Eylül ayının ‘reel getiri’ şampiyonu! Sadece bir yatırım aracı enflasyonu yendi 

İç piyasalarda fonlardaki tasfiye süreci ve küresel tarafta petrol fiyatları, yükselen tahvil faizleri ile merkez bankalarının faiz kararlarının öne çıktığı eylül ayında, yatırım araçlarının reel getirileri belli oldu. Geçen ay enflasyonun %1,84 olarak açıklanmasının ardından TL mevduat, reel getiri sağlayan tek yatırım aracı oldu. TCMB’den bu ay faiz indirimi beklentisi öne çıkarken, TL’nin reel getirisine dair İş Yatırım’dan çarpıcı bir analiz geldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından eylül enflasyonunun yüzde 1,84 olarak açıklanmasının ardında yatırım araçlarının reel getirileri de ortaya çıktı.

Eylül ayında enflasyonun üzerinde reel getiri sağlayan tek yatırım aracı TL mevduat oldu. Bu dönemde TL’de yaklaşık %3’lük nominal getiri, enflasyon sonrasında %1,14 reel getiriye dönüştü.

Dolar, nominal olarak geçen ay %1,56 yükselmesine karşılık enflasyonu yakalayamadı ve %0,27 reel kayıp verdi. Euro'da reel kayıp %2,81 ve gram altında da %6,80 olarak gerçekleşti.

En sert reel kayıp ise Borsa İstanbul'da yaşandı. BİST 100'ün %16,65'lik nominal düşüşü, enflasyon etkisi de hesaba katıldığında %18,16 reel kayba işaret etti.

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EYLÜLDE PİYASALAR

Eylül ayında iç piyasalarda fon krizi ve Borsa İstanbul’daki sert düşüş; küresel tarafta ise petrol fiyatları, yükselen tahvil faizleri ve merkez bankalarının faiz kararları öne çıkmıştı.

BİST 100, geçen ayı yüzde 16,65 düşüşle 11.947 puandan tamamlarken; dolar 49 TL ve Euro 55,50 TL seviyesinde kaldı. Brent petrol aylık bazda yüzde 7,95 yükselerek 97,90 dolara çıkarken, ons altın aynı dönemde 4.449 dolardan 4.157 dolara ve gram altın 6.899 TL’den 6.548 TL’ye geriledi.

Türkiye’de TCMB faizi yüzde 37’de sabit tutarken; FED 25 baz puan artışla faizi yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Japonya Merkez Bankası da faizini yüzde 1,25’e çıkardı.

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TÜFE SONRASI BEKLENTİLER

Bu arada eylül TÜFE verisinin ardından 22 Ekim’deki TCMB faiz toplantısında indirim beklentileri ağırlık kazanmaya başladı. İş Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede "Eylülde gıda grubu genelinde aylık rakam %-0,20 ile tahminlerinin çok altında kaldı.

Enflasyon ana eğilimindeki iyileşmenin belirginleşmesi de önemli bir kazanım. Aylık ana eğilimin %1,67 ile son 60 ayın en düşük seviyesine gerilediğini hesaplıyoruz. Ham petrol ve motorin fiyatlarında sert yükseliş yaşandığı bir dönemde ana eğilimdeki iyileşmenin sürmesi ise zayıf iç talep ile ilişkili. Bu gelişmeler, yüksek petrol fiyatlarına rağmen kademeli dezenflasyonun devam edeceği görüşümüzü destekliyor" denildi.

TL’NİN GETİRİSİ NE OLACAK?

Mevcut durumda Merkez Bankası’nın elinin rahatladığı belirtilen analizde “TCMB yönetiminin 22 Ekim Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indireceğinin neredeyse kesinleştiğine inanıyoruz. Ekim ve Aralık PPK toplantılarında 100’er baz puan faiz indirimi beklentimizi ve dolayısıyla yıl sonunda %35 politika faizi öngörümüzü koruyoruz” ifadelerine yer verildi.

Analizde ayrıca yıllık politika faizinin 100 baz puan indirildiği bir senaryoda bile aylık reel getirinin %1,27 ve net reel getirinin %1,05 gibi yüksek seviyelerde kalacağı öngörüldü.

