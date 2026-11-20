Diyarbakır'da 20 yıllık evliliğini sonlandırmak isteyen 3 çocuk annesinin açtığı boşanma davasında dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme, sözlü şiddet, hakaret, tehdit ve güven sarsıcı davranışları nedeniyle kocayı tam kusurlu bularak eski eşine 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti. Çocukların velayeti anneye verilirken nafaka ödenmesine de karar verildi.

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Diyarbakır'da 20 yıllık evliliklerini sonlandırmak isteyen çiftin karşılıklı açtığı boşanma davasında mahkeme, dikkat çeken bir tazminat kararına imza attı. Evlilik süresince eşine ve çocuklarına yönelik davranışları değerlendirilen koca, boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurlu bulundu. Mahkeme, kadına toplam 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

20 YILLIK EVLİLİĞİN ARDINDAN BOŞANMA DAVASI AÇTI

Diyarbakır'da yaşayan 3 çocuk annesi D.Y., 20 yıl önce evlendiği eşi İ.Y.'den boşanmak için avukatı Zeynep Aysan aracılığıyla Diyarbakır 3. Aile Mahkemesine başvurdu.

D.Y., evlilik birliğinin temelden sarsıldığını belirterek boşanma talebinde bulundu.

Kadının avukatı, dava dilekçesinde çift arasında yaşandığı öne sürülen sorunları anlatarak çocukların velayetinin anneye verilmesini, çocuklar için tedbir ve iştirak nafakası, müvekkili için ise tedbir ve yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat ödenmesini istedi.

İ.Y.'nin avukatı ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak karşı dava açtı. Koca da boşanma, çocukların velayeti ve maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Diyarbakırda emsal boşanma kararı! Eşine 10 milyon TL tazminat ödeyecek

MAHKEME KOCAYI TAM KUSURLU BULDU

Diyarbakır 3. Aile Mahkemesinde görülen davada tarafların sunduğu deliller ve tanık beyanları değerlendirildi.

Mahkeme, kocanın evlilik sürecinde eşine ve çocuklarına yönelik sözlü şiddet uyguladığını, hakaret ve tehditlerde bulunduğunu, güven sarsıcı davranışlar sergilediğini belirledi.

Bu gerekçelerle kocayı boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurlu bulan mahkeme, çiftin boşanmasına ve kadına toplam 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

ÇOCUKLARIN BEYANLARI DA KARARDA ETKİLİ OLDU

Mahkemenin gerekçeli kararında, tanıkların ve çiftin ortak çocuklarının ifadelerine dikkat çekildi.

Kararda şu değerlendirmeye yer verildi:

"Tanık beyanları ve müşterek çocukların beyanlarında davalı, evlilik sürecinde davacı kadın ve müşterek çocuklara hakarette bulunmak suretiyle sözlü şiddet uygulamıştır. Davalının güven sarsıcı hareketleri ve dava sürecinde çocuklara yönelik davacı kadın hakkında tehdit içerikli sözlü şiddeti dikkate alınmıştır."

Mahkeme, taraflar arasında mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davanın da sürdüğünü belirterek tazminat miktarının sebepsiz zenginleşmeye yol açmayacak şekilde hakkaniyet esasına göre belirlendiğini bildirdi.

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ÇOCUKLARIN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Kararda babanın olumsuz davranışları da dikkate alınarak reşit olmayan ortak çocukların velayetinin anneye verilmesine hükmedildi.

Mahkeme ayrıca çocuklar lehine tedbir ve iştirak nafakasına, kadın lehine ise yoksulluk nafakasına karar verdi.

Karara karşı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulabileceği belirtildi.

AVUKATTAN 10 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT AÇIKLAMASI

Kararı değerlendiren kadının avukatı Zeynep Aysan, mahkemenin delilleri ve tarafların iddialarını ayrıntılı biçimde incelediğini söyledi.

Kocanın hakaret, sözlü şiddet, tehdit ve güven sarsıcı davranışları nedeniyle tam kusurlu bulunduğunu belirten Aysan, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümde davalı erkek, kadına yönelik hakaretleri, sözlü şiddet, tehdit ve güven sarsıcı birtakım davranışları nedeniyle tam kusurlu sayılarak tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Anneye velayeti verilen çocuklar lehine iştirak ve tedbir, müvekkilim lehine de yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir."

"EMSAL MAHİYETTE BİR TAZMİNAT"

Avukat Aysan, Türk Medeni Kanunu'nun 174. maddesinde düzenlenen tazminat şartlarının dikkate alındığını belirterek, "Kocanın 10 milyon lira tazminat ödemesine hükmedildi. Mahkeme emsal mahiyetteki miktarda tazminata hükmetmiştir." dedi.

İstinaf yolu açık olan karar, boşanma davalarında sözlü şiddet, tehdit ve güven sarsıcı davranışların kusur değerlendirmesi ile tazminat miktarı üzerindeki etkisini ortaya koydu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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