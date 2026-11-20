Telefonuna şifre koyan eş için Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Niğde'de açılan bir boşanma davasında, eşine "Şifreleri söylersem beni boşarsın" diyen kadının dava kapsamında telefonu incelendi. Başka erkekler ile görüştüğü tespit edilen kadının maddi ve manevi tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

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Niğde'de açılan boşanma davasında Yargıtay emsal bir karara imza attı.

Davacı erkek eşinin telefonuna sürekli mesaj bildirimleri gelmesi üzerine şüphelenerek, eşinin telefonunu incelemek istedi.

Uygulamalara girmeye çalışan erkek, eşinin tüm uygulamalara şifre koyduğunu fark etti.

"Şifreleri söylersem beni boşarsın" dedi: Yargıtay'dan telefonuna şifre koyan eş için emsal karar

"SÖYLERSEM BENİ BOŞARSIN" SAVUNMASI

Karısından şifreleri talep eden koca, "Hiç bakma, telefonu sobaya at; şifreleri söylersem beni boşarsın" cevabı ile karşı karşıya kaldı.

Sabah'ın haberine göre durumu yargıya taşıyan erkek, eşinin dijital ortamda sadakatsizlik gösterdiğini ve ortak çocukları ihmal ettiğini belirterek boşanma, velayet ve tazminat davası açtı. Kadın ise hakkındaki iddiaları reddederek karşı dava açtı.

"Şifreleri söylersem beni boşarsın" dedi: Yargıtay'dan telefonuna şifre koyan eş için emsal karar

MESAJLAR VE GÖRSELLERLE KANITLANDI

Bilirkişi, mahkeme heyetinin talebi ile kadının cep telefonu üzerinde incelemelerde bulundu.

Söz konusu incelemeler sonrası; telefon içindeki haberleşme ve sosyal medya uygulamalarının özel olarak şifrelendiği, şifreli uygulamalar üzerinden kadının başka bir erkekle cinsel içerikli mesajlaşmalarının yer aldığı, görüntülü görüşmelerde mahrem görsellerin paylaşıldığı teknik olarak belgelendi.

Ayrıca, yapılan yargılamada, kadının evdeki sorumluluklarını aksattığı, buzdolabında çürümüş gıdaların bulunduğu ve çocuklara yönelik ilgisiz tutum sergileyerek evden ayrıldığı da tanık ifadeleriyle dosyaya girdi.

"Şifreleri söylersem beni boşarsın" dedi: Yargıtay'dan telefonuna şifre koyan eş için emsal karar

KADIN TAM KUSURLU SAYILDI

Davayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, telefon uygulamalarını şifreleyerek eşinden içerik gizleyen ve sadakatsizlik sergileyen kadının boşanmada tam kusurlu, erkeğin ise kusursuz olduğuna karar verdi.

"Şifreleri söylersem beni boşarsın" dedi: Yargıtay'dan telefonuna şifre koyan eş için emsal karar

Kadının davası reddedilirken, erkeğin davası kabul edilerek çocukların velayeti babaya verildi ve erkek lehine maddi ve manevi tazminata hükmedildi. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.

Daire, telefon uygulamalarının şifrelenmesi ve dijital sadakatsizliğe ilişkin verilen kararın usul ve kanuna uygun olduğunu belirterek hükmü onadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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