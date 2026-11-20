Avustralya'ya bağlı Christmas Adası'nda yaklaşık 100 milyon kırmızı yengeç, üremek için ormanlardan denize doğru göç etmeye başladı. Sokakları, yolları ve geçitleri kaplayan yengeçler ilginç görüntüler oluştururken, hayvanların zarar görmesini önlemek amacıyla ada genelinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.

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Avustralya'nın Christmas Adası'nda her yıl yaşanan kırmızı yengeç göçü bu yıl da başladı. Yağışların ardından yuvalarından çıkan milyonlarca yengeç, üremek için kıyıya doğru ilerledi. Adanın dört bir yanını saran yengeçler, görenleri şaşkına çevirdi.

100 MİLYON TANESİ SAHİLLERE ULAŞMAK ÜZERE YOLLARA DÜŞTÜ

14 ve 15 Kasım'da başlayan göç sırasında yaklaşık 100 milyon kırmızı yengecin ormanlardan sahillere doğru hareket ettiği tahmin ediliyor. Yengeçler, geçtikleri sokakları ve orman yollarını adeta kırmızıya boyadı. Ortaya çıkan manzara ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Görenler inanamıyor! 100 milyon yengeç aynı anda ortaya çıktı, sokaklar kırmızıya büründü

Yengeçlerin zarar görmesini önlemek amacıyla ada genelinde bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ayrıca hayvanların güvenli şekilde ilerleyebilmesi için özel köprüler, bariyerler ve alt geçitler yapıldı.

Görenler inanamıyor! 100 milyon yengeç aynı anda ortaya çıktı, sokaklar kırmızıya büründü

Her yıl yağışlı mevsimin başlamasıyla gerçekleşen göçte, yengeçlerin yumurtlama zamanı ayın hareketlerine ve gelgitlere göre belirleniyor.

Görenler inanamıyor! 100 milyon yengeç aynı anda ortaya çıktı, sokaklar kırmızıya büründü

Dişi yengeçler, 100 bine kadar yumurta taşıyabiliyor ve bu yumurtaları gelgit çekilmeden önce, gün doğumundan hemen önce denize bırakıyor. Hint Okyanusu'nda bulunan Christmas Adası'nda yaklaşık 100 milyon kırmızı kara yengecinin yaşadığı tahmin ediliyor. Yengeçler yılın büyük bölümünü adanın tropikal ormanlarında geçiriyor.

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