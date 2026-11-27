Borsa İstanbul’da işlem gören Birikim Varlık Yönetim ve Sümer Faktoring’e mahkeme kararlarıyla TMSF kayyım olarak atandı. İki şirketin yönetim kurulları yeniden oluşturulurken, yeni başkan ve üyeler de belli oldu.

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Borsa İstanbul’da işlem gören Birikim Varlık Yönetim AŞ’de (BRKVY) yönetim TMSF’ye geçti. Şirket, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Kasım 2026 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak görevlendirildiğini KAP’a bildirdi.

Mahkeme kararının ardından TMSF Fon Kurulu tarafından şirketin yeni yönetim kadrosu oluşturuldu.

Birikim Varlık ve Sümer Faktoring'e TMSF kayyım atandı

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YÖNETİM KADROSU DEĞİŞTİ

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Nevzat Avunç getirildi. Melek İnceköse İmert ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Birikim Varlık ve Sümer Faktoring'e TMSF kayyım atandı

Yeni yönetim kurulunda Erdinç Perçemli, Kezban Kök Demirvuran, Evrim Apan Ceylan, Cüneyit Kahraman ve Şaziye Hilal Nalçacıoğlu da üye olarak yer aldı.

SÜMER FAKTORİNG'E DE KAYYIM

Öte yandan Sümer Faktoring A.Ş. de mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak atandı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirime göre atama, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/11489 D. İş sayılı kararı ile Fon Kurulu'nun 25 Kasım 2026 tarihli ve 2026/817 iş sayılı kararı doğrultusunda gerçekleştirildi.

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İŞTE YENİ YÖNETİM

Fon Kurulu tarafından şirketin yönetim kurulu oluşturuldu. Yönetim Kurulu Başkanlığına Nevzat Avunç, Başkan Vekilliğine Melek İnceköse İmert getirildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine Erdinç Perçemli, Şaban Yeni, Hasan Tuna, Çağrı Ünlüsoy, Şaziye Hilal Nalçacıoğlu, Kezban Kök Demirvuran, Ayşe Saygel, Nurcan Akgül Baş, Yıldıray Gökmen, Harun Baran, Neşe Çalışkan, Zeynep Vural, Evrim Apan Ceylan, Abdullah Görhan, Nur Alpullu, Ozan Nazif Kayıhan, Süleyman Engin, Betül Çelik, Dilek Boza, Abdullah Nebioğlu, Ali İnce, Murat Gülkıran, Önder Bayram, Aylin Demir, Cüneyit Kahraman, Hasan Alpaslan Öz, Furkan Çolak ve Serhat Geçinir atandı.