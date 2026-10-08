Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Ekonomi Forumu'nda Türkiye ekonomisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dezenflasyon sürecinin savaşın etkisiyle hız kaybettiğini ancak fiyat istikrarı hedefinden vazgeçmediklerini belirten Şimşek, son haftalarda varlık piyasalarında yaşanan stresin kontrol altına alındığını söyledi. Şimşek, Türkiye'nin düşük borçluluk oranı sayesinde ekonomide manevra alanına sahip olduğunu vurguladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu, enflasyonla mücadele sürecini ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri değerlendirdi.

Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen Türkiye'nin güçlü bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu belirten Şimşek, mali disiplinin korunacağını, yapısal reformların sürdürüleceğini ve fiyat istikrarı hedefinden taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Mehmet Şimşek'ten piyasalara ilişkin kritik açıklama: Son haftalardaki stres kontrol altına alındı

“SON HAFTALARDA YAŞANAN STRES KONTROL ALTINA ALINDI”

Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan gelişmelere değinen Şimşek, özellikle varlık piyasalarındaki dalgalanmalara dikkat çekti.

Ekonomide zaman zaman pürüzler ve iniş çıkışlar yaşandığını belirten Şimşek, “Özellikle varlık tarafında son haftalarda yaşanan stres de bunlara bir örnek. Ancak kontrol altına alınmış durumdadır” dedi.

Şimşek, alınan tedbirlerin daha sağlıklı ve kontrollü sermaye piyasalarının oluşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Ekonomik gelişmelere karşılık verebilecek politika araçlarına sahip olduklarını vurgulayan Bakan Şimşek, ihtiyaç duyulan adımların kısa sürede atılabileceğini söyledi.

Mehmet Şimşek'ten piyasalara ilişkin kritik açıklama: Son haftalardaki stres kontrol altına alındı

“DEZENFLASYON SÜRECİ SAVAŞIN GÖLGESİNDE HIZ KAYBETTİ”

Enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, küresel gelişmelerin Türkiye'nin dezenflasyon sürecini de etkilediğini belirtti.

Şimşek, “Bu yıl özellikle dezenflasyon süreci savaşın gölgesinde hız kaybetti. Ancak bundan vazgeçmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Orta Vadeli Program'ın temel hedefinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurgulayan Şimşek, mali disiplinin de kararlılıkla korunacağını söyledi.

Dış dengelerin yönetilebilir seviyede olduğunu kaydeden Şimşek, Türkiye ekonomisinin karşılaştığı zorluklara rağmen dayanıklılığını koruduğunu belirtti.

Mehmet Şimşekten piyasalara ilişkin kritik açıklama: Son haftalardaki stres kontrol altına alındı

“TÜRKİYE'NİN BORÇLULUK ORANI YÜZDE 90”

Türkiye'nin borçluluk göstergelerini diğer gelişmekte olan ülkelerle karşılaştıran Şimşek, ülkenin bu alanda avantajlı konumda bulunduğunu söyledi.

Gelişmekte olan ülkelerde toplam borçluluk oranının ortalama yüzde 230 seviyesinde olduğunu belirten Şimşek, Türkiye'de bu oranın yüzde 90 civarında bulunduğunu ifade etti.

Düşük borçluluğun ekonomi yönetimine hareket alanı sağladığını vurgulayan Şimşek, mali disiplinin bu tablonun oluşmasında belirleyici olduğunu söyledi.

Mehmet Şimşek'ten piyasalara ilişkin kritik açıklama: Son haftalardaki stres kontrol altına alındı

BÜTÇE AÇIĞI HEDEFİNİ AÇIKLADI

Kamu maliyesindeki gelişmelere ilişkin de bilgi veren Şimşek, bütçe açığının milli gelire oranının geçen yıl yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Bu yıl için bütçe açığı hedefinin yüzde 3,1 olduğunu ifade eden Şimşek, küresel ortalamanın ise yüzde 5 civarında bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin düşük kamu borçluluğu sayesinde mali alana sahip olduğunu belirten Şimşek, bu avantajın korunması amacıyla mali kuralların güçlendirilmesi, vergi reformları ve yapısal düzenlemelerin sürdürüleceğini kaydetti.

“POLİTİKALARIMIZI SÜREKLİ GÖZDEN GEÇİRİYORUZ”

Ekonomi yönetiminin hem parasal sıkılaşma hem de seçici kredi sıkılaştırması uyguladığını hatırlatan Şimşek, ekonomik gelişmelere göre politika araçlarının yeniden değerlendirildiğini söyledi.

Şimşek, küresel koşulların zorlayıcı olduğunu ancak Türkiye'nin düşük borçluluğu ve bütçe göstergeleri sayesinde gerektiğinde ekonomiyi destekleyebilecek kapasiteye sahip bulunduğunu belirtti.

Alınan mali tedbirlerle ekonomik şokların etkilerini azaltmaya çalıştıklarını anlatan Şimşek, mevcut politikaların düzenli olarak gözden geçirildiğini ifade etti.

TURİZMDE HEDEF 10 YILDA İKİ KAT BÜYÜME

Türkiye'nin hizmet ihracatındaki potansiyeline de dikkat çeken Şimşek, turizmin ekonominin en güçlü alanlarından biri olduğunu belirtti.

Şimşek, Türkiye'nin turizm gelirlerini son 25 yılda dolar bazında 9 katına çıkardığını söyleyerek, “Bunu önümüzdeki 10 yıl içerisinde 2 kat daha artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye'nin sağlık turizminde de önemli avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, uluslararası akreditasyona sahip sağlık tesislerinin özellikle medikal turizm açısından güçlü bir altyapı sunduğunu ifade etti.

“TURKISH HAIR LINES” ESPRİSİ

Konuşmasında Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısına ilişkin dikkat çeken bir örnek de veren Şimşek, sunumunda “Turkish Airlines” yerine “Turkish Hair Lines” ifadesinin kullanıldığı bir görsele yer verdi.

Bu ifadeyi hoş bir espri olarak nitelendiren Şimşek, Türkiye'nin saç ekimi ve kozmetik uygulamalar alanındaki uluslararası gücünün de bu örneğe yansıdığını söyledi.

TÜRK DİZİLERİ VE GİRİŞİMCİLİĞE VURGU

Türkiye'nin hizmet ihracatında yalnızca turizmle sınırlı olmadığını belirten Şimşek, Türk dizilerinin de dünya genelinde önemli bir ihracat başarısı yakaladığını ifade etti.

Türk dizilerinin uluslararası pazardaki güçlü konumuna dikkat çeken Şimşek, teknoloji girişimleri ve girişimcilik ekosisteminin de Türkiye'nin gelecekteki büyümesine katkı sağlayacak alanlar arasında bulunduğunu söyledi.

YENİDEN İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Küresel çatışmaların yol açtığı yıkıma da değinen Şimşek, savaşların ardından ortaya çıkan yeniden inşa ihtiyacının önümüzdeki dönemde artacağına işaret etti.

Türk inşaat sektörünün uluslararası alandaki gücünü vurgulayan Şimşek, önümüzdeki 10 yılda kapsamlı bir yeniden inşa sürecinin yaşanmasının beklendiğini ve Türk şirketlerinin bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMI ARTIRILACAK

Türkiye'nin de dünyadaki yaşlanan nüfus eğiliminden etkilendiğini belirten Şimşek, diğer ülkelere kıyasla bazı demografik avantajların devam ettiğini söyledi.

Kadınların iş gücüne katılım oranının Türkiye'de halen düşük seviyede olduğunu vurgulayan Şimşek, bu oranın artırılmasının öncelikli reform alanlarından biri olduğunu ifade etti.

Şimşek, kadın istihdamının güçlendirilmesiyle kişi başına düşen milli gelirin de artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

YAPAY ZEKA VE 5G YATIRIMLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Yapay zekanın hem önemli fırsatlar hem de belirsizlikler barındırdığını söyleyen Şimşek, Türkiye'nin dijital dönüşüm kapasitesini geliştirmek için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

5G yatırımlarına ve altyapı kapasitesinin geliştirilmesine dikkat çeken Şimşek, büyük ölçekli veri merkezi yatırımlarında Türkiye'nin ilerleme sağlaması gerektiğini söyledi.

Yapay zekanın yüksek işlem gücü ve enerji ihtiyacına işaret eden Şimşek, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu teknolojilerden yararlanarak üretkenliklerini artırmasına yönelik çözümler üzerinde çalışıldığını belirtti.

“TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ HİKAYESİ DEVAM EDİYOR”

Türkiye ekonomisinin zorlu küresel koşullara karşı dayanıklı olduğunu vurgulayan Şimşek, ekonomik programın temel hedeflerinden geri adım atılmayacağını söyledi.

Büyüme potansiyelinin devam ettiğini belirten Şimşek, ekonomik politikalarda iyileştirme yapılabilecek alanların bulunmasının da Türkiye açısından bir fırsat olduğunu ifade etti.

Şimşek, fiyat istikrarını sağlama, mali disiplini koruma ve yapısal reformları sürdürme hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini belirterek konuşmasını tamamladı.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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