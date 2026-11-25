İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheliden Burhan Tunç Özkan tutuklandı. MASAK raporunda Özkan'a 1 milyar lira ödeme yapıldığının tespit edildiği belirtilmişti. Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile bir şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden Burhan Tunç Özkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirilen Özkan, savcılıkta ifade verdi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Özkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile diğer şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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MASAK RAPORUNDA 6 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Gildencrest Capital hakkında hazırlanan raporda, 2026'nın ilk aylarında gerçekleştirilen milyarlarca liralık para transferlerine ilişkin tespitlere yer verilmişti.

MASAK raporunda, "Enver Çevik'in İsviçre'deki hesabına 4,5 milyar lira, Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 0,5 milyar lira gönderildiği, benzer tarihte Burhan Tunç Özkan'a 1 milyar lira ödendiği tespit edilmiştir" ifadesine yer verilmişti.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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