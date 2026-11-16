Süper Lig maç takvimi, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları nedeniyle verilen milli aranın ardından yeniden araştırılıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları, takımlarının bu hafta oynayacağı maçların tarih ve saatlerini merak ediyor.

Kaydet a- | +A

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 11. haftası tamamlanırken milli takım karşılaşmaları nedeniyle maçlara ara verildi. A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa ile oynadığı maçların ardından kulüpler yeniden lig hazırlıklarına yöneldi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 12. hafta fikstürü ve karşılaşmaların başlama saatleri açıklandı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de milli ara sonrasında maçlar 21 Kasım 2026 Cumartesi günü yeniden başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 sezonu fikstürüne göre 12. hafta karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Haftanın açılış mücadelesinde Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, cumartesi günü saat 13.30'da karşı karşıya gelecek. Aynı gün Galatasaray, Samsunspor'u konuk ederken Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında sahaya çıkacak. Pazar günü ise Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak, Trabzonspor da Eyüpspor'u ağırlayacak.

Süper Lig ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar var?

Milli ara nedeniyle Süper Lig kulüpleri son resmi karşılaşmalarının ardından çalışmalarını sürdürürken milli takımlara davet edilen oyuncular da ülkelerinin kadrolarında görev aldı. Kasım ayındaki uluslararası karşılaşmaların tamamlanmasıyla birlikte takımların yeniden tam kadro çalışmalara başlaması bekleniyor. Milli ara sonrasında özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yoğun bir maç programı karşılayacak.

Süper Lig ne zaman başlıyor, bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig'in 12. haftasında toplam dokuz karşılaşma oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonunun yayımladığı programa göre 21 Kasım Cumartesi günü dört, 22 Kasım Pazar günü dört ve 23 Kasım Pazartesi günü bir maç yapılacak.

Süper Lig 12. hafta maç programı

21 Kasım 2026 Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor

16.00 Galatasaray - Samsunspor

19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe

22 Kasım 2026 Pazar

13.30 Erzurumspor FK - Göztepe

16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Beşiktaş

19.00 Trabzonspor - Eyüpspor

23 Kasım 2026 Pazartesi

20.00 Başakşehir - Çorum FK

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala