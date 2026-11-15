Fon soruşturması kapsamında yapılan ödemelere ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 17 Eylül'de tasfiye kapsamına alınan 131 fonun 119'unda bugüne kadar 444 bin 987 kişiye toplam 161 milyar lira ödeme yapıldığını belirtti. Şimşek, "Bu fonların pay sahiplerine yapılacak ödemelerde hiçbir şekilde hazineden, bütçeden milletin parası kullanılmıyor. Kullanılmadı, kullanılmayacak" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon tasfiyeleri kapsamında devam eden ödemelere ilişkin son rakamları açıkladı.

Kanal 7'de konuşan Bakan Şimşek, 17 Eylül'de tasfiye kapsamına alınan 131 fonun 119'unda bugüne kadar 444 bin 987 kişiye toplam 161 milyar lira ödeme yapıldığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

"MİLLETİN PARASI KULLANILMIYOR"

Süreçte şeffaflık, etkinlik, adalet ve kamu kaynağını kullanmama ilkelerini benimsediklerini aktaran Şimşek, "Bu fonların pay sahiplerine yapılacak ödemelerde hiçbir şekilde hazineden, bütçeden milletin parası kullanılmıyor. Kullanılmadı, kullanılmayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaklaşık 2 bin 900 fonun bulunduğu 17 Eylül tarihinde 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun ve yaklaşık 456 bin tekil yatırımcının tasfiye kapsamına alındığını hatırlatan Şimşek, şirketlerin 4'ünün normal, 3'ünün ise olağanüstü tasfiyeye tabi tutulduğunu kaydetti.

Tasfiye sürecinin planlandığı gibi, hatta hız anlamında öngörülenden daha iyi gittiğini belirten Şimşek, dünyadaki benzer durumlara oranla oldukça hızlı hareket ettiklerini ifade etti. ABD'deki Madoff vakasını örnek gösteren Şimşek, "2008 yılında bu ortaya çıktı. İlk ödeme 2011 yılında yapıldı. Ve ödemeler hala devam ediyor. 2017'de ödemelerin önemli bir kısmı yapılmıştı ama bakın yıllar almış. Bırakın aylar, haftalar; yıllar almış." dedi.

Bakan Şimşek, fon tasfiyelerindeki son tabloyu açıkladı: 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödendi

OLAĞAN TASFİYE YÜZDE 99,9 ORANINDA TAMAMLANDI

Olağan tasfiye kapsamındaki 131 fonun 97'sinden 94'ünde bugüne kadar 55 bin 821 kişiye 68 milyar lira ödendiğini bildiren Şimşek, 37 kişinin bulunduğu 3 küçük kapalı özel fon dışında bu sürecin yüzde 99,9 oranında tamamlandığını belirtti.

Para piyasası fonlarında yatırımcıların sadece ana paralarını değil, süreçte elde ettikleri nemayı dahi aldıklarını söyleyen Şimşek, olağanüstü tasfiyeye ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Olağanüstü tasfiye kapsamındaki 25 fonda cuma günü itibarıyla 415 bin 955 kişiye 93 milyar lira para ödendi. Olağan ve olağanüstü fonların toplamında bugüne kadar 131 fonun 119'una, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödendi. Öyle bir anlatılıyor ki sanki fonlardaki her şey kayboldu, bir şey ödenmeyecek. Böyle bir şey yok."

Toplam yaklaşık 456 bin yatırımcıdan 371 bin 21'inin çıkarılan tasfiye kanununa göre net yatırım tutarının tamamını alarak sistemden tamamen çıktığını vurgulayan Şimşek, tasfiye kurallarını Türkiye Büyük Millet Meclisinin belirlediğini, uygulama tebliğlerini ve kararlarını Sermaye Piyasası Kurulunun verdiğini, tasfiye işlemlerinin ise İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

SİSTEMDEN KAÇ KİŞİ ÇIKTI?

Olağanüstü tasfiye kapsamındaki 3 portföy yönetim şirketine ait 25 fonda da cuma günü itibarıyla 415 bin 955 kişiye 93 milyar lira ödeme yapıldığını bildiren Şimşek, toplam rakamları şu sözlerle paylaştı:

"Olağan ve olağanüstü fonların toplamına gelirsek tasfiyede bugüne kadar 131 fonun 119 fonuna, 444 bin 987 kişiye 161 milyar lira ödendi. Şimdi öyle bir anlatılıyor ki sanki fonlardaki her şey kayboldu, bir şey ödenmeyecek. Böyle bir şey yok. Bakın 161 milyar lira cuma günü itibarıyla ödenmiş. Peki net yatırım tutarının tamamını alıp sistemden tamamen çıkan kaç kişi var? 456 bin kişinin 371 bin 21 kişisi sistemden çıkmış durumda."

401 MİLYAR LİRALIK ÇIKIŞ İDDİASINA YALANLAMA

Bakan Şimşek, katıldığı televizyon programında, 440 kişinin 401 milyar lira çıkardığı yönündeki iddialara ve yurt dışına sermaye çıkışı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tasfiyenin İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütüldüğünü hatırlatan Şimşek, sürecin kurallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirlendiğini, uygulama tebliğleri ve kararlarının ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verildiğini sözlerine ekledi.

Söz konusu iddiaların ortaya atılmasının ardından Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) Merkezi Kayıt Kuruluşundan (MKK) verileri aldığını belirten Şimşek, yapılan incelemede 401 milyar liranın 306 milyar lirasının fon içi hareketlerden, yani grup içi ve portföy yönetim şirketleri arasındaki işlemlerden kaynaklandığının tespit edildiğini söyledi.

İddia edilen 401 milyar liranın 306 milyar lirasında kişilere bir çıkışın söz konusu olmadığını ifade eden Şimşek, "O rakam doğru değil. Geriye kalan yaklaşık 95 milyar liranın tamamı savcılıklar ve ilgili kurumlar tarafından incelemeye alındı. Tüm iddialar titizlikle incelendi ve bu çerçevede TMSF geri kazanım hesaplarına da buradan gelirler geliyor. Bütün her şey kayıt altında. Merkezi Kayıt Kuruluşundaki bütün veriler duruyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

"KİM OLURSA OLSUN ÜZERİNE GİDİYORUZ"

Verilerin savcılıklarla paylaşıldığını ve destek istendiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MASAK'ın devreye girdiğini aktaran Bakan Şimşek, "Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın tavrı çok net. Bizim tavrımız son derece net. Hiç kimsenin makamına, unvanına, bağlantılarına bakmıyoruz. Kim olursa olsun üzerine gidiyoruz. Kim olursa olsun gereken yapılıyor. Gereken araştırma ve incelemeler yapılıyor. Savcılıklarımız gereken işlemleri, tedbirleri, mesela mal varlıklarına tedbirler konuluyor." diye konuştu.

Önceden bilerek manipülasyon yapanlara yönelik gözaltı ve tutuklama süreçlerinin devam edip etmeyeceğine ilişkin sorusunu cevaplayan Şimşek, "Sermaye Piyasası Kurulu bu dönemdeki bütün işlemleri mercek altına alıp, önceden edinilen bilgiler üzerinden bu işlemler yapıldıysa da zaten cuma günü bile bir sürü kişi hakkında işlem yapıldı, suç duyurularında bulunuldu. Bu süreç bu ayın sonuna kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yurt dışına sermaye çıkışının uluslararası bankacılık (SWIFT), kripto varlıklar ve elektronik ödeme kuruluşları olmak üzere üç kanaldan gerçekleştiğini anlatan Şimşek, olağan dışı bir çıkış olup olmadığına dair üç kanala ilişkin de çalışma yaptırdıklarını bildirdi.

1-16 Eylül tarihleri arasındaki SWIFT çıkışlarının tamamının dış ticaretle ilişkili olduğunu belirten Şimşek, yılın önceki aylarının ilk 16-17 günündeki ithalat ödemeleri ortalamasıyla eylül ayındaki ödemeler arasında bir fark bulunmadığını kaydetti.

Kripto varlıklar üzerinden 8 milyar dolar kaçırıldığı yönündeki iddialara da değinen Şimşek, şunları söyledi:

"İnceledik. Türkiye'deki bütün kripto varlık hizmet sağlayıcılarının aktiflerinin toplamı 4 milyar dolar. Tamamının. Bakın çıkışlardan bahsetmiyorum. Dolayısıyla fiilen burada da böyle bir rakam yok. İddia 1-16 Eylül arası olduğu için ona özellikle baktık. Ödeme kuruluşlarını da inceledik. Bütün yılın, 1-16 Eylül dahil olmak üzere, her ayın ilk 15 gününde ortalama yaklaşık 8 milyar TL, yani 200 milyon dolar çıkış olmuş. MASAK'ın yaptığı incelemelere göre bu 131 fondan yurt dışına virman yoluyla veya başka yollarla çıkışlarda bugüne kadar tespit edilen toplam miktar 8,3 milyar TL. Yani bugünkü fiyatlarla yaklaşık 200 milyon dolar bile değil."

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Altın fiyatlarındaki İran-ABD savaşın başından beri yaşanan düşüşe dikkat çeken Bakan Şimşek, "Düşünün ‘servet etkisi’ neredeyse 150 milyar dolar olduğu düşünülüyor. Esas ‘servet etkisi’ altından kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.