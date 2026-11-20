Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın envantere girmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. ABD'den Yunanistan'a, Rusya'dan İspanya'ya kadar birçok ülkenin basını, Türkiye'nin bu alanda dünyada bir ilke imza atmasına dikkat çekerken KIZILELMA'nın muharebe kabiliyetlerini ve küresel savunma pazarındaki etkisini gündeme taşıdı.

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Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak güvenlik güçlerinin envanterine alındı. İlk etapta 3 insansız savaş uçağının teslim edilmesiyle Türkiye, dünya havacılık tarihinde operasyonel olarak insansız savaş uçağını envanterine alan ilk ülke oldu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gelişmeyi, "20 yıllık hayalimiz, ülkümüz… KIZILELMA'mız göreve başlıyor!" sözleriyle duyurdu.

"YABANCI TEDARİKÇİLERE BAĞIMLILIĞI AZALTMA HEDEFİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM"

KIZILELMA'nın envantere girmesi, başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülkenin basınında gündem oldu. ABD merkezli Al-Monitor, gelişmeyi "Türkiye'nin insansız KIZILELMA savaş uçağı askeri hizmete girdi: Bilmeniz gerekenler" başlığıyla duyurdu. Haberde, teslimatın Türkiye'yi jet motorlu insansız savaş uçaklarına sahip az sayıdaki ülke arasına taşıdığına dikkat çekildi. KIZILELMA'nın, Türkiye'nin hava gücünü artırma ve yabancı tedarikçilere bağımlılığını azaltma hedefinde önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Dünyada KIZILELMA yankısı! "Türkiye tarihi günü selamladı"

YUNAN BASINININ GÖZÜ KIZILELMA'DA

Yunanistan basını da KIZILELMA'nın envantere girmesine geniş yer ayırdı. Savunma yayını OnAlert, uçağın geliştirme sürecinde 600 test ve eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini yazdı. PΤΗΣΗ dergisi ise KIZILELMA'nın hava-hava muharebesindeki kabiliyetlerini ve insanlı savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilme potansiyelini ele aldı.

Dünyada KIZILELMA yankısı! "Türkiye tarihi günü selamladı"

"TÜRKİYE TARİHİ GÜNÜ SELAMLADI"

Fransız basınından La Nouvelle Tribune, gelişmeyi “Türkiye ve Erdoğan ‘tarihi günü’ selamladı” başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, KIZILELMA'nın envantere girmesinin yaklaşık dört buçuk yıl önce başlayan programın en önemli aşamasını oluşturduğu belirtildi. Bu gelişmenin Türkiye'nin küresel insansız hava aracı pazarındaki konumunu da güçlendirdiği vurgulanarak, “Ankara artık operasyonel bir savaş uçağına sahip ve üretici olarak bunu yabancı müşterilerine sunabilir” değerlendirmesine yer verildi.

Rusya merkezli haber ajansı EADaily, gelişmeyi "Geleneksel havacılığa meydan okuma" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, ilk 3 uçağın teslim edilmesi ve KIZILELMA'nın gelecekte sahip olması planlanan kabiliyetler üzerinde duruldu.

İrlanda merkezli havacılık yayını AeroTime, "Türkiye KIZILELMA'yı envanterine kattı, Baykar ilk üç insansız savaş uçağını teslim etti" başlıklı haberinde, 19 Kasım 2026'da yapılan teslimat açıklamasına yer verdi. Haberde, kabul testlerinin tamamlanmasının ardından uçakların hizmete girdiği, program kapsamında gerçekleştirilen test ve eğitim faaliyetlerinin ise 600 sortiye ulaştığı aktarıldı. Yayın, Baykar'ın KIZILELMA'nın gelişim sürecine ilişkin açıklamalarını ve X hesabındaki paylaşımını da okuyucularına aktardı.

Dünyada KIZILELMA yankısı! "Türkiye tarihi günü selamladı"

"KIZILELMA İHRACATTA DA DİKKAT ÇEKİYOR"

İspanyol havacılık yayını Aviacionline da gelişmeyi "Bayraktar KIZILELMA, Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılarak askeri havacılıkta yeni bir dönemi başlattı" başlığıyla gündeme taşıdı. Haberde, ilk 3 uçağın teslim edilmesiyle Türkiye'nin insansız savaş uçağını silahlı kuvvetlerinin envanterine dahil eden ilk ülke olduğu belirtildi.

Aviacionline, KIZILELMA'nın insanlı savaş uçaklarının yerini tamamen almak yerine onlarla koordineli şekilde görev yapmasının hedeflendiğine dikkat çekti. Bu kapsamda insansız savaş uçağının, muharebe görevlerinde mevcut hava gücünü destekleyebileceği, riskleri farklı platformlara dağıtabileceği ve yüksek tehdit içeren bölgelerde yeni operasyon seçenekleri sunabileceği ifade edildi.

ABD merkezli havacılık yayını Aviation Week de "Türk ordusu Baykar KIZILELMA'yı teslim aldı" başlığıyla gelişmeyi duyurdu. Yayın, Baykar'ın açıklamasına yer vererek Türkiye'nin insansız savaş uçağı alanında dünya havacılık tarihinde önemli bir ilke imza attığını vurguladı.

Dünyada KIZILELMA yankısı! "Türkiye tarihi günü selamladı"

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın envantere girmesi, uluslararası basında geniş yankı uyandırırken Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı da bir kez daha gözler önüne serdi. İlk 3 uçağın teslimatıyla başlayan süreç, Türkiye'nin insansız hava muharebe sistemleri alanındaki hedefleri açısından yeni bir dönemin kapısını araladı.

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