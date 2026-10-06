Küresel piyasalarda altının ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.131 dolar ve gram fiyatı 6.532 TL’den güne başladı. Ons, son iki ayın dibine işaret eden 4.103 doları da test ederek kritik desteklere yaklaştı. Tahvil faizleri ve dolar endeksinin yüksek seyrini koruması sarı metalde baskı oluşturmaya devam ediyor. FED’den faiz beklentisinin zayıflaması ve petrol fiyatındaki kısmi gerileme ise altında daha fazla düşüşü şimdilik frenliyor.

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Küresel piyasalarda altının ons fiyatı yeni haftanın ilk işlem gününü 4.140 dolardan tamamladı. Bu rakam, geçen haftaki kapanış fiyatına yakın bir seviyeye işaret ederken; piyasanın “bekle-gör” konumunda temkinli kaldığını gösterdi.

Bugünkü işlemlerde ise ons altın TSİ 06:00 itibarıyla 4.131 dolardan fiyatlandı. En düşük 4.103 dolar seviyesini de test eden ons altın, böylece son iki ayın dip seviyesini gördü.

Altın uçurumun kenarında! Fiyatlar iki ayın dibini gördü!

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons fiyatında 5 Ağustos işlemlerinin ardından eylülün son günlerinde 4.110 dolara kadar geri çekilme yaşanmıştı. Analistler, kritik destek olarak gösterdikleri 4.100 doların aşağı kırılması halinde satış baskısının artabileceği uyarısında bulunuyor. Yukarıda ise 4.200-4.230 dolar bandı önemli direnç bölgesi olarak takip ediliyor.

Altın uçurumun kenarında! Fiyatlar iki ayın dibini gördü!

6 EKİM 2026 GRAM ALTIN

Spot piyasada işlem gören 6 Ekim 2026 gram altın fiyatı ise 6.532 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatında geçen haftaki kapanış 6.542 TL’den gerçekleşmişti.

Altın uçurumun kenarında! Fiyatlar iki ayın dibini gördü!

TAHVİL BASKISI SÜRÜYOR

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, küresel tahvil faizlerinin yüksek seyrinin devam ettiği görülüyor. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,34'e kadar çıkarak 2002'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 30 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 5,66 ile Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Artan kamu borcu, mali riskler ve enflasyon endişeleri tahvil getirilerindeki yükselişin temel sebepleri arasında gösteriliyor.

DOLAR DA GÜÇLENİYOR

Dolar endeksi de 102,15’i aştı ve son 18 ayın en yüksek seviyelerin çıktı. Euro, Fransa’daki mali endişeler ve Avrupa’daki siyasi belirsizliklerin etkisiyle değer kaybederken, Euro/dolar paritesi 17 ayın dibini gördü.

Tahvil faizlerinin yüksek seyri ve dolar endeksindeki güçlenme, ABD para birimi ile fiyatlanan altın üzerinde baskı oluşturdu.

ABD VERİLERİ

Piyasalarda FED’in faiz politikası için kritik olabilecek veriler de takip ediliyor. ABD'de dün açıklanan ISM hizmet sektörü PMI verisi 54,9 olarak gerçekleşti. Hizmet sektöründe ödenen fiyatları gösteren ISM endeksi ise eylülde 72,6'dan 74,0'e yükseldi. Bu seviye, Temmuz 2022'den bu yana en yüksek değer oldu. Endeksin 60'ın üzerinde kalması maliyet baskısının hizmet sektöründe uzun süredir devam ettiğini gösteriyor. Bu tablo, FED'in enflasyonla mücadelede daha temkinli davranmasına sebep olabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Altın uçurumun kenarında! Fiyatlar iki ayın dibini gördü!

ALTINA İKİ DESTEK

Bu arada ABD’de eylülde tarım dışı istihdamın 29 bin artışla beklentinin oldukça altında kalması ve işsizlik oranının %4,1’den %4,2’ye yükselmesi; FED’in ekim toplantısında faiz artırma beklentisini zayıflattı. Piyasalar, 28 Ekim’de faizlerin sabit tutulma ihtimalini %78 olarak fiyatlıyor.

Altın uçurumun kenarında! Fiyatlar iki ayın dibini gördü!

Öte yandan Orta Doğu’dan arzın artabileceğine yönelik işaretlerle petrol fiyatlarında da kısmi bir gerileme yaşandı ve Brent varil fiyatı 100 dolar sınırına çekildi. Daha düşük enerji maliyetleri ve faiz artışı beklentilerinin zayıflamasının altın fiyatlarında daha sert düşüşü frenlediği ifade ediliyor.

