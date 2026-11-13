Ciro arttı, kazanç düştü! BİST’te toplam kâr rakamı belli odu

Borsa şirketleri üçüncü çeyrekte toplam 369,9 milyar TL net kâr açıkladı. Ancak toplam kazanç, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 geriledi. Cirodaki çift haneli artış kâra yansımadı. Finansman giderleri, vergi ve parasal kalemler kârlılığı baskıladı.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul'da 2026 yılının üçüncü çeyrek bilanço dönemi tamamlandı. 583 şirket finansal sonuçlarını açıklarken, genel görünüm de ortaya çıktı.

Kuveyt Türk yatırım tarafından paylaşılan analize göre; BİST Tüm şirketlerinin toplam net kârı geçen yılın aynı dönemindeki seviyesine kıyasla yüzde 6 düşüş gösterdi ve 369,9 milyar TL oldu. Net kârlılıkta çeyreklik gerileme de yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Banka dışı şirketlerin toplam net kârı ise yıllık yüzde 9,2 düşüşle 254,4 milyar TL'ye gerilerken, bankacılık sektöründe daha yatay bir görünüm ortaya çıktı.

FİNANSMAN GİDERLERİ

Bir yıllık dönemde toplam net satışlar ise 5,9 trilyon TL'ye, FAVÖK 767,3 milyar TL'ye ulaştı. Her iki göstergede de çift haneli yıllık büyüme kaydedildi. Net satışlar yüzde 10,8 ve FAVÖK yüzde 15,8 arttı. Rakamlar, cirodaki büyümenin net kârlılığa aynı ölçüde yansımadığını gösterdi. Faaliyet performansı ile net kâr arasındaki ayrışmada net finansman giderleri, vergi ve parasal kalemlerin etkili olduğuna dikkat çekildi.

BORSADA YÜKSELİŞ

Bu arada Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu haftanın dört işlem gününde yüzde 2,86 artışla 11.811 seviyesine yükseldi. Geçen hafta yüzde 6,72 prim yapan borsa, bu haftayı da yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Analistler, endeks için 11.600 seviyesini destek ve 12.150’yi direnç olarak gösteriyor.

FONLARDA YENİ ÖDEME

Bilançoların fiyatlara yansıdığını belirten analistler, fon piyasasında yaşanan gelişmeler ve yapılması planlanan yeni ödemelerin takip edildiğini aktarıyor. Küresel tarafta ise Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarının seyri yakından izleniyor.

