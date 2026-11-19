Borsa İstanbul’da satış baskısı yeniden hız kazanırken BİST 100 endeksi yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine geriledi ve 18 Kasım işlemlerinde 11.477 puandan kapandı. 11.600 desteğinin kırılmasıyla teknik görünüm zayıflarken, aracı kurumlar aşağı yönlü hareketin devamında 11.250 ve 11.000 puana dikkat çekti. Güçlü toparlanma için ise yukarıda 11.900 direncinin aşılmasının önemi vurgulanıyor.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde yüzde 1,57 değer kaybederek 11.477 puandan kapanış yaptı. Böylece endeks, 6 Kasım sonrasının en düşük seviyesine gerileyerek yaklaşık iki haftanın dibini gördü.

Kasım başında başlayan tepki yükselişiyle 11.951 puana kadar çıkan endekste, direnç seviyelerinin aşılamamasıyla birlikte ibre yeniden aşağı döndü. Kâr satışlarının hız kazanmasıyla analistlerin kritik destek olarak izlediği 11.600 seviyesinin de altına inilmesi, kısa vadeli görünümü zayıflattı.

11.150-11.250 BANDI GÜNDEMDE

Yapı Kredi Yatırım, 2 Kasım'da başlayan yükseliş hareketinin 11.900 seviyesinde satış baskısıyla karşılaştığına dikkat çekti. Kurum, son günlerde ilk önemli destek olarak takip edilen 11.600 seviyesinin aşağı kırılmasıyla satışların yeniden güç kazandığını belirtti.

Önümüzdeki iki işlem gününde 11.150-11.250 bandını ilk önemli destek bölgesi olarak izleyen Yapı Kredi Yatırım, geri çekilmenin bu seviyelerde dengelenmeye çalışabileceğini değerlendirdi.

Kuruma göre endekste yeniden güç kazanılması ve yukarı yönlü hareketin ivme kazanabilmesi için 11.900 direncinin aşılması gerekiyor.

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11 BİN PUAN RİSKİ MASADA

Burgan Yatırım ise satışların piyasa geneline yayılmasına ve işlem hacminin düşük seyretmesine dikkat çekerek kısa vadede temkinli duruşunu korudu. Kurum, yükseliş momentumunun zayıflamasının ardından satışların güç kazanmasının “beklenen düzeltme” hareketiyle uyumlu olduğunu değerlendirdi.

Teknik görünümde 11.500 seviyesinin altında kalınmasının satış baskısını artırabileceğini belirten Burgan Yatırım, ilk etapta 11.250, ardından 11.000 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini öngördü. Bu bölgelerde tepki alımlarının devreye girmesinin, dengelenme sağlayabileceği ifade edildi.

YÜKSELİŞİN ŞARTLARI

Burgan Yatırım, yukarı yönlü hareketlerde ise ilk olarak 11.500 seviyesinin geri kazanılmasının önem taşıdığını vurguladı. Kurum, 11.800-11.900 bandını güçlü direnç bölgesi olarak izlerken, bu aralığın artan işlem hacmiyle aşılması halinde 12.500 puana doğru yeni bir yükseliş hareketinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Piyasada kısa vadede 11.150-11.250 bandı aşağı yönlü hareketin dengelenebileceği ilk önemli bölge olarak öne çıkarken; 11.500 ve 11.900 seviyeleri yukarı yönlü toparlanmanın gücünü belirleyecek eşikler olarak takip ediliyor.