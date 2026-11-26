Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmalarına ilişkin ortak açıklama yaptı. Yılmaz, 131 fondan 122'sinde 199,25 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiğini duyururken, Gürlek soruşturmada 138 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Şimşek ise fon piyasalarında yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde fon soruşturmalarına ilişkin düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu. Fon tasfiyelerinde yapılan ödemelerden soruşturmanın geldiği aşamaya, yeni yasal düzenlemelerden yatırımcıların haklarının korunmasına kadar birçok başlıkta son durum paylaşıldı.

"ARA ÖDEMELER TAMAMLANDI"

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Katılımcılar, kıymetli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımız, hepinizi şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yarın, yani cuma günü itibarıyla olağan tasfiyeye tabi fonlarda nihai tasfiye, olağanüstü tasfiye sürecinde olan fonlara ilişkin olarak ise bazı istisnai haller dışında ara ödemelerin tamamlandığı bir aşamada kamuoyunu bilgilendirmek üzere karşınızdayız.

"NİHAİ TASFİYE DÖNEMİ BAŞLIYOR"

Bundan sonraki süreç bazı istisnai haller dışında olağan tasfiye kurallarına göre, nihai tasfiyeye yönelik bir dönem olacaktır. Bugün değerli bakanlarımızla birlikte fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yürüttüğümüz çalışmaları, aldığımız tedbirleri ve yatırımcılarımızın haklarının korunmasına yönelik yaklaşımımızı sizler aracılığıyla aziz milletimizle paylaşacağız. Milletimizin bizden beklentisi, yaşananların bütün boyutlarıyla aydınlatılması, hak sahiplerinin haklarının korunması ve sorumluların kim olduklarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap vermesidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk günden itibaren bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın tasarruflarını hukuka aykırı işlemlerle istismar edenlerin piyasa dolandırıcılarının üzerine kararlılıkla giderken yatırımcılarımızın meşru haklarını koruyacak adımları sürecin başından itibaren attık, atmaya da devam edeceğiz. Hastalıklı yapılarla mücadele ederken bünyeye zarar vermeden meşru yatırımcıları ve hukuk içinde işini yapan finansçıları hassasiyetle ayırt ederek bu süreci yönetiyoruz. Aceleci ve yeterli bilgiye dayanmayan değerlendirmelerle hiç kimseyi haksız yere töhmet altında bırakmadan sorumlulukları somut bilgi ve belgeler ışığında belirlemek de hukuk devleti anlayışımızın bir gereğidir. Bu noktada herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğinin altını çizmek isterim.

Fon mağdurlarına müjdeyi Cevdet Yılmaz verdi: Ödemeler yarın tamamlanıyor

"HUKUKA DAYALI BİR ŞEKİLDE SÜRECİ YÖNETİYORUZ"

Bu süreçte birçok dezenformasyon, siyasi polemikler yapılıyor, hep birlikte görüyoruz. Biz bunlara bakmadan somut bilgilere, belgelere dayalı, hukuki kurallara dayalı bir şekilde bu süreci yönetiyoruz. Kalkınma sürecimizin değerli bir parçası olan sermaye piyasalarımızı korumak bakış açımızın bir diğer önemli boyutudur. İnanıyoruz ki bu hastalıklı yapılardan kurtulan sermaye piyasalarımız yoluna çok daha güçlü ve sağlıklı şekilde devam edecektir.

Değerli basın mensupları, 28 Ağustos 2026 tarihinde SPK yatırım fonlarına ilişkin rehberini yayımlamıştır. Rehber 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girmiştir. Rehber bazı fonlar üzerindeki manipülatif ve sorunlu işlemleri görünür kılmıştır. Rehberde şeffaflığı artırıcı düzenlemeler yapılmış, düşük fiili dolaşımlı paylardaki fiktif hareketler, manipülasyonlar ve sistemik risklerin önlenmesi amaçlanmıştır. 15 Eylül ve 16 Eylül tarihlerinde Pusula ve Tera başta olmak üzere bazı fon şirketleri temerrüde düşmüştür. 17 Eylül tarihinde Finansal İstikrar Komitesi acilen toplanmış ve önemli kararlar almıştır. Sorunun sistemin geneline yayılmaması için tabiri caizse hastalıklı yapılar, sorunlu fonlar bir karantinaya alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ise 17.09.2026 tarihli kararı ile 7 portföy yönetim şirketi bünyesindeki toplam 131 fonun kurulca belirlenecek yöntem ile tasfiyesine karar vermiştir.

Değerli basın mensupları, Merkezi Kayıt Kurumumuzun verilerine göre tasfiye karar tarihi itibarıyla tasfiye kapsamındaki 131 adet fonun tekil yatırımcısı 455.758 kişi olarak belirlenmiştir. Anılan tarihte tasfiyedeki fonların toplam portföy değeri hane halkının finansal varlıklarının %2,4'üne karşılık gelmektedir. Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturmaktadır. Oranların bu seviyelerde olması yaşanan sorunun önemsiz olduğu anlamına kesinlikle gelmemektedir. Aksine sorunun üzerine önemle ve ciddiyetle çok boyutlu şekilde gidilmiştir.

Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 29 Eylül tarihinde tasfiye süreçlerinin kurumlarımız arasındaki genel koordinasyonunu sağlayarak sürdürülmesi, tasfiyesine karar verilen fonlardaki yatırımcıların haklarının korunması, ödemelerin adil ve hızlı bir şekilde yapılması için başkanlığımda Fon Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Toplamda kurulumuz on bir defa toplanmış çeşitli konuları hep birlikte değerlendirmiştir. Bu genel toplantılar dışında da çeşitli özel konulara ilişkin kurumlarımızın çok sayıda alt çalışmaları da yapılmıştır. Gerek yargı, gerekse bağımsız düzenleyici ve denetleyici otoriteler kendi alanlarında yetkili ve sorumlu kurumlardır.

Fon Koordinasyon Kurulu genel ilkeleri belirlemekte, ortak çalışmalarda eş güdümü sağlamaktadır. Her kurum kendi alanında kararlarını almakta ve kamuoyu ile bunları paylaşmaktadır. Fon koordinasyon kurulumuzun teşkili ile eş zamanlı olarak sürecin her yönüyle incelenmesi ve denetlenmesi adına Cumhurbaşkanımız tarafından Devlet Denetleme Kurulumuz görevlendirilmiştir. Devlet Denetleme Kurulumuz fon sürecini inceleme ve denetim faaliyetlerine 21 müfettiş ve uzmanla devam etmekte, inceleme ve denetim bizzat ilgili kurumlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler üzerinden yapılmaktadır.

"YARIN TÜM ÖDEMELER TAMAMLANACAK"

Hata, ihmal ve kusurların tespitinin yanı sıra sistemdeki açıkların belirlenmesi ve bir daha benzer hadiseler yaşanmaması için yapılması gerekenler de Devlet Denetleme Kurulumuzun gündemindedir. Denetim mümkün olan en kısa sürede ve süratle tamamlanacaktır. Olayla ilgili yargı sürecinde işlemlerin kapsamı genişlediği için Devlet Denetleme Kurulu'nun çalışmasının kapsamı da genişlemiştir. Değerli basın mensupları, süreç içinde fon koordinasyon kurulu ve SPK kararları doğrultusunda temerrüde düşen A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef Portföy yönetim şirketleri için olağan tasfiye süreci işletilmiştir. Hedef Portföy yönetim şirketinde üç adet fonun ödemeleri fon portföyündeki hisse satışlarının yarın hesaba geçecek olması nedeniyle yarın yani cuma günü ödenecektir. Böylelikle olağan fon sürecindeki tüm ödemeler yarın itibariyle gerçekleşmiş olacak ve olağan fon tasfiye süreci tamamlanmış olacaktır. Burada rakamlar var ama onu daha sonra yazılı olarak da sizlere iletebiliriz.

Çok kısa sürede olağanüstü tasfiyeyle ilgili kanunu düzenleme meclisimizden geçmiş ve böylelikle bu kanunu çerçeve içinde kurumlarımız bu görevlerini ifa etmişlerdir. Geldiğimiz zaman toplam rakamlara bakacak olursak, nihai rakamlara yani olağan ve olağanüstü tüm fonlardaki tasfiye sürecindeki genel rakamlara bakacak olursak yarın itibariyle bu 131 fondan 122 fonda 199,25 milyar TL ödeme gerçekleşmiş olacaktır. Aşağı yukarı 200 milyara yakın bir ödeme bu süreçte olağan ve olağanüstü ödemeler kapsamında gerçekleştirilmiştir. Toplam 455.758 tekil yatırımcının 444.987'sine en az bir ödeme yapılmıştır. Bu da tekil yatırımcıların aşağı yukarı %98'ine tekabül etmektedir. 401.754 tekil yatırımcıya ise net yatırım tutarının veya portföy değerinin ara ödeme olarak veya olağan tasfiye sürecinde tamamı ödenmiş olacaktır yarın itibariyle. Bu da toplam tekil yatırımcının yüzde 88'ine tekabül eden bir rakamdır.

Bu süreçte nakdi olarak 21 bin 723 kişi 1 milyon TL, ara ödemelerde esas aldığımız, kanuni çerçevede esas aldığımız bir milyon TL ödeme almıştır. Geçtiğimiz günlerde 1 milyon TL alan yok şeklinde birtakım gerçekle bağdaşmayan ifadeler kullanılmıştır. Bu gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın itibariyle 21 bin 723 kişi 1 milyon TL ödeme almıştır nakdi olarak. Aynı olarak yapılan ödemeleri de dikkate aldığınızda bu rakam 40 binin üstüne çıkmaktadır. Buradaki şu ayrımın da üzerinde durmak isterim.

Herkese 1 milyon TL ödeme diye bir kural yok. 1 milyon TL'ye kadar ödeme kuralı var kanundan kaynaklanan. Dolayısıyla alacağı 1 milyonun altında olan doğal olarak 1 milyonun altında bir ara ödeme almıştır. 1 milyon veya daha fazla alacağı olan az önce arz ettiğim sayılar ise 1 milyon, en az 1 milyon alacağını alıp sistemle bu aşamada gereği yapılmıştır.

Fon mağdurlarına müjdeyi Cevdet Yılmaz verdi: Ödemeler yarın tamamlanıyor

"BÜTÇEDEN ÖDEME YAPILMADI"

Dikkat çekmek istediğim diğer bir husus ise bu 199 milyarı aşkın ödemede bir tek kuruş bütçemizden, hazinemizden ödeme yapılmamıştır. Bütün bu ödemeler fonlardaki likit kaynaklar kullanılarak, likit hale çevrilebilecek kaynaklar likit hale dönüştürülerek veya aynı olarak ödemelerle veya geri kazanım hesaplarında sağlanan birikimlerle gerçekleştirilmiştir.

Değerli basın mensupları, burada net yatırım tutarı ve portföy değeri konusunu biraz açmak istiyorum. Net yatırım tutarı, net çıkış tutarı, net giriş tutarından büyük olan yatırımcılar tasfiye kapsamında bakiyesi olsa dahi daha önce zaten yatırımından net kar elde etmiş olduğu için geri ödeme kapsamı dışında tutulmuştur.

Bunu bir örnekle basitleştirmeye çalışayım; diyelim ki bir yatırımcı bir milyon TL yatırdı. Fondaki değeri arttı bu bir milyonun, iki milyon TL'ye çıktı. Bu arada bu yatırımcı bir milyon TL'sini sistemden çektiyse yani daha önce girdiği paranın eşit rakamını veya fazlasını sistemden çektiyse artık o yatırımcının net yatırım tutarı sıfır kabul ediliyor. Böyle durumda olan 10.680 tekil yatırımcı var. Yani bunlar net yatırım tutarını alıp çıkmış kişiler bunlara herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Çünkü bunlar zaten kanunda öngörülen net yatırım tutarını kendileri sistemden o miktarlarda çıkarak elde etmişlerdir.

Hisse senedi yoğun fonlar olarak bildiğimiz serbest fonlar için kullanılan portföy değeri ise içeriğindeki hisselerin ödeme gününden bir önceki gün kapanış fiyatı üzerinden hesaplanarak yatırımcılara aktarılacak kaynak olarak belirlenmiştir. Doğal olarak piyasalardaki değer neyse onun üzerinden hareket edilmiştir. Geçmişte yükseltilmiş, manipüle edilerek yükseltilmiş değerler üzerinden hareket edilmemiştir. Piyasadaki o ödemeden bir gün önceki kesinleşmiş portföy değeri neyse o değer üzerinden bu ödemeler gerçekleştirilmiştir. Net yatırım tutarında da enflasyon farkı hesaplanmamıştır. Burada yine ilgili kurumlarımızın kararları çerçevesinde bu hesaplama yapılmadan net girişler çıkışlar üzerinden merkezi kayıt kurumu verileri üzerinden yapılan hesaplamayla bu ödemeler yapılmıştır. Ancak altını çizmek isterim ki bunlar olağanüstü tasfiyedeki bu ödemeler ara ödemelerdir. Nihai tasfiye aşamasında bunlar hak sahiplerinin haklarına mahsup edilecektir. Ve o nihai tasfiye aşamasında oransal olarak dağıtım yapıldığında bu hesaplar nihayetine ermiş olacaktır. Bu aşamada sadece olağanüstü tasfiye sürecine ilişkin olarak bu kurallar çerçevesinde hareket edilmiştir.

"45 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE TAHSİLAT SAĞLANMIŞTIR"

Değerli basın mensupları bildiğiniz gibi bu tasfiye sürecinde geri kazanım çok önemli bir unsur. Hukuk dışı haksız kazanç elde etmiş veya fahiş kazanç elde etmiş kişilerin sisteme bu parayı geri ödemesine dönük bir mekanizma da bu süreçte oluşturulmuştur. TMSF bünyesinde her fon için ayrı ayrı olmak üzere 131 hesap açılmış, ayrıca bir de genel hesap açılmıştır. Çünkü her fonun hukuku kendi içinde. Her fon kendi içinde bir hukuka sahip. Dolayısıyla böyle hareket edilmiştir. Genel fonda biriken her bir fona gelen geri ödemeler o fondaki ödemeler için kullanılmış. Genel fona gelen kaynaklar ise SPK'nın belirlediği kurallar, kanuni çerçevede belirlediği kriterler ışığında fonlara hakkaniyet, adalet ilkeleriyle dağıtılmıştır. Dolayısıyla TMSF bu süreçte çok önemli bir rol oynamıştır.

Bugüne kadar geri kazanım hesaplarında toplam 45 milyar TL'nin üzerinde bir tahsilat sağlanmıştır. Bu da bu süreçte devam etmektedir. Bunun da altını çizmek isterim.

Değerli basın mensupları, sürecin başından itibaren gerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, gerekse sermaye piyasası kurulumuz yoğun ve kararlı bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Olayla ilgili bütün bağlantılar ve hareketler incelenmekte. Tüm ihbar ve şikayetler titizlikle değerlendirilerek gereken işlemler yapılmaktadır. Adli boyutla ilgili detayları birazdan sayın Bakanımız paylaşacağı için o detaylara müsaadenizle girmek istemiyorum. Bu süreçlerde görev alan, tasfiye süreçlerinde çalışan tüm kurumlarımıza, adli süreçlerde görev yapan tüm yargı mensuplarımıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli katılımcılar, burada diğer bir husus yurt dışındaki varlıklardır. Yurt dışına çıkarılan varlıklar bugüne kadar MASAK tarafından belirlenen 12 milyar TL'nin üzerinde bir kaynak söz konusudur. Bu konudaki araştırmalar da devam etmektedir. Bu alanda da MASAK ve Adalet Bakanlığımızın koordinasyonuyla yurt dışındaki haksız kazançların veya fahiş gelirlerin yurt içine getirilmesi konusundaki çalışmalar da sürdürülmektedir.

"SÜRECİ TİTİZLİKLE YÜRÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Değerli basın mensupları, vatandaşlarımızın haklarını korumak, sorumluların hesap vermesini sağlamak ve benzer sorunların tekrar yaşanmasını önlemek birbirini tamamlayan sorumluluklarımızdır. Bu sorumluluğumuza istinaden fon koordinasyon kurulumuz tarafından yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesi ve benzer krizlerin tekrar yaşanmaması için kalıcı ve yapısal tedbirler alınmasına yönelik sermaye piyasası kanununda kapsamlı değişiklikler öngören taslak hazırlanmış ve meclis grubumuza iletilmiştir. Burada da koordinasyonu Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Sermaye Piyasası Kurulumuz yapmış, çeşitli kurumlarla istişareler yapılmış, yine sektör paydaşlarıyla istişareler yapılarak taslak grubumuza iletilmiştir. Meclisimizde de bu konu daha detaylı bir şekilde ele alındıktan sonra meclisimizin takdirine sunulacaktır. Bu konuda Hazine Maliye Bakanımız detay verecektir mutlaka. O yüzden ben detaylarına girmek istemiyorum. Özet olarak milletimizin haklı hassasiyetlerini ve hukukun gereklerini esas alarak bu süreçleri yöneterek bu aşamaya gelmiş durumdayız. Hiçbir suistimali karşılıksız bırakmadan ama yatırımcılarımızın ve sermaye piyasalarımızın hukukunu da koruyarak bu süreci titizlikle yürütmeye devam edeceğiz.

Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde yaptığımız ödemeleri aşağı yukarı tamamlamış bulunuyoruz. Sadece 9 fonla ilgili ödeme süreci olağanüstü tasfiye sürecinde devam edecektir. Bunlar da niteliği gereği çok az sayıda yatırımcının olduğu bazı sorunlu fonlardır. İşte yüzlerle ifade edebileceğim bir toplam sayının olduğu bir fonlardan bahsediyoruz. Onlar dışında olağanüstü tasfiye sürecinde ara ödememiz de tamamlanmıştır. Ara ödeme sonrası süreç olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edecektir. Fonlara kaynaklar geri kazanıldıkça veya fondaki varlıklar dikit hale dönüştürüldükçe, gayrimenkuller, varlıklar dikit hale dönüştürüldükçe ödemeler hak sahiplerine normal tasfiye süreçlerindeki kurallar çerçevesinde payları oranında ödemelerine devam edilecektir. Özellikle dediğim gibi gayrimenkullerin nakde çevrilmesi biraz zaman alacak. Yine bu faiz kazançtan gelirler devam edecek. Buradaki elde edilen varlıklar nihai tasfiye aşamasında fon sahiplerine, fondaki yatırımcılara payları oranında mevcut kurallar neyse, olağan, normal kurallar neyse o kurallar çerçevesinde dağıtılarak bu süreç tamamlanmış olacaktır."

Fon mağdurlarına müjdeyi Cevdet Yılmaz verdi: Ödemeler yarın tamamlanıyor

"638 ŞÜPHELİDEN 138'İ TUTUKLANDI"

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bildiğiniz üzere dün itibariyle 11. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanımız ve ilgili kurumların katılımı ile yapılmıştır. Bu toplantıda Adalet Bakanlığı'nı ilgilenen çok önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlardan biri de önceki kurul çalışmalarına istinaden sermaye piyasası kanununda değişiklik öngören kanuni düzenleme taslağının hazırlık çalışmalarının tamamlanmış olması ve taslağın kanunlaşması için ilgili sürecin başlatılmış olmasıdır. Ülkemizin bir daha böyle sorunla karşılaşmaması için gerekli önlemlerin alınmasına, bu çalışmaların çok önemli önceliği, finansal piyasalarda yatırımcı haklarının korunması, istikrarın sürdürülebilirliğini esas alma, her türlü iç ve dış etkenlerce göz bebeğimiz, ekonomimiz çarklarının dönmesine engel teşkil edecek müdahalelere bertaraf etmeyi öngörmekteyiz.

Çalışmalarımız önleyici tedbirler kapsamında suistimal ve art niyetli unsurlara yönelik ceza yaptırımı da açıklıkla ortaya koymayı amaçlamaktadır. İnşallah taslak gazi meclisimizde gerekli kabulü gördükten sonra sermaye piyasalarımızda otokontrol sistemi, piyasa oyuncularının güven içinde olması ve vatandaşlarımızın hak hukuklarının teminatı altına alınması sağlanmış olacaktır. Aziz vatandaşlarımıza fon soruşturmalarıyla ilgili güncel adli süreçle ilgili durumu buradan ifade etmek istiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen fon soruşturmalarında toplam 638 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerden 138'i tutukludur. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı mevcuttur.

Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulmuş bank hesapları bloke edilmiştir. Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 13 milyar Türk Lirasına tekabül eden para dondurulmuş, bu paranın iadesi için gerekli olan adli istinabe ve karşılıklı adli işbirliği işlemler çerçevesinde Adalet Bakanlığı'nca gerekli adımlar atılmıştır. Tutuklama, adli kontrol ve yakınma tedbirleri her şüpheli yönünden dosyadaki mevcut deliller ve kanuni şartlar çerçevesinde uygulanmaktadır. Burada özellikle belirtmek isterim ki tutuklama ceza muhakemeleri kanunun 100. maddesi uyarınca ancak kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde başvurulacak istisnai bir koruma tedbirdir. Az önce Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız rakamları söyledi.

Fon mağdurlarına müjdeyi Cevdet Yılmaz verdi: Ödemeler yarın tamamlanıyor

"MİLLETİMİZDEN BAŞKA BAŞ TACI YAPACAK BİR DEĞERİMİZ YOKTUR"

Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında bugün itibariyle 95 kişiden 45,36 milyar TL tahsil edilmiştir. Soruşturmalar neticesinde maddi kaynakların yurt dışına kanun dışı yollarla aktarılanlar konusunda da az önce söylediğim gibi Adalet Bakanlığı olarak gerekli adımları attık. İnşallah yaklaşık 13 milyar TL'ye tekabül eden bu yabancı paranın getirilmesi için adli işbirliği kapsamında gerekli görüşmeleri yapmaktayız.

Aziz vatandaşlarıma buradan açıklıkça şunu ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Cumhurbaşkanı Yardımımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Sayın Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile ilgili tüm kurumlarımızla bu süreci cerrahi titizlikle ele alıyor, Adalet Bakanlığı olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu tavizsiz yerine getiriyoruz. Aziz vatandaşlarımıza devletimizin en üst düzeyde üstlendiği, bu sorumluluğa verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Devletimiz işinin başındadır. Milletine hesap vermekten asla gocunmaz. Açık ve net bir şekilde şunu ifade ediyorum. Bizim milletimizden başka baş tacı yapacak bir değerimiz yoktur. Milletimiz adına, milletimizin hak ve hukukuna kasteden kim olursa olsun hukuk çerçevesinde bunun gereğini yapmaktan çekinmeyiz.

"SORUŞTURMAMIZIN ANA OMURGASI TAMAMLANDI"

Gelinen aşamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan fon soruşturmasında ana omurga tamamlanmıştır. Elbette sermaye piyasası kurulu tarafından yapılan suç duyuruları ve yeni itirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin ortaya çıkması sonucunda soruşturma derinleştirilecektir. Ancak şu an itibariyle bir yandan da iddianame yazım aşamasına gelinmiştir. Bir an önce bu şüphelilerin, vurguncuların mahkeme önünde yargı almasını sağlayacağız. Bu konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki savcılarımız gece gündüz fedakarca çalışmaktadır. Ben kendilerine ayrı ayrı teşekkürlerimi, yargı teşkilatı adına şükranlarımı sunuyorum. Biz manipülasyon yapan vurguncuyla iyi niyetli yatırımcıyı kesinlikle ayırmak için bu süreçte hassasiyet güdüyoruz."

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Fon mağdurlarına müjdeyi Cevdet Yılmaz verdi: Ödemeler yarın tamamlanıyor

"FONLARDA ŞEFFAFLIK ARTIRILDI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi için gerçekten önemli adımlar attık. Müsaade ederseniz fon rehberi ve özellikle yapısal olarak yapacağımız düzenlemeleri sermaye piyasalarında bu türden bir sorunun bir daha yaşanmaması için aldığımız ve alacağımız tedbirleri sizlerle kısa bir şekilde paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, sermaye piyasası kurulumuz ağustos sonunda bir fon rehberi yayınladı. Aslında bu rehberle bu tür sorunların bir daha yaşanmaması için, bu türden riskleri minimize edecek çok kritik düzenlemeleri içeren bir fon rehberi hayata geçirildi. Burada serbest fonlarda halka açıklık oranı düşük hisselerde yoğunlaşma limitleri getirildi. Serbest fonlarla ilişkili tarafların gerçekleştirdikleri işlemler fon-portföy değerinin %20 gibi üst sınırına bağlandı. Yine serbest fonların portföy içeriğinin haftalık olarak açıklanması zorunlu hale getirildi. Böylece şeffaflık arttırıldı.

Bütün bu adımlar aslında bu fonlarda şeffaflığı artıran ve yoğunlaşmayı azaltan ilişkili partilerle, kesimlerle riskleri azaltan düzenlemeler. Tabii bunlarla yetinmedik. Özellikle fonların tüm borç verme işlemleri teminat şartına bağlandı ve teminat kalitesi yükseltildi. Fonların ters repo işlemlerine yönelik Takasbank güvencesinin kapsamı genişletildi. Para piyasası fonu niteliğindeki serbest fonlarda likiditeyi arttırmak için asgari %10 DİBS kira sertifikası şartı getirildi. Yine son dönemde bu fonlara giriş için nitelikli yatırımcı eşiği 10 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi ve bütün yatırımcılar bu fonlara girerken nitelikli yatırımcı beyan formunu imzalamak zorunda. Burada riskler çok net bir şekilde ortaya konuluyor. Serbest fonlar dahil olmak üzere yatırım fonu ihraç sayısını şirkette çalışan portföy yönetici sayısına bağlayan bir takım şartlar getirildi. Bütün bu düzenlemeler, tekrar söylüyorum, fon piyasasında riskleri minimize etmeye yönelik, şeffaflığı arttırmaya yönelik kritik düzenlemeler.

"SPK DÖNÜŞÜM PROJESİ HAZIRLANIYOR"

Aslında bu düzenlemeler dediğim gibi Ağustos sonunda açıklandı ve Eylül başı itibariyle de uygulamaya konuldu. Tabii önümüzdeki dönemde piyasa gözetim ve denetimin güçlendirilmesi hususu bizim önemli bir önceliğimiz. Yani sermaye piyasası kurumunun işlevini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için şu anda bir SPK dönüşüm projesi çalışılıyor, hazırlanıyor. Bu çerçevede yapay zeka destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacak. Sermaye piyasası kurulumuz TÜBİTAK gibi bir takım kurumlarla çalışarak burada bir erken uyarı sistemini devreye alacak.

"319 KİŞİNİN İŞLEM LİSANSI İPTAL EDİLDİ"

Yine hacimli verilerin kısa sürede ve anlamlı bir şekilde işlenmesi için büyük veri platformu tabii ki kurulacak. Bu dönemde biz Vergi Denetim Kurulu'ndan 25 müfettişi sermaye piyasası kurumunda görevlendirdik. Böylece SPK'nın gözetim ve denetim kapasitesini ciddi bir şekilde güçlendirdik. Tabii sermaye piyasası kurulumuzun devam eden incelemeleri var. Aslında bu hususu da netleştirmek istiyorum çünkü bu da bir belirsizlik kaynağı gibi sunuluyor. Sermaye piyasası kurumunun fonlarda manipülasyon ederek incelemesini Kasım ayı sonunda tamamlaması bekleniyor. Yani SPK'nın bize verdiği bilgi bu. Manipülasyona uğramış fonlarla ilişkili incelemeler bu ay sonu itibariyle tamamlanmış olacak. Bu anlamda belirsizlik azalmış olacak. 16 Eylül-26 Kasım döneminde 56 hisse taranmış, fonlarla alakalı 21 hissede 551 kişi hakkında SPK suç duyurusuna bulunmuş, 591 kişi hakkında işlem yasağı getirilmiş, uygulanmış. 319 kişinin ise sermaye piyasalarında işlem lisansı iptal edilmiştir. Dolayısıyla bu süreçte sermaye piyasası kurumu ciddi bir çalışma ortaya koymuş.

Tabii sermaye piyasalarında güveni pekiştirecek birtakım ilave adımlar gerekiyor. Yani fon rehberi önemli bir adımdı. Gözetim, denetim kapasitesini güçlendirmesi çok önemliydi. Ama bununla tabii ki yetinmeyeceğiz. Az önce değerli Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Adalet Bakanımızın da ifade ettiği gibi sermaye piyasası kanunda birtakım önemli değişiklikler yapılacak, kurumsal kapasite güçlendirilecek ve özellikle de endeks sağlayıcı MSCI ile uyum sürecinin hızlandırılması bizim önceliklerimiz arasında.

Sermaye piyasası kanunu ne getirecek? Bu yapısal bir düzenleme ve dediğim gibi bu türden bir sorunun bir daha yaşanmaması için önemli bir mevzuat değişikliğini içeriyor. Sorunlu fonlara erken ve etkin müdahale yetkisi alınıyor. Yani SPK'ya bu yetkiler alınıyor. SPK'ya fonlarda tedbir alma, işlemleri durdurma ve tasfiye etkisi bu anlamda güçlendiriliyor. Zararların tazminine yönelik düzenlemeler var. Zararların sorumlulardan tahsil edilip yatırımcılara ödenmesi için kalıcı bir geri kazanım mekanizması kuruluyor. Bu tasfiye için özel bir kanun çıkartılmıştı. Bu anlamda bir mekanizma kurmuş ama o mekanizmayı şimdi kalıcı bir şekilde mevzuata taşıyoruz.

Fon mağdurlarına müjdeyi Cevdet Yılmaz verdi: Ödemeler yarın tamamlanıyor

"DAHA YÜKSEK CEZALAR, DAHA AĞIR YAPTIRIMLAR..."

Az önce de ifade ettiğim gibi erken uyarı sistemi çok değerli. Riskleri erken tespit edecek bir risk merkezinin kurulması ve bankacılık sektörü dahil kurumlar arası bilgi paylaşımının hızlandırılması da bu yasal düzenlemenin içinde var olan bir husus. Tabi caydırıcılığın artırılması lazım. Manipülasyon, bilgi suistimali, piyasa bozucu eylemlere daha yüksek cezalar, fonlar üzerinden işlenen suçlara daha ağır yaptırımlar ve daha hızlı soruşturmalar bu kanunla düzenlenen hususlardır. Yine yatırımcının korunması hususu da bizim için değerli. Yatırımcı tazmin merkezin mali yapısı, tazmin mekanizmalarının güçlendirilmesi, borçlanma aracı niteliğindeki kira sertifikaları tabii bizim için önemli. MSCI uyum süreciyle ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız. Biliyorsunuz en son yapılan açıklamalarla gündeme getirilen temel konuları iki başlık altında toplayabiliriz. Fonların koordineli işlemlerine yönelik güvenilir ve sürekli yaptırımların uygulanması. Bu koşulu meclise sevk edilecek kanunla biz sağlamış olacağız. Yani yasal altyapısı hazırlanmış olacak. Tabii ki kurumsal kapasite de güçlendiriliyor. Dolayısıyla meclise sevk edilecek kanun aslında MSCI'nin gündeme getirdiği önemli bir hususu içeriyor. Bu birinci konu. Ümit ediyoruz ki bu yasa bütçe görüşmelerinden hemen sonra veya yeni yılın başında gündeme alınır ve hızlı bir şekilde bu düzenlemeler hayata geçirilir.

İkinci önemli konu, açıklanan fiili dolaşım oranlarının bağımsız olarak doğrulanmasını sağlayacak standartların geliştirilmesi. Bu konuda sermaye piyasası kurumumuz bir tebliğ çalışması başlattı. Tabi burada şunu yine ifade edeyim. Daha önce fon rehberi kapsamında hayata geçirdiğimiz bazı düzenlemeler aslında MSCI'ya uyum süreci anlamında önemli adımları içeriyor. Az önce de ifade ettim. Pay sahipliğinde şeffaflık konusunu biz fon rehberiyle çözdük.

KAP'ta doğrudan pay açıklama eşiğini %5'den %3'e indirdik ve dolaylı payı %10'u aşan pay sahipleri de açıklanmaya başlandı. Bu şu anda uygulamada. Önemli bir koşuldu şu anda bu uygulamada. Mesela KAP'a yapılacak bildirimlerin eş zamanlı olarak İngilizce olarak da yayınlanması bu da getirildi. Dolayısıyla bu da şu anda uygulamada. Fiili dolaşım hesabına ilişkin çalışmalar tabii ki önemli. Haziran ve Eylül aylarında hesaplama yöntemi biliyorsunuz güncellendi. Yani bu adımlar atıldı. Serbest fonlar, özel fonlar ve halka açık şirketler üzerinden tutulan paylar hesaba katıldı.

Bunun ötesinde, tekrar söyleyeyim, biz tabii ki diyaloğa geçtik. İlave bir düzenleme gerekiyorsa onlar da yapılacak. Yine serbest fonlara yönelik birtakım kuralları biz hayata geçirdik. koordineli işlem riskini azaltmak için haftalık portföy açıklamaları önemli bir adım. Eşik değerleri aşan yatırımcıların duyurulması ve yoğunlaşma limitlerinin düzenlenmesi yapıldı. Şimdi bu MSCI koşullarına uyum için, yani uluslararası normlara, uluslararası standartlara uyum için aslında biz bir çalışma grubu kurduk. Koordinasyonunu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcımız yapıyor.

Burada Sermaye Piyasası Kurumu, MKK, Borsa İstanbul bunlar çok kritik birleşenler. Dolayısıyla bir koordinasyon söz konusu ve bir çalışma grubu kuruldu. MSCI yetkilileriyle önümüzdeki hafta Londra'da bir araya gelmeyi planlıyoruz. Yine Aralık ortasında G20 sonrası New York'ta, New York'taki ekiple bir araya gelmeyi planladık. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde fiili dolaşım pay oranının hesaplama yöntemi çalışmaları MSCI'nin önerileriyle uyumlu olarak inanıyorum ki Aralık 2026'da bu çalışma tamamlanmış olur. Yani Haziran'a kadar süre verilmişti ama biz onu beklemeyeceğiz. Çok hızlı bir şekilde bu düzenlemeleri hayata geçirip hızlı bir şekilde uygulamayı da tabii ki ortaya koyacağız. Dolayısıyla az önce de söylediğim gibi mevzuat eksiklikleri muhtemelen en geç, önümüzdeki yılın başında tamamlanmış olur. Uygulama, denetim konusu zaten birçok adım atıldı ve kararlı bir şekilde sürdürülecek.

Burada tabii önemli bir konu daha var. Önümüzdeki dönemde özellikle gözetimden, denetimden sorumlu kurumlarımızın kapasitesinin güçlendirilmesi bizim için önemli bir öncelik. Az önce de ifade ettim, erken uyarı, anlık gözetim. Burada sadece insan inisiyatifine bırakmamak, esas yapay zeka destekliği sistemle manipülasyonun tespit edilmesi ve gerekli uyarıların hemen devreye alınması hususu bence kritik bir konu. Tekrarlıyorum ama bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Yine büyük veri ile etkin denetim meselesi. Yani MKK, Takasbank ve diğer kurumların verileri bir tek platformda hızlı bir şekilde büyük veri analitiği kullanılarak analiz edilecek ve oradan çıkan sonuçlara göre çok hızlı bir şekilde denetim, yaptırım hususları tabii ki karara bağlanacak. Yine burada insan kaynağı anlamında kurumsal kapasiteyi güçlendireceğiz.

Az önce de söyledim, vergi denetim kurulundan 25 müfettişimizi görevlendirdik. Ama ihtiyaç olursa çok daha fazlasını tabii ki devreye alacağız.

"DAR BİR ALANDA SORUNLA KARŞI KARŞIYAYDIK"

Müsaade ederseniz son olarak bu fon piyasalarındaki gelişmelerin ekonomiye etkileri hususunda da biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu konuda da birçok değerlendirme yapılıyor. Değerli arkadaşlar, doğrudan etkilere geleceğim. Dolaylı etkiler daha ön planda. Dolaylı etkiler daha önemli. Tabii piyasa algısı ve beklentiler de bu dönemde bir bozulma tabii ki yaşadı. Şunu da altını çizmek istiyorum. Bu fon problemleriyle aslında küresel beklentilerdeki bozulma, küresel piyasalardaki çalkantılar maalesef üst üste geldi. Yani biz ilk gün söylediklerimizde aslında şu anda da aynı fikirdeyiz. Sınırlı sayıda dar bir alanda bir sorunla karşı karşıyaydık. Fakat sorunu büyüten önemli ölçüde bu fon meselesinin küresel, olumsuz bir konjonktürle, daha doğrusu negatife dönüşen bir piyasa ortamıyla denk gelmiş olması beklentileri daha da bozdu. Dolayısıyla esas kanal, etki kanalı, piyasa algısı ve beklentilerde bozulma. bunu nasıl gidereceğiz? Tabii ki bunu yapısal çözüleceğiz, gidereceğiz. Yani kök sebeplere indik, gereğini yaptık. Bu önemli. Tasfiye sürecinin etkin, şeffaf bir şekilde yürütülmesi de çok değerli. Tabi bu dönemde bir de negatif servet etkisi söz konusu oldu maalesef. Özellikle altın fiyatlarındaki hızlı düşüş Türkiye'de biliyorsunuz altın servetin önemli birleşenidir. Ayrıca borsalarda bir değer kaybı. Zaten bunu dikkat ederseniz tüketici güven endeksinde önemli bir düşüş yaşandı ama tasfiyede sağladığımız ilerleme ile birlikte burada bir iyileşme söz konusu yani dipten bir dönüş söz konusu.

Şimdi doğrudan etkilere gelecek olursak dolaylı etkilerle ilgili olarak yine şunu söyleyeyim. Küresel piyasalardaki bozulma tabii ki önemli. Bakın 17 Eylül 26 Kasım arasında borsalardaki düşüşe bakarsak, mesela Güney Kore'de düşüş neredeyse %30, aynı dönem. Güney Kore'de bir fon sorunu yaşanmadı. Güney Kore borsasında bir düşüş var. Türkiye borsasındaki düşüş 17 Eylül - 26 Kasım tarihleri arasında %19,5. Yani MSCI, Emerging Markets dediğimiz yani gelişmekte olan ülkeler kompozit endeksi yüzde kaç düşmüş? Yani gelişmekte olan diğer ülkelerde bir fon krizi yaşanmadığı hususu önemli. Bakın 17 Eylül-26 Kasım arası gelişmekte olan ülkeler ortalama endeks %15.7 düşmüş. Türkiye'de %19.5. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bütün küresel piyasalarda çok ciddi düşüşler söz konusu. Bu dönemde gelişmiş ülke, özellikle teknoloji hisselerinde düşüşleri gördük. Mesela Nasdaq'ta, yani ABD teknoloji hisselerinin ağırlıklı olduğu Nasdaq'ta 17 Eylül-26 Kasım arası %11,5'luk bir düşüş var. Şimdi tabii şu kadar servet kaybı rakamları konuşuyor. Bakın Nasdaq'taki %11.5'luk düşüş 4,4 trilyon dolarlık bir erimeye tekabül ediyor. 4,4 trilyon dolarlık bir düşüşten bahsediyoruz. Mesela MSCI gelişmekte olan ülkelerin tamamındaki bu kayıp, az önce söyledim %15,7'lik düşüş, 3,4 trilyon dolarlık bir kayba tekabül ediyor. Güney Kore'de sadece Güney Kore borsasındaki düşüş 1.2 trilyon dolarlık bir değere denk geliyor. Brezilya'da 180 milyar dolarlık borsadaki değer kaybı var. Aynı dönemde 17 Eylül-26 Kasım arası.

"DÜŞÜŞLERİN TAMAMINI FONLA AÇIKLAYAMAZSINIZ"

Dolayısıyla burada biz çok şeffaf bir şekilde bu hususları paylaşıyoruz. Yani şunu görmemiz lazım. Borsadaki son dönemdeki düşüşün tamamını fonla açıklayamazsınız. Çünkü gelişmekte olan bütün ülkelerin ortalama borsalarındaki düşüş neredeyse %6. Türkiye'de %19,5. Dolayısıyla bu hususu da ben özellikle not etmek istedim.

Şimdi doğrudan etkilere bakacak olursak, biz başından beri dedik ki biz bu fonları karantinaya aldık. Neden? Tasfiye sürecine tabi neden? Çünkü ekonominin geneline, özellikle bankacılık sektörüne, diğer fonlara, real sektöre sirayet etmez. Yani amacımız burayı karantinaya alıp sorunu daha yönetilebilir kılmak. Şimdi bankacılık sektörünün bu fonlara bahsi geçen 131 fona bütün doğrudan riski 1.3 milyar. Bankacılık sektörünün toplam aktiflerin içindeki payı 100.000'de 2. Yani aktif miktarı 57 trilyon lira, bankaların doğrudan bu fonlara olan riski 1.3 milyar lira, 100 binde 2. Yani biz düşük derken, sistemik risk yok derken bunu kastettik. Şimdi devam edelim. Diyeceksiniz ki özel sektör tahvillerinde de sorun var. Doğru, 1 trilyon liralık özel sektör tahvil piyasamız var. 1 trilyon liralık. Şu ana kadar ÖST piyasasında temerrüde düşen tutar 20 milyar. Yani özel sektör tahvil piyasasının %2'si kadar. Bu dönemde bu sorunun real sektöre etkisini sınırlamak için Merkez Bankamız önemli bir adım attı. Ve kredi büyüme sınırlarından bu türden yani riski olan şirketleri veya alanı kredi büyüme sınırından muaf tuttu. Bu arada kredi garanti fonu kendi öz kaynaklarından bir program başlattı. Bir paket kullandıracak. Şimdi paket kullandırım döneminde itfa vadesi dolan özel sektör borçlanma aracı ihraç eden şirketlere KGF.

Şimdi tamam tekrar söylüyorum burada hazine kaynağı yine yok. Kredi Garanti Fonu kendi öz kaynaklarından böyle bir paket. Bu paketin toplam kefalet limiti 35 milyar lira. Yararlanıcı başına en fazla 500 milyon liralık bir kefalet. Burada kefalet oranı da %80 olacak. 6 ay ana parayı ödemesiz 24 veya azami 48 aylık bir kredi kefaleti söz konusu olacak. Bu arada bu pakete hem özel bankalar hem de kamu bankaları her zaman olduğu gibi kredi garanti fonu kapsamında istirak edecek. Yani örneğin İş Bankası da var, Garanti Bankası da var bildiğim kadarıyla. Daha doğrusu bunların dahil olması bekleniyor. Yani Denizbank, Akbank'ın dahil olması bekleniyor. Kredi Garanti Fonu'nu bu uygulamaya koyacağı pakette sadece kamu bankaları değil, özel bankalarında olması bekleniyor. Paket kapsamı dediğim gibi toplamı 35 milyar liralık. Zaten şu anda bütün özel sektör bu fonlardaki ki fonlarla ilişkili olan, fonların bünyesinde olan veya fonlarla ilişkili olan bütün bu özel sektör tahvilin miktarı bildiğiniz gibi, şimdi yanlış hatırlamıyorsam 50-55 milyar lira civarıydı. Dolayısıyla bugüne kadar temerrüt sadece 20 milyar lira ve tekrar söyleyeyim bir kefalet 35 milyar liralık bir kefalet.

Kapsama giren toplam firma sayısı yani özel sektör tahvili ihraç etmiş firma sayısı 99 tanedir. Şimdi dolayısıyla real sektöre etkisini de bu anlamda ciddi bir şekilde sınırlamış oluyoruz. Bakın tasfiyedeki fonlarda real sektörün toplam riski yani şirketlerin bu fonlara olan riski 116 milyar lira. Peki 116 milyar lira büyük bir rakam mı? Aslında bütün bu firmaların özel sektör firmaları arasında istihdamda ve cirodaki payı %1'in altında. Hatta yüksek fon maruziyetine sahip firmalar ise istidamın %10.000'de 3'ünü ticari kredilerde ise 10 binde 2'sini oluşturuyor. Dolayısıyla tekrar söyleyeyim. Biz bu sınırlı bir alan, sistemik risk yok derken bilgiye dayalı biz bunları söyledik. Bakın en şeffaf haliyle bütün verileri kamuoyuyla biz paylaşmış oluyoruz.

"BORSADAN, FONLARDAN ÇIKAN MEVDUATA GİTTİ"

Fonlardan çıkış oldu mu? Tabii ki oldu. Borsadan fonlardan çıkış oldu. Bu çıkışın tamamına yakını mevduata gitti. Yani daha az riskli, TMSF garantisi de olan belli bir oranda banka mevduatına geçti. Bu muhtemelen geçici bir şey. Güven yeniden gelecek ve biz inanıyoruz ki tekrar sermaye piyasası araçlarına olan ilgi artacak. Bu dönemde mevduatta TL payı çok değişmedi. Yani en son açıklanan veriler toplam mevduat içerisinde Türk Lirası'nın payının %61.8 olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı bu Ağustos sonunda da benzerdi. Eylül ortasında da bu benzerdi. Peki, rezervlerde bir azalma var Merkez Bankası'nın. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Bunu fonla ilişkilendirmek tabii ki şu anda moda. Ama bu doğru değil. Rezervlerdeki kaybın önemli bir kısmı, önemli bir kısmı hem yılın başından bu yana hem de 17 Eylül'den bu yana önemli bir kısmı altın fiyatlarındaki düşüşle ilişkidir.

"REZERVLERİN BÜYÜK KISMI ALTIN OLARAK TUTULUYOR"

Merkez Bankamızın rezervlerinin büyük bir kısmı, üçte ikisinden fazlası uzun bir süredir altın olarak tutuluyor. Altın fiyatlarının dolar cinsinden düşmesi tabii ki rezervleri dolar cinsinden aşağı çekmiştir. Bu birinci faktör. Ama son haftalarda Amerikan Merkez Bankası'nın çok daha hızlı faiz artırabileceği beklentisi, savaşın oluşturduğu belirsizliğin devam ediyor olması ve savaşa ilişkin yeni bir takım tabii ki hikayelerin üretiliyor olması bir ara neredeyse nükleer kullanılacağı konuşuluyordu. Şimdi tekrar bir savaşın başlaması konuşuluyor. Bu belirsizlik devam ediyor. Bu tabii ki petrol fiyatlarını, petrol fiyatları üzerinden, petrol kimya fiyatları üzerinden enflasyon beklentilerini olumsuz etkiliyor. küresel büyümeyi olumsuz etkiliyor. Küresel risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Şimdi bunları niye anlatıyorum size? Tabii ki burada özellikle riskten kaçınma söz konusu. Bir faktör daha var. Özellikle gelişmiş ülkelerde, son yıllarda yapay zeka alanına trilyonlarca dolarlık yatırım yapıldı. Çok büyük yatırımlar yapıldı. Şimdi yatırımcılar bu yatırımın geri dönüşünü sorgulamaya başladılar. Bu değerlemeleri sorgulamaya başladılar. Ve az önce de söyledim, yani az önce rakamlarla sizinle paylaştım. Yani Nasdaq'taki değer düşüşü, bakın 17 Eylül'den bu yana Nasdaq'taki, bunlar teknoloji firmaları ağırlıklı, biliyorsunuz teknoloji firmaları orada işlem görüyor, 4.4 trilyon dolar. Yani değer kaybı 4.4 trilyon dolar. Ne zamandan beri? 17 Eylül'den bu yana. Dolayısıyla burada ciddi bir şekilde risk iştahında bir azalma var. Riskli alanlardan çıkış var. Gelişmekte olan ülkelerde genelde risk profilinde daha yüksek pazarlar olarak görülür. Bu yeni bir konu değil. Özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani yani memleketteki, ekonomideki bütün gelişmeleri, Merkez Bankası'nın rezervi, bütün bunları fon meselesine bağlamak tabii işin kolay tarafı. Ama eğer bir analiz yapılırsa aslında burada küresel konjonktürün ciddi bir şekilde maalesef olumsuza döndüğünü görebiliriz.

Jeopolitik gerginliklerin aşağı yönlü bir etkiye sahip olduğunu göreceğiz. Fon meselesinde tabii ki etkisi var, biz yoktur demiyoruz. Ama tekrar söylüyorum, sınırlı bir alanda ve sistemik risk içermiyor derken aslında çok net bilgiye dayalı biz bu paylaşımları yaptık. Bu söylemleri tabii ki kamuoyuyla paylaştık. az önce de bütün detayları sizlerle paylaştım."

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