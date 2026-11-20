Trendyol 1. Lig'de 15. hafta heyecanı, Iğdır FK ile Ümraniyespor arasındaki mücadeleyle başlıyor. Ligde üst sıralarda yer alan Iğdır FK puan kaybı yaşamak istemiyor. Ümraniyespor ise zorlu deplasmandan puanla ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirme hedefinde. Futbolseverler ise ''Iğdır FK-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?'' sorusunu gündeme taşımış durumda.

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Futbolseverlerin merak ettiği Iğdır FK-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak sorularının cevapları belli oldu. Karşılaşmanın yayın kanalları, oynanacağı stat, hakem kadrosu ve iki takımın ligdeki son durumu da netleşti.

Iğdır FK-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?

IĞDIR FK-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alagöz Holding Iğdır FK ile Eminevim Ümraniyespor, 20 Kasım 2026 Cuma günü Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Haftanın açılış maçlarından biri olan mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Iğdır FK-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?

IĞDIR FK-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak Iğdır FK-Ümraniyespor karşılaşması TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından yayınlanacak. Şifresiz canlı yayın için TRT Spor kanalı tercih edilebilecek.

Iğdır FK-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, şifresiz canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?

IĞDIR FK-ÜMRANİYESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Iğdır FK ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmayı Ayberk Demirbaş yönetecek. Demirbaş'ın yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve İbrahim Ethem Potuk yaparken, dördüncü hakem olarak Burak Olcar görev alacak. VAR hakemi Volkan Bayarslan, AVAR hakemi ise Samet Çiçek olacak.

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