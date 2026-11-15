Aylık 15 bin 755 TL! Bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeme yapılıyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın 2006'dan bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu ifade etti.

Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli gördüklerini belirten Göktaş, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

HAK SAHİBİ BAŞINA AYLIK 15 BİN 755 LİRA

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 755 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 495 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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