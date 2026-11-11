ABD'de beklentileri aşan enflasyon, dolar ve tahvil getirilerindeki yükselişle birlikte Bitcoin üzerinde baskı oluşturdu. Madencilik devi MARA'nın 1,1 milyar dolarlık satışı ve Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 1 milyar dolarlık para çıkışı da düşüşü derinleştirdi. Altı haftadır değer kaybeden BTC, 72 bin 680 dolarla 20 Ağustos sonrası en düşük seviyeyi görürken; fiyatlar 200 günlük hareketli ortalamaya kadar geriledi.

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ABD'den gelen yüksek enflasyon verileri kripto varlıklar üzerindeki baskıyı da artırdı. Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, yatırımcıların risk iştahını zayıflatırken, büyük Bitcoin şirketlerinin satışları ve spot ETF'lerden yaşanan para çıkışları düşüşü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Bitcoin, dünkü işlemlerde 72 bin 680 dolara kadar gerileyerek 20 Ağustos sonrasının en düşük seviyesini gördü. Gelen tepki alımlarıyla toparlanmaya çalışan BTC, yeni günde TSİ 07.00 itibarıyla 73 bin 650 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürdü.

200 günlük ortalamaya geriledi: Bitcoin’e 3’lü kıskaç

ABD ENFLASYONU BASKIYI ARTIRDI

Bitcoin'deki düşüşte ABD'den gelen enflasyon verileri de etkili oldu. Ekim ayında ABD'de tüketici fiyatlarının beklentilerin üzerinde artması, FED'in para politikasında gevşemeye gitmesini zorlaştıran bir gelişme olarak öne çıktı. Verilerin ardından ABD tahvil getirileri ve dolar endeksinde yükseliş yaşandı.

Analistler, bu gelişmenin Bitcoin açısından iki baskı oluşturduğuna dikkat çekerek “İlk olarak tahvil getirilerinin yükselmesi, yatırımcıların Bitcoin gibi getiri üretmeyen varlıklar yerine daha düşük riskli alternatiflere yönelmesini teşvik ediyor. İkinci olarak doların güçlenmesi, küresel likidite koşullarını sıkılaştırarak kripto varlıklara yönelik talebi zayıflatabiliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

MARA’NIN SATIŞLARI…

Bitcoin üzerindeki baskıyı artıran bir diğer gelişme ise büyük madencilik ve kripto varlık şirketlerinin satışları oldu. ABD merkezli Bitcoin madencilik şirketi MARA Holdings, bilançosundaki Bitcoin varlıklarının bir bölümünü nakde çevirmeye başladı. Şirketin satışları, piyasadaki arzı artırarak özellikle zayıf talep döneminde fiyatlar üzerindeki baskıyı güçlendirebiliyor.

MARA Holdings'in kasım ayında açıkladığı son satış rakamları dikkat çekti. Şirket, 30 Eylül sonrasındaki yaklaşık 6 haftalık dönemde 13 bin 597 Bitcoin'i ortalama 81 bin 39 dolardan satarak 1,1 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin, satışların devam edebileceğini açıklaması piyasadaki arz baskısına ilişkin endişeleri artırdı.

200 günlük ortalamaya geriledi: Bitcoin’e 3’lü kıskaç

ETF’LERDEN DE PARA ÇIKIŞI

Kurumsal yatırımcıların talebinde de zayıflama dikkat çekiyor. ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinde son günlerde yaşanan net para çıkışları, kurumsal talebin gerilediğine işaret ediyor. Madencilik şirketlerinin satışlarıyla ETF çıkışlarının aynı döneme denk gelmesi, piyasada arz-talep dengesinin Bitcoin aleyhine değiştiğini gösteriyor.

Son açıklanan verilerde 5, 6 ve 9 Kasım işlemlerinde yaklaşık 1 milyar dolarlık para çıkışı dikkat çekti.

200 GÜNLÜK ORTALAMAYA GERİLEDİ

Teknik görünümde 200 günlük hareketli ortalama öne çıkıyor. Yaklaşık 73 bin 150 dolar seviyesinde bulunan bu ortalama, Bitcoin'in son düşüşüyle birlikte yeniden test edildi.

Öte yandan Bitcoin'de 6 haftadır devam eden düşüş serisi de dikkat çekiyor. Analistler, 200 günlük ortalama seviyenin önemli bir destek olduğunu, satış baskısının durması için bu noktanın korunması gerektiğini vurguluyor.