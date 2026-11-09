TCMB’nin faiz indiriminin ardından TL getirilerinde aşağı yönlü hareket sürerken, bankaların güncel kâr payı oranları da belli oldu. Katılım bankalarında en yüksek oran yüzde 36,80’e kadar çıkarken, 750 bin TL’nin 31 günlük net getirisi de 19 bin 339 TL’yi buldu. Para piyasası fonlarından TL mevduata geçişin hızlandığına dikkat çeken TCMB Başkanı Karahan da 4. Enflasyon Raporu öncesinde sıkı para politikası mesajı verdi.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda yılın son virajına girilirken bu hafta perşembe günü açıklanacak 4. Enflasyon Raporu ve 10 Aralık’taki TCMB faiz kararı en önemli gündem maddeleri olarak öne çıkıyor. TCMB, son olarak geçen ay politika faizini yüzde 36 seviyesine indirmişti. TL kâr payı getirilerinde de bu kararın ardından düşüş başlamıştı.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, son olarak TÜGİAD Ankara tarafından düzenlenen Ekonomi Buluşması'nda yaptığı sunumda, TL mevduat ve enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sıkı para politikası duruşu, makroihtiyati tedbirler ve alınan önlemlerin etkisiyle TL mevduatın güçlü şekilde arttığını belirten Karahan, son dönemde para piyasası fonlarından çıkan paranın büyük bölümünün de TL mevduata yöneldiğini söyledi.

YÜZDE 60’IN ÜZERİNDE

Karahan, özellikle ikinci çeyrekten itibaren TL mevduata geçişlerin hızlandığını ve TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının yüzde 60'ın üzerinde seyrettiğini ifade etti. Son dönemde para piyasası fonlarından mevduata yönelen kaynakların da etkisiyle bu oranın yüzde 61'in üzerinde kalmaya devam ettiğini bildirdi. Yabancı para mevduatlarda ise dalgalı bir seyirle birlikte tüzel kesimde sınırlı artış yaşandığını kaydetti.

Banka banka son oranlar! 750 bin TL’nin getirisi kaç TL?

ANA EĞİLİM YÜZDE 23,7

Enflasyon görünümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karahan, sıkı para politikasının iç talepteki yavaşlama üzerinden dezenflasyonu desteklediğini belirtti. Ekim itibarıyla yıllıklandırılmış enflasyonun ana eğiliminin yüzde 23,7 seviyesine gerilediğini açıklayan Karahan, bu oranın mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında bulunduğuna dikkat çekti. Buna karşılık jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerinden enflasyonist baskı oluşturduğunu vurgulayan Karahan, yıllık enerji enflasyonunun ekim ayında yüzde 51,4'e yükseldiğini ifade etti.

SIKI PARA POLİTİKASI MESAJI

Enflasyon beklentilerinde yılın ilk aylarına göre gerileme yaşansa da henüz öngörülen iyileşmenin sağlanamadığını belirten Karahan, beklentilerdeki görünümün dezenflasyon açısından risk oluşturmaya devam ettiğini dile getirdi. Karahan, enerji ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü risklere dikkat çekerek, iç talep şartlarının dezenflasyon sürecine desteğinin sürmesinin önemini vurguladı. Fiyat istikrarı sağlanana kadar gerekli sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini de bildirdi.

Banka banka son oranlar! 750 bin TL’nin getirisi kaç TL?

KÂR PAYI ORANLARI

TCMB’den gelen son mesajlar bu şekilde öne çıkarken, bu hafta başında TL kâr payı getirilerindeki oranlar şöyle sıralandı:

-Hayat Finans: %36,80

-Türkiye Finans: %36,55

-Dünya Katılım: %36,41

-Kuveyt Türk: %35,39

-Albaraka: %31,92

-Vakıf Katılım: %31,01

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır.)

750 BİN TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 750 bin TL’nin getirisi ise şöyle:

Katılım hesabı: 750 bin TL

Vade: 31 gün

Oran: %36,8

Net getiri: 19 bin 339 TL