALINACAK

Hedef Portföy’ün de olağan tasfiyeye tabi tutulacağını açıklayan Şimşek, şirkete bağlı 31 fon bulunduğunu ve bunlardan dördünün para piyasası fonu olduğunu belirtti. Şimşek, yedi portföy şirketinden dördünün tasfiyesinin hafta sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Atlas Portföy’e ilişkin de konuşan Şimşek, şirket sahiplerinin tasfiyeyi yürüten kurumla görüşme halinde olduklarını belirterek, “Kaynakları geri koyma konusunda irade ortaya koymuşlar. Ama benim şu aşamada yorum yapmam doğru olmaz” ifadelerini kullandı.