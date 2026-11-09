BİST 30’un devlerinde kâr patlaması yaşandı! Sabancı Holding 20 katlık artışla zirveye yerleşirken, Kardemir ve Petkim zarardan kâra geçti. TÜPRAŞ 121,3 milyar TL’lik kârıyla tutar bazında ilk sırayı alırken, Garanti BBVA da 97,2 milyar TL ile ikinci oldu.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul'un en büyük şirketlerinin yer aldığı BİST 30 endeksinde, son bir yıllık dönem bilançolarında dikkat çeken kâr artışları yaşandı.

Eylül 2025-Eylül 2026 döneminde açıklanan finansal sonuçlara göre, kârını oransal olarak en fazla artıran şirket 20 kat ile Sabancı Holding (SAHOL) oldu. Holding, geçen yılın aynı dönemindeki zararının ardından 19,57 milyar TL kâr açıkladı.

SAHOL'u yüzde 631'lik artışla zarardan kâra geçen Kardemir (KRDMD) takip etti.

PETKM DE ZARARDAN KÂRA GEÇTİ

İlk sıralarda yer alan şirketlerden Ereğli Demir ve Çelik (EREGL), yüzde 367'lik yükselişle 11,14 milyar TL kâra ulaştı. Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS) ise yüzde 329'luk artışla 121,30 milyar TL kâr açıkladı. TUPRS, oransal artış sıralamasında dördüncü sırada yer almasına rağmen, listedeki en yüksek kârı elde eden şirket oldu.

TOFAŞ (TOASO) yüzde 189 artışla 10,97 milyar TL kâra ulaşırken, Petkim (PETKM) yüzde 162'lik yükselişle 3,83 milyar TL kâr açıkladı. PETKM de zarardan kâra geçen şirketler arasında yer aldı.

Borsanın devlerinde kâr yarışı! Bir şirkette 20 kat artış

SAVUNMA VE BANKACILIK…

Listenin devamında yüzde 139'luk artışla 9,61 milyar TL kâr açıklayan TAV Havalimanları (TAVHL) bulunuyor. Savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden ASELSAN (ASELS) ise yüzde 75'lik artışla 26,47 milyar TL kâra ulaştı.

Bankacılık tarafında da yüksek kâr tutarları öne çıktı. Akbank (AKBNK), yüzde 18 artışla 45,97 milyar TL kâr açıklarken, Garanti BBVA (GARAN) yüzde 16 yükselişle 97,19 milyar TL kâra ulaştı. Böylece Garanti BBVA, TUPRS'ın ardından listedeki en yüksek ikinci kârı elde eden şirket oldu.

KÂRINI EN ÇOK ARTIRAN BİST 30 ŞİRKETLERİ

1-SAHOL: 19 milyar 572 milyon TL (%2.013)

2-KRDMD: 4 milyar 502 milyon TL (%631)

3-EREGL: 11 milyar 143 milyon TL (%367)

4-TUPRS: 121 milyar 301 milyon TL (%329)

5-TOASO: 10 milyar 973 milyon TL (%189)

6-PETKM: 3 milyar 831 milyon TL (%162)

7-TAVHL: 9 milyar 615 milyon TL (%139)

8-ASELS: 26 milyar 471 milyon TL (%75)

9-AKBNK: 45 milyar 978 milyon TL (%18)

10-GARAN: 97 milyar 193 milyon TL (%16)

(Not: Liste, 6 Kasım itibarıyla finansal sonuçlarını açıklayan şirketleri kapsamaktadır.)

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimlerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.