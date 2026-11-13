Bitcoin, eylül ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 21 değer kaybederek 70 bin doların altına inerken, piyasalarda yeniden “ayı piyasası” endişesi öne çıktı. ABD enflasyonunun FED beklentilerini değiştirmesi, teknoloji hisselerindeki satışlar, ETF’lerden çıkış ve MSCI’ın Strategy kararı kripto varlıkta baskıyı artırdı. Kaldıraçlı işlemlerdeki tasfiyeler de düşüşü derinleştirirken, gözler kritik 69 bin 880 dolar seviyesine çevrildi.

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Kripto varlık piyasasında satış baskısı hız kazanırken Bitcoin bugünkü işlemlerde 70 bin doların altında geriledi. TSİ 06:30 itibarıyla 69 bin 300 dolardan fiyatlanan BTC’de, eylül ayındaki zirvenin ardından yüzde 21 düşüş gerçekleşti. Bu düşüşün kalıcı olması halinde “ayı piyasası” riskinin artabileceği ifade ediliyor.

Analistler, eylül ayında 87 bin 370 dolar ile son zirvenin görüldüğünü hatırlatarak, yaklaşık 69 bin 880 dolar seviyesinin “ayı piyasası” sınırı olduğu uyarısında bulunuyor.

BTC’deki düşüşte ABD'de enflasyonun beklentileri aşması, FED'in daha sıkı para politikası uygulayabileceği endişesi, teknoloji hisselerindeki sert satışlar ve spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan para çıkışları etkili oldu.

Nvidia'da yaşanan yönetim krizi ve MSCI'nin Strategy'yi endekslerinden çıkarma kararı da satışları derinleştiren gelişmeler arasında yer aldı.

Bitcoin 70 bin doların altında! Yeniden ‘ayı piyasası’ korkusu…

ABD ENFLASYONU VE FED BASKISI

Bitcoin üzerindeki baskının önemli sebeplerinden biri, ABD'den gelen enflasyon verileri oldu. Ekim ayında TÜFE'nin aylık yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3'lük beklentiyi aşması, FED'in aralık ayında para politikasını daha da sıkılaştırabileceği ihtimalini güçlendirdi. Bu gelişmeyle dolar endeksi 103 seviyesini aşarken ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de, BTC gibi riskli varlıkları olumsuz etkiledi.

NVIDIA VE NASDAQ SARSINTISI

Teknoloji piyasalarında yaşanan gelişmeler Bitcoin'e de sıçradı. Yapay zekâ çiplerinin lider üreticisi Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın görevinden ayrılması, şirket hisselerinde sert satışları beraberinde getirdi. Nvidia hisselerindeki düşüş, Nasdaq 100 endeksini de etkiledi.

Yapay zekâ şirketlerine yönelik iyimserliğin zayıflaması, riskli varlıklara yönelik talebi baskıladı. Bitcoin de Nasdaq ile paralel şekilde aşağı yönlü hareket etti.

Bitcoin 70 bin doların altında! Yeniden ‘ayı piyasası’ korkusu…

ETF'LERDE MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ

Kurumsal yatırımcı talebindeki zayıflama da dikkat çekiyor. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden 5-11 Kasım döneminde yaklaşık 1,44 milyar dolarlık net para çıkışı yaşandı. Sadece 11 Kasım'daki çıkış 300 milyon dolara yaklaştı. ETF'lerde 5 işlem günü üst üste devam eden satışlar, piyasadaki talep zayıflığını ortaya koydu.

MSCI KARARI STRATEGY'Yİ SARSTI

MSCI'ın, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı Strategy'yi 30 Kasım itibarıyla küresel endekslerinden çıkarma kararı da piyasada endişeleri artırdı. Endeksleri takip eden pasif fonların şirket hisselerini satması beklenirken, JP Morgan'ın önceki hesaplamalarında yaklaşık 2,8 milyar dolarlık potansiyel çıkışa dikkat çekilmişti. Strategy'nin hisse ihracı ve borçlanmayla finanse ettiği Bitcoin alımlarının yavaşlayabileceği beklentileri, kripto piyasasına yansıdı.

Bitcoin 70 bin doların altında! Yeniden ‘ayı piyasası’ korkusu…

KALDIRAÇLI İŞLEMLERDE TASFİYE

Fiyatlardaki hızlı düşüş, kaldıraçlı işlemlerde zorunlu tasfiyeleri de tetikledi. Son 24 saatte 700 milyon doların üzerinde “yükseliş yönlü” kripto pozisyonunun kapatıldığı ifade ediliyor. Bu durum satış baskısının daha da derinleşmesine yol açtı.

ABD'DE SİYASİ BELİRSİZLİK

ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği başarı da kripto sektörünün düzenleyici geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Kongre'deki siyasi dengelerin değişmesiyle dijital varlıklara yönelik CLARITY Act düzenlemesinin geleceği yakından izleniyor.