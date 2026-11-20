ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in Shenzhen'de gerçekleştirdiği üçlü görüşme Çin basınında geniş yankı uyandırdı. Devlet medyası, ‘tarihi’ olarak nitelendirdiği zirvenin Şi Jinping'in barış ve iş birliği çabaları sayesinde gerçekleştiğini savundu.

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Dünyanın yakından takip ettiği ABD, Çin ve Rusya liderlerinin Shenzhen'deki üçlü buluşması, Çin medyasının manşetlerine taşındı. Çin basını, Donald Trump, Vladimir Putin ve Şi Jinping'i bir araya getiren görüşmeyi tarihi bir gelişme olarak değerlendirirken, zirvenin gerçekleşmesinde Pekin yönetiminin üstlendiği role dikkat çekti.

Çin basını üçlü zirveyi manşetlere taşıdı! Şi Cinping'e övgü yağmuru: Dünya için sürpriz olmadı

“ÇİN-RUSYA-ABD ZİRVESİ EMSALSİZDİR”

Çin Dışişleri Bakanlığı, henüz gerçekleşmeden önce ‘çığır açıcı’ olarak tanımladığı üçlü görüşmeye ilişkin olumlu mesajlarını zirvenin ardından da sürdürdü. Devlet destekli Global Times gazetesi, cuma günü yayımladığı "Çin-Rusya-ABD zirvesi emsalsizdir ve tarih yazmaktadır" başlıklı başyazısında, üç ülkenin farklı ulusal koşullara sahip olmasının çatışmanın kaçınılmaz olduğu anlamına gelmediğini belirtti.

Çin basını üçlü zirveyi manşetlere taşıdı! Şi Cinping'e övgü yağmuru: Dünya için sürpriz olmadı

“PEKİN’İN KATKISI OLMASAYDI HAYATA GEÇİRİLEMEZDİ”

Yazıda, Çin'in uzun süredir yürüttüğü diplomatik çabaların ve ev sahipliğinin görüşmenin gerçekleşmesinde önemli payı olduğu savunuldu. Gazete, Pekin'in katkısı olmadan böyle bir buluşmanın hayata geçirilmesinin zor olabileceğine dikkat çekti.

Shenzhen Evening News gazetesi de cuma günkü ön sayfasında üç liderin yuvarlak masa etrafında bir araya geldiği fotoğrafa yer verdi. Fotoğrafın üzerinde, "Şi, Çin-Rusya-ABD liderler toplantısına ev sahipliği yaptı" başlığı kullanıldı.

Çin basını üçlü zirveyi manşetlere taşıdı! Şi Cinping'e övgü yağmuru: Dünya için sürpriz olmadı

LİDERLERİN TAVIRLARI DA MANŞETLERDE

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı People's Daily ise zirvenin perde arkasındaki ayrıntılara dikkat çekti. Gazete, "Çin-Rusya-ABD devlet başkanları ilk toplantısından mikro gözlemler" başlıklı haberinde liderlerin buluşma öncesindeki ve sonrasındaki tavırlarını öne çıkardı.

Haberde, Trump ve Putin'in Şi Jinping'i karşılamak üzere bekleme alanlarından neredeyse aynı anda çıktığı ve birbirlerine dostça gülümsediği aktarıldı. Üç liderin fotoğraf çekimi için yan yana yürüdüğü, bu sırada sakin ve kararlı bir görüntü sergilediği belirtildi.

Çin basını üçlü zirveyi manşetlere taşıdı! Şi Cinping'e övgü yağmuru: Dünya için sürpriz olmadı

“ÇİN’DE GERÇEKLEŞMESİ SÜRPRİZ OLMADI”

Çin'in ev sahipliğinin önemine de değinen gazete, "Bu tarihi görüşmenin Çin'de yaşanması dünya için sürpriz olmadı" ifadelerini kullandı. Görüşmenin ardından liderlerin sıcak şekilde vedalaştığı, Xi Jinping'in Trump ve Putin'i araçlarına kadar uğurladığı kaydedildi.

Üçlü zirve, Çin'de sosyal medyanın da en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Yerel sosyal medya platformu Weibo'da "Çin-Rusya-ABD liderler toplantısı verimli sonuçlar verdi" başlığı cuma sabahı en çok konuşulan konu olarak öne çıktı.

Çin basını üçlü zirveyi manşetlere taşıdı! Şi Cinping'e övgü yağmuru: Dünya için sürpriz olmadı

Öte yandan, Elon Musk'ın Shenzhen'den Şanghay'a giderek Tesla'nın dev fabrikasını ziyaret etmesi de platformda en çok konuşulan ikinci başlık oldu. Trump ve Putin'in Shenzhen Havalimanı'ndan ayrılışı ise Çin medyasında zirve kadar geniş yer bulmadı.

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