Altın almalı mı, beklemeli mi? İslam Memiş "Mutlaka bitecek" dedi, o detaya dikkat çekti

GRAM ALTINDA 6.500-7.000 TL ARALIĞI

Gram altın tarafında 6.500 ile 7.000 TL aralığındaki dalgalanmanın süreceğini belirten Memiş, yatırım kararlarında "vade" unsurunun belirleyici olduğunu kaydetti:

"Gram altın alan, bunu yatırım aracı olarak alan bir kişi bir yıl bekleyecekse problem yok. Ancak bugün altın alan bir kişi bir ay sonra, iki ay sonra nakide ihtiyacı olarak satacaksa onun için riskli. Amerika-İran tarafındaki gerilim devam ediyor, ABD tahvil faizleri yükseliyor, dolar uluslararası piyasalarda güçlenmeye devam ediyor. Haliyle altın baskılanmaya devam ediyor. Bu baskı mutlaka bitecek. Ve bu sefer altın tekrar zincirlerini kırdığı zaman bambaşka bir yere gidecek"