Ekim ayında enflasyonun yüzde 2,6 ile beklentileri aşmasının ardından yıl sonu hesapları da değişti. Bazı kurumlar tahminlerini yukarı çekerken bazıları %30 seviyesindeki öngörüsünü korudu. 2026'nın son iki ayına girilirken kurumların enflasyon tahminleri ağırlıklı olarak %29,2 ile %30 bandında yoğunlaştı. İşte son beklentiler…

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ekim 2026'da TÜFE aylık %2,58, yıllık %29,77 arttı. Böylece yıllık enflasyon %30 sınırının hemen altında kaldı. Gıda fiyatları aylık %3,50, giyim ve ayakkabı fiyatları ise %12,58 yükselerek enflasyona en yüksek katkıyı yapan gruplar oldu. Çekirdek enflasyon göstergelerinden C endeksi ise aylık %2,07 arttı.

Verilerin ardından kurumların 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri de şekillendi. Bazı kuruluşlar beklentilerini yükseltirken, bazıları mevcut tahminlerini korudu. Sayısal tahminler %29,2 ile %30 arasında yoğunlaştı.

Enflasyonda hesaplar değişti! Ekim TÜFE sonrası işte son tahminler

İŞ YATIRIM TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

İş Yatırım, ekim verisinin beklentileri aşmasının ardından 2026 yıl sonu enflasyon tahminini 0,40 puan artırarak %29,80'e çıkardı. Kurum, gıda fiyatlarındaki yükselişin manşet enflasyonu artırdığını ancak çekirdek C endeksinin beklentilerin altında kalmasının ana eğilimde belirgin bir bozulmaya işaret etmediğini değerlendirdi. Hizmet ve temel mal gruplarındaki gerileme eğilimine dikkat çeken İş Yatırım, 2027 sonu enflasyon tahminini %23'te tuttu.

KUVEYT TÜRK %29,7'YE ÇEKTİ

Kuveyt Türk Yatırım, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %28,8'den %29,7'ye yükseltti. Ekim ayında aylık enflasyonun piyasa beklentisini aşmasında; gıda, giyim, ulaştırma ve konut gruplarındaki fiyat hareketlerinin belirleyici olduğu ifade edildi. Önümüzdeki dönemde Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin yanı sıra enerji ve emtia fiyatlarındaki oynaklığın da enflasyon görünümünde temel risk unsurları olmayı sürdürebileceği değerlendirildi.

Enflasyonda hesaplar değişti! Ekim TÜFE sonrası işte son tahminler

OYAK YATIRIM %29,2 BEKLİYOR

OYAK Yatırım, ekim ayında yıllık enflasyonun sınırlı yükselişine rağmen yıl sonu tahminini %29,2'de korudu. Kurum, gıda ve giyim fiyatlarındaki artışın büyük ölçüde mevsimsel etkilerden kaynaklandığını belirtti.

Çekirdek A göstergesinin aylık %1,42 artarak geçen yılın aynı dönemindeki %1,81'in altında kalmasını olumlu değerlendiren OYAK Yatırım, manşet enflasyondaki yükselişin ana eğilime aynı ölçüde yansımadığına işaret etti.

TSKB, GARANTİ BBVA VE AKBANK

TSKB, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %30 seviyesinde korudu. Gıda grubunun dezenflasyona sağladığı katkının azaldığını ve giyim fiyatlarının mevsim normallerinin üzerinde arttığını belirten kurum, hizmet enflasyonundaki yavaşlamaya dikkat çekti. İç talepteki soğumanın özellikle hizmet fiyatlarına etkisinin izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Garanti BBVA Yatırım da yıl sonu tahminini %30 olarak korudu. Kurum; küresel enerji fiyatları, akaryakıt vergilerindeki düzenlemeler ve yılın son iki ayında gıda fiyatlarının oluşturabileceği baskıları öne çıkan riskler olarak sıraladı.

Akbank Ekonomik Araştırmalar da 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini %30'da tuttu. Ekim ayındaki artışın ağırlıklı olarak gıdadan kaynaklandığını belirten kurum, temel mallarda zayıf talebin etkisinin sürdüğünü belirtti.

Enflasyonda hesaplar değişti! Ekim TÜFE sonrası işte son tahminler

ING: %30'UN ALTINDA KALABİLİR

ING, yıllık enflasyonun 2026 sonunda “büyük olasılıkla” %30'un altında kalmasını bekliyor. Kurum; ABD-İran gerilimi ve akaryakıt fiyatlarındaki maliyet baskılarını ise dezenflasyon süreci açısından risk olarak gösteriyor.

Şeker Yatırım, ekim verilerinin ardından yıl sonunda enflasyonun %30'un altında kalma ihtimalinin zayıfladığına dikkat çekti. Geçen yıl kasım ve aralık aylarında aylık enflasyonun %1'in altında kaldığını hatırlatan Şeker Yatırım, bu yıl benzer oranların görülmesi için olağan dışı olumlu gelişmeler gerektiğini değerlendirdi.

Gedik Yatırım da enerji ve gıda fiyatlarının yılın kalan bölümünde belirleyici olacağını ifade etti.