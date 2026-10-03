Altın almalı mı, beklemeli mi? İslam Memiş "Mutlaka bitecek" dedi, o detaya dikkat çekti
Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmanın ardından yatırımcıların "Altın alınır mı, beklenir mi?" sorusu yeniden gündemde. Finans analisti İslam Memiş, kısa ve uzun vadeli yatırımcıların aynı şekilde hareket etmemesi gerektiğini belirterek gram altında 6.500-7.000 TL, ons altında ise 4.070-4.270 dolar aralığına dikkat çekti. Memiş, önümüzdeki dönemde özellikle kasım ayının kritik olabileceğini söyledi.
Küresel piyasalarda dalgalı bir haftanın geride kalmasının ardından İslam Memiş, borsa, altın, döviz ve küresel finans düzenine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
BIST 100 endeksindeki geri çekilmelerden piyasadaki fon krizine, enflasyonist süreçten dijital para sistemine geçişe kadar birçok başlıkta önemli öngörüler paylaşan Memiş, yatırımcılar için 2027 yılının dönüm noktası olacağını vurguladı.
BORSA VE FON KRİZİNDE "TEKNİK SEVİYE" UYARISI
Borsada 12.000 puan seviyesinin altına sarkan harekete ve ardından gelen tepki alımlarına değinen Memiş, piyasada devam eden fon tartışmalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Ben uzun zamandan beri her yıla bir isim koyuyorum. 2026 yılı manipülasyon yılı, 2025 yılı gümüş yılı ama 2027 yılı ile alakalı sürekli bir değişim yılı ile alakalı açıklamalarım vardı. Burayı hatırlatmak isterim. Tabii 2027 yılı içinde bütün dünya ekonomilerinde, bütün merkez bankalarının, bütün ekonomi yönetimlerinin yeni dünya sistemine hazırlık açısından finansal piyasalarda yeniden bir harita belirleyecekler.
Bu fon krizi bahanesiyle artık Türkiye'de de yeni bir dizayn yasa ve kanunlarla belirleneceğini ben şahsen düşünüyorum ki kurul açıklamasında bu açıklama geldi zaten. 2027 yılına ilişkin finansal piyasalarda bir değişim yılı olacak"
DÖVİZ KURU KISA-ORTA VADELİ BEKLENTİLER
İç piyasada Dolar/TL kurundaki kontrollü yükseliş trendine dikkat çeken Memiş, yıl sonu hedeflerine ilişkin beklentilerini koruduğunu ifade etti:
"38 lira seviyesinden bu yolculuğa başladık. Şu anda 49 lira 13 kuruş seviyesinde. Muhtemelen de Ekim ayı içerisinde 50 lira seviyesine yerleşen bir dolar TL kuru var. Ama uluslararası piyasalarda hala dolar güçlü. Bizde içeride muhtemelen Ekim ayı içerisinde 50, Kasım ayı içerisinde 51 ve Aralık ayı içerisinde 52. Yani her ay 1 lira koyabilirsiniz, benim öngörüm bu yönde.
Euro dolar paritesinde bu hafta sert düşüşler gördük. Amerikan tahvil faizi de %5.38'e kadar yükseldi. Doların yükselmesi, jeopolitik gerilimler... Birçok etken Euro'yu olumsuz yönde etkiledi.
Şimdi Kasım ayındaki seçimler bekleniyor piyasalarda. Ara seçimler var Amerika'da malum. Eğer Amerikan tahvil faizleri tekrar yükselmeye devam ederse, dolar endeksi 101'den 104 seviyesine kadar yükselirse euro dolar paritesinde bir 10 seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olacağını söyleyebilirim. Böyle sert bir baskı olabilir. Ancak tekrar ılımlı bir açıklama gelir ise tekrar Amerika- İran tarafında yükseliş görebiliriz"
GRAM ALTINDA 6.500-7.000 TL ARALIĞI
Gram altın tarafında 6.500 ile 7.000 TL aralığındaki dalgalanmanın süreceğini belirten Memiş, yatırım kararlarında "vade" unsurunun belirleyici olduğunu kaydetti:
"Gram altın alan, bunu yatırım aracı olarak alan bir kişi bir yıl bekleyecekse problem yok. Ancak bugün altın alan bir kişi bir ay sonra, iki ay sonra nakide ihtiyacı olarak satacaksa onun için riskli. Amerika-İran tarafındaki gerilim devam ediyor, ABD tahvil faizleri yükseliyor, dolar uluslararası piyasalarda güçlenmeye devam ediyor. Haliyle altın baskılanmaya devam ediyor. Bu baskı mutlaka bitecek. Ve bu sefer altın tekrar zincirlerini kırdığı zaman bambaşka bir yere gidecek"