Dünyanın en büyük kripto borsası Binance kaynaklı güvenlik endişeleri ve ABD teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgası Bitcoin'i vurdu! 80 bin dolar sınırının altına gerileyen BTC, yaklaşık 5 ayın en sert günlük düşüşünü yaşadı. Bugünkü işlemlerde TSİ 06:10 itibarıyla 77 bin 350 dolardan fiyatlanan BTC'de ekim ayındaki kayıp da yüzde 7’yi aştı. Böylece Bitcoin’de temmuzda başlayan üç aylık yükseliş serisi de sona ermek üzere.

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Kripto varlık Bitcoin’de sert satış baskısı dikkat çekiyor. Dünkü işlemlerde yüzde 4,26 değer kaybeden BTC, psikolojik açıdan kritik 80 bin dolar sınırının altına gerileyerek 77 bin 790 dolardan kapanış yaptı. Böylece Bitcoin, 5 Haziran’da yaşanan yüzde 4,34’lük düşüşün ardından, yaklaşık son 5 ayın en sert günlük değer kaybını da gerçekleştirdi.

Cuma günü işlemlerinde de satış baskısı devam ederken BTC, TSİ 06.10 itibarıyla 77 bin 350 dolar civarında tutunmaya çalıştı.

Binance borsasında yaşanan güvenlik ihlaline ilişkin endişeler, satışların öne çıkan tetikleyicisi oldu. Öte yandan ABD’de yapay zekâ yatırımlarının maliyeti ve şirket bilançolarına ilişkin kaygılar da küresel risk iştahını zayıflattı.

Bitcoin’de son 5 ayın en sert düşüşü: Siber saldırı ve AI hisseleri vurdu

2,54 MİLYAR DOLAR DONDURULDU!

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto varlık borsası olarak bilinen Binance’te siber saldırı endişeleri kripto varlık piyasalarını salladı. Aralarında Circle ve Tether’ın da bulunduğu şirketler, şüpheli olayla bağlantılı toplam 2,54 milyar dolarlık fonu dondurduğunu açıkladı. Ripple’ın da yaklaşık 200 milyon dolarlık fonun dondurulmasına yardımcı olduğu belirtildi. Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence’ın incelemelerinde ise olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 55 cüzdan adresinde yaklaşık 6 milyar dolarlık dijital varlık tespit edildi.

Binance, muhtemel bir güvenlik sorununa ilişkin soruşturma yürüttüğünü açıklarken, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu bildirdi. Saldırının boyutunun ne olduğu ise kesinlik kazanmadı.

Bitcoin’de son 5 ayın en sert düşüşü: Siber saldırı ve AI hisseleri vurdu

AI HİSSELERİNDE BİLANÇO ŞOKU

Bitcoin üzerindeki satış baskısını artıran bir diğer gelişme de ABD'de yapay zekâ bağlantılı teknoloji hisselerinde yaşandı. Alphabet, Amazon ve Intel'den gelen bilanço sonuçları, yüksek yatırım harcamaları ve kârlılık beklentileri konusunda soru işaretlerini artırdı.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in üçüncü çeyrek gelirleri yüzde 25 artışla 127,6 milyar dolara ulaşmasına rağmen, sonuçlar piyasa beklentilerini karşılamadı. Yapay zekâ yatırımlarının etkisiyle nakit akışında yaşanan bozulma ve gelecek döneme ilişkin yüksek harcama beklentileri, hisselerde 29 Ekim'de yüzde 12,29'luk sert düşüşe yol açtı.

GELİRLER, BEKLENTİ ALTINDA…

Amazon'da da şirketin nakit akışındaki bozulma ve son çeyrek gelir tahmininin beklentilerin altında kalması yatırımcıları tedirgin etti. Hisseler normal işlem seansında yüzde 4,25 gerilerken, seans sonrasında kayıplar yüzde 7'yi aştı.

Çip üreticisi Intel’de de dördüncü çeyrek gelir beklentisinin zayıf kalması ve üretim kaynaklı sorunların etkisiyle, bilanço sonrası işlemlerde değer kaybı yüzde 20 seviyesini aştı.

ABD’de teknoloji hisselerindeki bu satış dalgası, küresel piyasalarda risk iştahını olumsuz etkiledi ve kripto varlık fiyatlarında da baskıyı beraberinde getirdi.

3 AYLIK YÜKSELİŞ SERİSİ BİTİYOR

Öte yandan Bitcoin, son fiyatlamalarla birlikte ekim ayını yüzde 7'nin üzerinde kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Böylece temmuz, ağustos ve eylül aylarında kaydedilen üç aylık yükseliş serisinin de sona ermesi bekleniyor.