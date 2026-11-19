19 Kasım 2026 Perşembe günü futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Futbolseverler ''Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var?'' sorusunu gündeme taşırken gözler 19 Kasım bugünkü maçlar takvimine çevrildi.

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Basketbolda EuroLeague heyecanı sürerken Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi Olimpia Milano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Voleybolda Zeren Spor ile Galatasaray Daikin, Kupa Voley çeyrek finalinde kozlarını paylaşacak. NBA'de gece boyunca çok sayıda mücadele oynanırken Avrupa kupalarında da futbol ve basketbol karşılaşmaları sporseverlerle buluşacak. Peki, bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var?

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 19 Kasım bugünkü maçlar takvimi

BUGÜN MAÇ VAR MI, BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

EUROLEAGUE MAÇLARI

20.15 Maccabi Tel Aviv - Dubai Basketbol | S Sport Plus

21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos | S Sport 2

22.00 Bayern Münih - Baskonia | S Sport Plus

22.30 Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko | S Sport

22.45 Paris Basketbol - Hapoel Tel Aviv | S Sport Plus

23.00 Valencia Basket - Virtus Bologna | S Sport 2

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 19 Kasım bugünkü maçlar takvimi

VOLEYBOL MAÇLARI

19.00 Zeren Spor - Galatasaray Daikin | TRT Spor Yıldız

HENTBOL MAÇLARI

14.00 Spor Toto - Nilüfer Belediyespor | TRT Spor Yıldız

20.45 GOG - Magdeburg | Yayın bilgisi belirtilmedi

22.45 MT Melsungen - PSG | Yayın bilgisi belirtilmedi

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