Tezmen ailesi, şoför ve büro çalışanının adına görünen aracı kurum üzerinden milyarları yurt dışına çıkarmış. Fon soruşturmasında MASAK, Gildencrest Capital üzerinden dönen 21 milyar TL’lik para trafiğini deşifre etti. Borsada ‘yabancı yatırımcı’ görünümüyle 7,8 milyar TL vurgun yapıldığı, paraların İngiltere, İsviçre, Çekya ve Bahamalar’a kaçırıldığı belirlendi. Bahamalar’a giden 1,95 milyar TL’lik hisse transferi ise son anda durdurularak TMSF’ye aktarıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Gildencrest Capital isimli aracı kuruma ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporun ayrıntıları açıklandı. Raporda, Londra merkezli olarak faaliyet gösteren şirketin fiilen İstanbul’dan yönetildiği, Türkiye’deki banka hesaplarından 9 yılda 21 milyar liralık para hareketi gerçekleştiği ve milyarlarca liranın yurt dışına aktarıldığı tespitlerine yer verildi. MASAK raporunda, söz konusu şirketin 2011 yılında Londra’da “Tera Europe” adıyla kurulduğu, hisselerinin yüzde 49’unun Emre Tezmen’e, yüzde 40’ının ise Oğuz Tezmen’e ait olduğu belirtildi. Şirketin adının 2024 yılında Gildencrest Capital olarak değiştirildiği kaydedildi.

Fonda vurguna şoför kılıfı! MASAK para trafiğini ortaya çıkardı

HER YOLU DÜŞÜNMÜŞLER!

Gildencrest Capital’in Londra’da mukim olmasına rağmen faaliyetlerinin İstanbul’dan ve Tera’nın kendi çalışanları aracılığıyla yürütüldüğü tespit edildi. Bağlantılı şirketlerin başına ise kâğıt üzerinde Tera’nın eski makam şoförü ve büro memurunun getirildiği raporda yer aldı. Şirketin Türkiye’deki banka hesaplarından 9 yılda toplam 21 milyar lira geçtiği belirlendi. Bu tutarın 11,9 milyar lirasının Tera Yatırım’dan, 6,3 milyar lirasının ise başta Mehmed Nureddine Çevik olmak üzere 19 kişi tarafından yatırıldığı bildirildi. Raporda, işlem emirlerinin Londra’dan İsviçre’deki Century City’ye, buradan da Borsa İstanbul’a gönderildiği belirtildi. Borsadaki işlemlerin yabancı yatırımcı üzerinden gerçekleştirildiği, ancak işlemlerin arkasındaki isimlerin kayıtlara yansımadığı ifade edildi. Hisselerin yabancı hesaplar adına alınıp satılması nedeniyle elde edilen kazancın yurt dışındaki hesaplarda biriktiği ve bu işlemlerden yaklaşık 7,8 milyar lira kazanç sağlandığı tespit edildi.

VURGUNU MASAK DURDURDU

Paranın bir bölümünün doğrudan yurt dışına çıkarıldığı belirtilen raporda, Çekya ve Londra’daki hesaplara toplam 6,3 milyar lira gönderildiği kaydedildi. Bu tutarın 2,2 milyar lirasının geri döndüğü, 4,1 milyar lirasının ise yurt dışında kaldığı bildirildi. Yurt dışında kalan paranın 3,4 milyar lirasının Tera Yatırım’a ait olduğu belirtildi. 2026 yılının ilk aylarında yurt dışındaki hesaplardan iki büyük ödeme gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda Enver Çevik’in İsviçre’deki hesabına 4,5 milyar lira, Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına ise 500 milyon lira gönderildiği, benzer tarihlerde Burhan Tunç Özkan’a da 1 milyar lira ödeme yapıldığı bildirildi.

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Gildencrest Capital’in yeni bir saklama hesabı açtığı, kasım ayında 504 milyon lira değerindeki hisselerin Bahamalar’daki bir banka hesabına aktarıldığı belirlendi. Ayrıca 1 milyar 950 milyon lira değerindeki hisselerin aktarımının MASAK tarafından son anda durdurulduğu açıklandı.

PARA İADE EDİLECEK

Başsavcılık tarafından söz konusu paranın TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına yatırılması yönünde karar alındığı, yurt dışına çıkarılan mal varlıklarının Türkiye’ye iadesi için de adli istinabe yoluna başvurulduğu bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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