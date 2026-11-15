Milyonlarca çalışan ve emekli 2027 ile birlikte maaşlara yapılacak zam oranını merak ediyor. Asgari ücret ve emekli zammına ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete yapılacak zam oranının neredeyse netleştiğini belirterek rakam verdi. Karakaş, "Artış oranı somutlaşıyor" dedi. Emekli maaşına yapılacak zam konusunda bütçe şartlarının zorlanacağını dile getiren uzman isim, "Şu anda çalışılan formüllerden ağırlıklı olan yüzde 5 ile 15 arasında değişen bir oransal zam, iyileştirme, refah payı verilmesi yönünde" şeklinde konuştu. Karakaş, kamu çalışanlarına yönelik kapsamlı bir reform yapılacağını söyledi.

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Enflasyon oranının belli olması ile birlikte asgari ücretle çalışan vatandaşların ve emeklilerin gözü 2027 yılı için maaşlarına yapılacak zam oranında.

Ankara'da zam miktarlarına yönelik devam eden çalışmaları ve kulis bilgilerini aktaran Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete yapılacak zam oranının neredeyse netleştiğini belirterek rakam verdi. Karakaş, "Artış oranı somutlaşıyor" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşına yapılacak zam konusunda bütçe şartlarının zorlanacağını belirten uzman isim, "Şu anda çalışılan formüllerden ağırlıklı olan yüzde 5 ile 15 arasında değişen bir oransal zam, iyileştirme, refah payı verilmesi yönünde" dedi.

İsa Karakaş, "Neredeyse netleşti" sözleri ile açıkladı: Asgari ücret ile emeklilere zam konusunda somut kulis

MİLYONLARCA KAMU ÇALIŞANI İÇİN REFORM

Kamu çalışanlarına yönelik çok önemli bir reformun yapılacağını söyleyen İsa Karakaş, "6 milyonu aşkın kamu personelini ve emekli kamu personelini ilgilendiriyor bu reform çalışması. Cumhurbaşkanlığımızın programında yer aldı. Hükümet artık şunu gündemine aldı. Kamu çalışanlarıyla ilgili maaş ve personel sistemi reformu bu son derece önemli çalışmalar yapılıyor. Bizim sürekli gündeme getirdiğimiz konu, çünkü aklın yolu birdir. Biliyorsun denetim en önemli olan şey bugün kahvede nereye gidersen git fon konuşuluyor. Belediyedeki yolsuzluklar konuşuluyor" dedi.

İsa Karakaş, "Neredeyse netleşti" sözleri ile açıkladı: Asgari ücret ile emeklilere zam konusunda somut kulis

Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada kamu çalışanlarını ilgilendiren reform çalışması için şu şekilde konuştu:

"BAHÇELİ ÜZERİNDE ÇOK DURUYOR"

Sayın Doktor Devlet Bahçeli özellikle bunların üzerinde çok duruyor. Yolsuzlukla ilgili mücadelede yeni bir yasa çıkması da söz konusu. Bu anlamda bakın burada ne yer alıyor? Özellikle kariyer meslek grubundaki tüm kamu personeli diyor. Özellikle yer verilmiş. Bu ne anlama geliyor? Denetim. Yani biz önceden önleyeceğiz ki Türkiye'yi sarsacak büyük yolsuzluklar, fon meseleleri, belediyelerdeki bu rüşvet olayları bitsin. Yani kamuda müfettişler başta olmak üzere memurlar arasında, şefler arasında acayip bir dengesizlik var. Ve burada bununla ilgili şunu dile getiriyor bu yeni programda yapılacak çalışmada. Deniliyor ki eşitlik yapacağız. Şimdi az önce okudum. Çok değerli müfettişlerimiz diyor ki biz eşitleme istiyoruz. Ben de başmüfettişim, o da başmüfettiş. Eşitleme istiyoruz. Biz bir ayrıcalık istemiyoruz diyor. Yani biz bir ayrıcalık müfettişiz diye bize daha fazla yapsın değil. Benim yaptığım iş çok mu önemsiz? Şimdi bir düşünün mesela SGK'dan söz ediyoruz. Emeklilik kim yapacak? SGK çalışan. EYT'yi kim yaptı? SGK çalışanları. Kamudaki SGK borç yapılandırmaları o devasa şeyi. Ya bütün bunlar düşünebiliyor musun? Türkiye'de bütün nüfusa hizmet veren doğumdan ölüme kadar SGK çalışanları yapıyor. Şimdi bak ben kendim de SGK çalışanıyım. Girdiğim zaman bütün kamu kurumlarına herkes o zaman SGK'ya gelmek istiyor. Neden? Bağımsız bir kuruluş, müstakil, özel bir kuruluş. Ücret yapısı iyi. Çünkü 30 bin personelin motivasyonunu yüksek tutmazsa kaliteli personel kalmıyor, kaçıyor. Ve dolayısıyla nasıl hizmet vereceksin? Durum böyle. Bu anlamda yapılan kamu personel rejiminde çalışmalar başladı. Bunun müjdesini verebiliriz. Bu 6 milyona yakın kamu personeli ilgilendiriyor. Dolayısıyla bütün unvanlar artık incelenecek. Yani artık Adalet Bakanlığı başmüfettişi farklı, SGK başmüfettişi ya da diğer denetim elemanları farklı olmayacak. Şunu da söyleyelim. Bak az önce fon meselesinden ve iş kazalarından büyük yolsuzluklardan, rüşvetlerden bahsettik. Burada çok önemli bir husus var. Yani bize ulaşan bütün denetim elemanları diyorlar ki hakim ve savcıların nasıl olsa nasıl ki bir üst kurulu varsa artık Türkiye'de, Türkiye Yüzyılı'nda bütün denetim elemanlarının da 'denetim elemanları yüksek kurulu'na bağlı olsun, daha bağımsız olsun. Şunun da altını çizmekte fayda var. Mesela özellikle iş kazası meselesinden bahsetmek istiyorum. Burada bizim önleyici olmamız lazım. Gittiğimiz zaman iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu ne diyor? Bizim iş sağlığı iş güvenliği ile ilgili en ağır cezaları uygulamamız lazım. Artık bunun rehberliği olmaz. İnsanın canı hayatı önemli. Dolayısıyla gittiğimiz zaman rehberlik denetimidir, şu, bu değil. Gördük ki iş sağlığı iş güvenliği ile ilgili en ağır cezayı uygulamamız lazım."

İsa Karakaş, "Neredeyse netleşti" sözleri ile açıkladı: Asgari ücret ile emeklilere zam konusunda somut kulis

"ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NETLEŞİYOR"

Seçim endeksi olarak seçim temmuz ayından önce olursa asgari ücretin yüzde elli civarında zamlanacağı sözlerini yeniden hatırlatan Karakaş, "Temmuz'dan sonra olursa yüzde otuz diyorduk. Şu anda bizim kulis bilgilerimize istinaden zaten gazetemizde de yer verdik. Bu anlamda asgari ücretle ilgili neredeyse netleşti. Biliyorsun Merkez Bankası da revize etti. Yüzde 29 gibi bir enflasyondan bahsediyoruz. Bu anlamda şunu söyleyebiliriz. Asgari ücretle aşağı yukarı yüzde otuzluk bir artış somutlaşıyor diyebiliriz. Bu anlamda biz hesabını yaptık. Şu anda brüt 33 bin lira bu 42 bin 939 TL'ye ulaşacak SGK ve işsizlik sigortası kesintisiyle birlikte çalışanların eline 36 bin 498 TL civarında bir net asgari ücret olabilir diyoruz. Bütün göstergeler bunu gösteriyor. Durum bundan ibaret yine vergiden muaf olacak damga vergisi ve gelir vergisinden beklentiler" değerlendirmesinde bulundu.

İsa Karakaş, "Neredeyse netleşti" sözleri ile açıkladı: Asgari ücret ile emeklilere zam konusunda somut kulis

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de 17 milyon 168 bin 674 emekli olduğunu ifade eden Karakaş, "Ama diyelim ki şimdi bir ilave, iyileştirme yaptığınız zaman bu 17 milyon 168 bin ayrı bir şey. Çünkü dul ve yetimler aynı oranda faydalanmıyor. Daha doğrusu aynı oranda faydalanıyor da onların hepsi şu anda 23 bin 152 tane almıyorlar. 16 milyon civarında bir dosya var. Onun üzerinde yapılacak. Son Merkez Bankası'nın revizesi, beklenti anketlerine de baktığımız zaman yani yüzde 30 olmayacak ama yüzde 29.99'a yakın bir enflasyondan bahsediyoruz" dedi.

Emeklilere yüzde 9.5 ile yüzde 10.5 arasında bir yasal güncelleme gelebileceğinin altını çizen İsa Karakaş, "Ortalama yüzde 10., memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmeden dolayı yüzde 7.5 ile yüzde 8.5, biz buna her zaman yüzde 8 diyoruz, böyle bir iyileştirme var. Bunları ne kadar bir ilave iyileştirme olacak? Ankara'dan takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Karakaş, değerlendirmesinde "Biliyorsun başlangıçta medyada da yer aldı. Herkese maktu 10'ar bin lira veya 15'er bin lira falan verelim gibisinden bir formül gündeme geldi. Şimdi geldiğimiz noktada artık o formül gündemden kalktı. Yani kalktı. Şu anda oransal bir iyileştirmeden bahsediliyor. Çalışmalar da devam ediyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilerle ilgili iyileştirmelere çok büyük bir önem veriyor" sözlerine yer verdi.

Emeklilere yönelik çalışmada bütçe şartlarının zorlanacağını belirten İsa Karakaş, "Şunun da altını çizmekte fayda var. Yapılacak olan iyileştirme hemen böyle Kasım ayında, Aralık ayında çıkmayacağı yönünde, biz sağlam bir kulis bilgisi edindik. Ocağın ilk haftasında açıklanmasını bekliyoruz. Şu anda çalışılan formüllerden ağırlıklı olan yüzde 5 ile 15 arasında değişen bir oransal zam, iyileştirme, refah payı verilmesi yönünde. Şimdi baktığımız zaman mevcut tahmin az önceki söylediğim gibi yasal anlamda. Yasal olarak zaten yüzde 10.62-26.000 TL civarında. Şimdi bu 26.054 TL üzerinde yüzde 10'luk bir refah olduğunu düşünün. Dolayısıyla 2600 TL gibi bir şey gelir. 26.000 TL yine 30.000 TL'yi bulamayacak yani en düşük emekli maaşı. Durum bu şekilde şu anda görünen tablo bundan ibaret. Tekrar altını çiziyorum. kasımda ya da aralıkta açıklanmasını beklemiyoruz. Ocak ayının ilk haftasında verilecek olan ilave, refah ve bütün iyileştirmelerin açıklanacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İsa Karakaş, "Neredeyse netleşti" sözleri ile açıkladı: Asgari ücret ile emeklilere zam konusunda somut kulis

MEMURLARA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Memurlara yönelik refah payı iddialarını değerlendiren Karakaş, "Şimdi memurlarımızı da merak ediyorum. Memurlar da bize refah payı var mı diyorlar. Maalesef gördüğümüz kadarıyla memurlar için ayrı bir ilave, refah payı verilmesi pek gündemde değil. Sadece emekliler üzerinde çalışılıyor." dedi.

BORÇ AFFI GELİYOR

GSS borçlarına af yapılması iddialarına vurgu yapan Karakaş, "Evet. Hazine Maliye Bakanlığı milletvekillerinin sorusu üzerine Meclis'te SGK ve vergi borçlarıyla ilgili yeniden bir düzenleme yapacağını söyledi. Şu anda 2016'da en öncesi GSS borçlarının affı söz konusu" diye konuştu.

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